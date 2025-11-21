Deviza
Ez alatt nincs infláció: ezerötszáz százalékos drágulást mértek egy év alatt

A LED-ek színéhez, a televíziók, mikrohullámú sütők egyes elemeihez is szükség van az ittriumra, erre az átmeneti fémre. Mivel a média fősodrába ritkán kerülnek be az ittrium piacával kapcsolatos fejlemények, érdemes megemlíteni: az elmúlt időszak kereskedelmi feszültségei és vámháborúi részbeni következményeként ennek az átmeneti fémnek az ára alig egy év alatt elképesztő mértékben, 1500 százalékkal emelkedett.
VG
2025.11.21, 12:50
Frissítve: 2025.11.21, 13:25

Beütött a vámháború az ittriumnál is, az űrtechnológiákban és a hadiiparban is nélkülözhetetlen ritkaföldfém elképesztő mértékben drágult, köszönhetően annak, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti torzsalkodás részeként Kína tavasszal kiviteli szigort jelentett be ezekre a fontos nyersanyagokra. Bár formailag az amerikai és a kínai elnök nyáron megegyezett a lazításról a ritkaföldfémek kereskedelmére vonatkozóan, ennek részletei nem ismertek. Az ittrium-oxid ritkaföldfém ára a héten minden idők legmagasabb szintjét érte el, miután az adatok szerint idei áremelkedésének mértéke már az 1500 százalékot közelíti – írja az Origo.

Az ittrium piaci ára nagyjából egy év alatt közel 1500 százalékkal emelkedett (illusztráció)
Az ittrium piaci ára nagyjából egy év alatt közel 1500 százalékkal emelkedett / Fotó: Jan Anskeit / Wikipedia Commons

Ezerötszáz százalékos drágulás: ezt már biztosan tudja az ittrium

A lap piaci adatok alapján felidézi, hogy míg az árak 2024 végén 8 dollár körül mozogtak kilogrammonként, addig mostanra elérték a 126 dollárt is. Ez egyenes következménye annak, hogy Kína a tavasszal elindult vámháborúban még áprilisban kiviteli korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre, köztük az ittriumra is.

A ritkaföldfémek kitermelése, finomítása, kereskedelme és felhasználása továbbra is a világ két legnagyobb gazdasága közötti elhúzódó kereskedelmi párharc középpontjában áll. 

Kína változatlanul uralja a termelésüket, és bár Washingtonnal elvi egyezség született a kereskedelmi lazításról, a részletekről a színfalak mögött még mindig egyeztetnek, azokat talán november végén már a nyilvánosság is megismerheti.

Az ittrium felhasználási területei közé tartoznak az orvosi technológiák, valamint a repülőgépipari berendezések, a kerámiák, a lézerek és a szupravezetők gyártása. Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata szerint a 2023-ig bezárólag vizsgált négy évben az amerikai ittriumimport több mint 90 százaléka Kínából származott.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

