Nem elég a japán autóipar baja, még a szakszervezetekkel is izmozhat a béremelésen

A japán autóipar nyereségének betettek az amerikai vámok, az ágazat legnagyobb szakszervezete ráadásul jelentős béremelést követel a jövő évre, és előre figyelmeztetett, hogy nem hajlandó engedni. Ez lesz az egymást követő negyedik év, amikor ki akarják csikarni, ami jár nekik.

A japán autóipar elszánt szakszervezettel szembesül a bértárgyalásokon / Fotó: AFP

A japán gazdaságban a munkaerőpiac a gyenge láncszem, amely kockázatot jelenthet a fenntartató növekedésre nézve. Az infláció immár folyamatosan meghaladja a jegybankok által célként kitűzött 2 százalékot, szeptemberben 2,9 százalékra emelkedett az augusztusi 2,7 százalékról.

„Az infláció tartós, továbbra is elmaradnak tőle a reálbérek, ezért egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy a jövő évi bértárgyalásokat gyengébb pozícióból kezdjük, mint tavaly” – mondta egy pénteki interjúban Kaneko Akihiro, a japán autóipari munkások szakszervezeti szövetségének (JAW) elnöke.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az autóipar kritikus helyzetben van, mivel az amerikai vámok súlyosan érintik az autógyártók bevételeit” – utalt a szakszervezeti vezető arra, hogy

az ágazat az idén a nyereség körülbelül 30 százalékos csökkenésére készül.

„De ahhoz, hogy a pozitív ciklus továbbra is működjön, azaz a magasabb bérek ösztönözzék a fogyasztást, a fogyasztás pedig a növekedést, olyan intézkedésekre van szükségünk, amelyek ösztönzik a keresletet, és a béremelések ennek kulcsfontosságú elemei” – idézte a szavait a Reuters.

A japán autóipar adja meg a sunto alaphangját

A JAW 12 szakszervezetet tömörít, amelyek összesen 784 ezer munkavállalót képviselnek, többek között a Toyota és a Honda, valamint beszállítók alkalmazottait. A következő évre átlagosan havi 4,94 százalékos béremelést követelnek majd a sunto, a szokásos éves bértárgyalás idején, amely február–márciusban kezdődik.

Takaicsi Szanae kormányfő támogatja a béremeléseket / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Az autóipar, amely több mint ötmillió embert foglalkoztat a szigetországban, adja meg általában az alaphangot ezeken a bértárgyalásokon, így nem mindegy, mit sikerül elérnie a JAW-nak.

A jövő évi bértárgyalások kilátásai kulcsfontosságúak a jegybank számára is

a következő kamatemelés időzítésében. Japán első női kormányfője, Takaicsi Szanae az Abe Sinzó néha kormányfőről elnevezett gazdaságpolitika, az „Abenomics” apostola, ami laza monetáris politikát, állami költekezést és strukturális reformokat jelent.