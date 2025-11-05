Jamaica GDP-jének a harmadát elsöpörte a Melissa hurrikán - felfoghatatlan a pusztítás

Elképesztő pusztítást végzett a Melissa hurrikán a múlt héten Jamaica szigetén, Andrew Holness kormányfő szerint a lakóépületekben és kulcsfontosságú infrastruktúrában okozott kár értéke eléri a szigetország tavalyi GDP-jének a 28-30 százalékát. Ez 6-7 milliárd dollárt jelent, de a becslés még konzervatív is lehet. A gazdasági teljesítmény rövid távon 8-13 százalékkal visszaeshet.

Jamaica GDP-jének harmadát elsöpörte a vihar / Fotó: AFP

A Melissa volt minden idők legerősebb vihara, amelyik partot ért Jamaicán, a következményei pedig katasztrofálisak, a hatalmas anyagi károk miatt további hitelek felvétele válik szükségessé, még jobban eladósodik az ország.

A hitelhelyzet pedig már éppen kezdett javulni, a jamaicai pénzügyminisztérium hivatalos oldala szerint a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a korábban becsült 67,3 százalék helyett a GDP 62,4 százalékára csökkent az adósságállomány. Ez az arány várhatóan ismét emelkedni fog – figyelmeztetett a Reuters tudósítása szerint az alsóházban a miniszterelnök.

Jamaica egy részén még mindig nincs áram

A Melissa hurrikán sötétségbe borította a szigetországot, a legfrissebb becslések szerint legalább

32 ember halálát okozta Jamaicán,

34-ét Haitin

és egyét a Dominikai Köztársaságban.

A fogyasztók majdnem 50 százalékánál még a hét elején sem sikerült helyreállítani az áramellátást.

Az amerikai AccuWeather szakértői a karibi térségben 48–52 milliárd dollárra becsülték a károkat.

Ami Jamaicát illeti, a Verisk adatelemző becslése szerint csak a biztosított kár értéke 2,2-4,2 négymilliárd dollár lehet. A szigeten ugyanis a lakóingatlanok közel 70 százaléka tégla, a többi pedig fából készült, könnyűszerkezetes, többnyire házilag barkácsolt épület, mivel az építési szabályok meglehetősen lazák.

Több milliárd dolláros károkat okozott a Melissa / Fotó: AFP

Ilyen körülmények között súlyos károkra és számos esetben az épületek szinte teljes megsemmisülésére lehet számítani, amikor egy 5-ös kategóriájú hurrikán széllökései akár 320 kilométeres óránkénti sebességgel lecsapnak, ahogyan a Melissa esetében történt.

A Bloomberg News műholdas felvételek elemzésével megállapította, hogy azon a területen, ahol a hurrikán partot ért, az épületek legalább 76 százaléka megrongálódott, soknak beomlott a teteje. Az ország nyugati felén máshol is ugyanez történt az épületek 40 százalékával.