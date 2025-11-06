Lecserélik Kínát, új országban építik a világ autóipari központját – egyszerre döntött három óriásgyártó

A japán autógyártók világszerte újraépítik beszállítói láncaikat, hogy csökkentsék Kínától való függőségüket. Ennek keretében a Toyota, a Honda és a Suzuki is több milliárd dollárt fektet be Indiában új autók és gyárak építésébe – írja a Reuters.

Japán autógyártók hatalmas beruházásokat jelentettek be az indiai gazdaságban / Fotó: AFP

A világ legnagyobb autógyártója, a Toyota, valamint az indiai piacon közel 40 százalékos részesedéssel rendelkező Suzuki külön-külön 11 milliárd dolláros beruházást jelentett be gyártó- és exportkapacitásuk növelésére. A Honda pedig a múlt héten közölte, hogy Indiát teszi meg egy tervezett elektromos autója gyártási és exportbázisává.

India lehet az új Kína az autógyártóknak, vonzó piac és gyártóhelyszín is

India régóta vonzó a gyártók számára az alacsony költségek és a bőséges munkaerő miatt. Ráadásul az indiai a világ harmadik legnagyobb autópiaca. Tovább előnye, hogy egyelőre korlátozza a kínai elektromosautó-gyártók beruházásait, azaz a többi autóipari vállalatnak nem kell velük vetélkedniük. A kínai elektromosautó-gyártók ugyanis erős versenyt támasztanak hazai földön, és az árháború miatt nehéz profitot termelni Kínában.

India tavaly 5 millió személyautót gyártott, ebből 800 ezret exportált. A hazai eladások éves szinten 2 százalékkal nőttek, míg az export 15 százalékkal emelkedett. A kormány beruházásösztönzőkkel növelné ezeket a számokat. Ráadásul az utóbbi években az indiai gyártás minősége jelentősen javult.

Nem meglepő tehát, hogy a japán autógyártók is meglátták a lehetőséget a feltörekvő ország képességeiben.

India jó választás Kína helyettesítésére

– vélekedett a hírügynökségnek Julie Boote, a Pelham Smithers Associates autóipari elemzője, míg Gaurav Vangaal, az S&P Global Mobility elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy India protekcionista politikája Kínával szemben áldás a japán autógyártóknak, amelyek „lehetőséget látnak arra, hogy tovább bővítsék indiai beruházásaikat, és javítsák költségversenyképességüket a hazai gyártókkal szemben”.

A Toyota globális céljait szolgálná ki az indiai beruházásaival

A japán közvetlen beruházások értéke az indiai közlekedési szektorban 2021 és 2024 között hétszeresére nőtt, és tavaly már elérte a 294 milliárd jent, ami 2 milliárd dollárnak felel meg. Ezzel szemben a kínai szektorba irányuló japán beruházásai 83 százalékkal visszaestek.

A Toyota globális célja, hogy csökkentse a hibrid autók alkatrészköltségeit és bővítse a termelést.

A vállalat 15 új és ráncfelvarrott modellt tervez piacra dobni Indiában 2030-ig. A Toyota ezzel a jelenlegi 8 százalékról 10 százalékra növelné a részesedését az indiai személyautó-piacon.