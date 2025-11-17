Lenyűgöző az izraeli gazdaság teljesítménye, a növekedés ütemét bárki megirigyelhetné

Az izraeli tőzsde és a sékel még a gázai háború idején is ralizott, a befektetők pedig arra számítanak, hogy a Hamásszal kötött tűzszünet stabilitást hoz, megnyitja az utat a külföldi tőke beáramlása és az export növekedése előtt. Az optimizmust csak fokozzák a friss adatok, amelyek szerint az izraeli gazdaság a harmadik negyedévben 12,4 százalékkal bővült a GDP, messze meghaladva a 8 százalékos piaci várakozásokat.

Az izraeli gazdaság növekedéséhez hozzájárul, hogy lassan visszatérnek a munkahelyükre a behívott tartalékosok / Fotó: Anadolu via AFP

A gazdasági növekedést a Reuters tudósítása szerint elsősorban

a belföldi fogyasztás (23 százalék),

az export (23,3 százalék)

és a befektetések (36,9 százalék)

hajtotta, a kormányzati kiadások ezeknél sokkal kisebb mértékben, mindössze 4,4 százalékkal emelkedtek.

A statisztikai hivatal számai gyors fellendülést mutatnak azok után, mennyire megterhelte Izrael gazdaságát a több fronton, a Hamász, majd a Hezbollah, aztán pedig az Irán ellen is folytatott háború. A konfliktusok alatt mintegy 300 ezer civilt hívtak be tartalékos katonai szolgálatra, akik így kiestek a termelésből.

A gazdasági növekedés 2023-ban 1 százalékos volt, 2024-ről csak becsült adat van, ami 2,5-2,8 százalék, 2026-ban pedig várhatóan 5 százalék körüli lesz.

Az idei második negyedéves adatot lefelé módosították,

eszerint a GDP a korábban jelzett 3,9 helyett 4,3 százalékkal zsugorodott.

A fegyveripar az izraeli gazdaság egyik húzóágazata

A nehézségek ellenére a háború alatt is ralizott az izraeli tőzsde és a sékel, utóbbi az idén 11 százalékkal, 3,5 éves csúcsra erősödött a dollárral szemben és a 14. legjobban teljesítő deviza a Bloomberg által figyelemmel kísért 150-ből.

A harci körülmények között bizonyított izraeli fegyverek iránt nagy a globális kereslet / Fotó: AFP

A bojkottfenyegetések ellenére különösen jól teljesítettek az izraeli fegyvergyártók, amelyek 2024-ben már egymást követő negyedik évben regisztráltak rekordértékesítést. Európa az izraeli fegyverek legnagyobb vásárlója. Az izraeli hadiipar termékei iránt azonban globálisan egyre nagyobb a kereslet, mert harci körülmények között bizonyítottak.

Az infláció stabilan 2,5 százalékon állt októberben, ami a várakozások szerint

már a novemberi ülésen a kamatlábak csökkentésére késztetheti a jegybankot,

akár 3,75 százalékra a majdnem két éve stabil 4,5 százalékról.