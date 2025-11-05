Jamaica GDP-jének a harmadát elsöpörte a Melissa hurrikán - felfoghatatlan a pusztítás
Elképesztő pusztítást végzett a Melissa hurrikán a múlt héten Jamaica szigetén, Andrew Holness kormányfő szerint a lakóépületekben és kulcsfontosságú infrastruktúrában okozott kár értéke eléri a szigetország tavalyi GDP-jének a 28-30 százalékát. Ez 6-7 milliárd dollárt jelent, de a becslés még konzervatív is lehet. A gazdasági teljesítmény rövid távon 8-13 százalékkal visszaeshet.
A Melissa volt minden idők legerősebb vihara, amelyik partot ért Jamaicán, a következményei pedig katasztrofálisak, a hatalmas anyagi károk miatt további hitelek felvétele válik szükségessé, még jobban eladósodik az ország.
A hitelhelyzet pedig már éppen kezdett javulni, a jamaicai pénzügyminisztérium hivatalos oldala szerint a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a korábban becsült 67,3 százalék helyett a GDP 62,4 százalékára csökkent az adósságállomány. Ez az arány várhatóan ismét emelkedni fog – figyelmeztetett a Reuters tudósítása szerint az alsóházban a miniszterelnök.
Jamaica egy részén még mindig nincs áram
A Melissa hurrikán sötétségbe borította a szigetországot, a legfrissebb becslések szerint legalább
- 32 ember halálát okozta Jamaicán,
- 34-ét Haitin
- és egyét a Dominikai Köztársaságban.
A fogyasztók majdnem 50 százalékánál még a hét elején sem sikerült helyreállítani az áramellátást.
Az amerikai AccuWeather szakértői a karibi térségben 48–52 milliárd dollárra becsülték a károkat.
Ami Jamaicát illeti, a Verisk adatelemző becslése szerint csak a biztosított kár értéke 2,2-4,2 négymilliárd dollár lehet. A szigeten ugyanis a lakóingatlanok közel 70 százaléka tégla, a többi pedig fából készült, könnyűszerkezetes, többnyire házilag barkácsolt épület, mivel az építési szabályok meglehetősen lazák.
Ilyen körülmények között súlyos károkra és számos esetben az épületek szinte teljes megsemmisülésére lehet számítani, amikor egy 5-ös kategóriájú hurrikán széllökései akár 320 kilométeres óránkénti sebességgel lecsapnak, ahogyan a Melissa esetében történt.
A Bloomberg News műholdas felvételek elemzésével megállapította, hogy azon a területen, ahol a hurrikán partot ért, az épületek legalább 76 százaléka megrongálódott, soknak beomlott a teteje. Az ország nyugati felén máshol is ugyanez történt az épületek 40 százalékával.
A vihar a nagyobb épületeket sem kímélte, iskolák tetejét is letépte a vihar, egy templomnak még a kőfalai is leomlottak. Chuck Watson, az Enki Research katasztrófamodellezője a jamaicai miniszterelnöknél sokkal magasabbra, 7,7 milliárd dollárra, a GDP 39 százalékára becsüli az okozott károkat.
Lassan érkezik a segítség a térségbe
Holness azt is elmondta a képviselőknek, hogy pénzügyi támogatást kér regionális szövetségeseitől, fejlesztési ügynökségektől és a magánszektortól.
„A szakértők szerint a Melissa az Atlanti-óceánon fizikailag lehetséges legerősebb vihar volt, amelyet a tengervíz rekordmagasságú hőmérséklete táplált” – emlékeztetett.
Erőssége olyan hatalmas volt, hogy több száz kilométerre lévő szeizmográfok is regisztrálták áthaladását. A Melissa hurrikán nem csak tragédia volt: figyelmeztetés is
– tette hozzá.
A segítség már érkezik: az Egyesült Államok 24 millió dollárt nyújt Jamaicának, Haitinak, a Bahamáknak és Kubának, a Nemzetközi Vöröskereszt 64 tonna élelmiszert szállított Jamaicára, és részt vesz az érintettek ellátásában az ENSZ Világélelmezési Programja is.
A Melissa Jamaica mezőgazdasági központjára csapott le, ahol már tavaly súlyos károkat okozott a Beryl hurrikán, így várhatóan jócskán megemelkednek majd az élelmiszerárak.
A hurrikán átsöpört az ország legfontosabb turisztikai folyosóján is, az ágazat sok alkalmazottja maradt munka nélkül.