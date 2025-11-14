Deviza
EUR/HUF385.21 +0.23% USD/HUF331.35 +0.27% GBP/HUF436.3 +0.39% CHF/HUF418.94 +0.59% PLN/HUF91.12 +0.3% RON/HUF75.76 +0.24% CZK/HUF15.92 +0.14% EUR/HUF385.21 +0.23% USD/HUF331.35 +0.27% GBP/HUF436.3 +0.39% CHF/HUF418.94 +0.59% PLN/HUF91.12 +0.3% RON/HUF75.76 +0.24% CZK/HUF15.92 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,059.89 -1.07% MTELEKOM1,738 -1.38% MOL3,032 -0.99% OTP32,100 -1.06% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,300 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,500 -1.82% BUMIX10,503.15 -0.71% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,327.77 -1.11% BUX107,059.89 -1.07% MTELEKOM1,738 -1.38% MOL3,032 -0.99% OTP32,100 -1.06% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,300 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,500 -1.82% BUMIX10,503.15 -0.71% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,327.77 -1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
fizetésemelés
japán autógyár
vámháború

Nem elég a japán autóipar baja, még a szakszervezetekkel is izmozhat a béremelésen

Az érdekképviselet eltökélten készül a bértárgyalásra. A japán autóipar nyereségét megtépázza a vámháború, de a kormány a munkavállalók mögött áll.
M. Cs.
2025.11.14., 14:20

A japán autóipar nyereségének betettek az amerikai vámok, az ágazat legnagyobb szakszervezete ráadásul jelentős béremelést követel a jövő évre, és előre figyelmeztetett, hogy nem hajlandó engedni. Ez lesz az egymást követő negyedik év, amikor ki akarják csikarni, ami jár nekik.

japán autóipar
A japán autóipar elszánt szakszervezettel szembesül a bértárgyalásokon / Fotó: AFP

A japán gazdaságban a munkaerőpiac a gyenge láncszem, amely kockázatot jelenthet a fenntartató növekedésre nézve. Az infláció immár folyamatosan meghaladja a jegybankok által célként kitűzött 2 százalékot, szeptemberben 2,9 százalékra emelkedett az augusztusi 2,7 százalékról.

„Az infláció tartós, továbbra is elmaradnak tőle a reálbérek, ezért egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy a jövő évi bértárgyalásokat gyengébb pozícióból kezdjük, mint tavaly” – mondta egy pénteki interjúban Kaneko Akihiro, a japán autóipari munkások szakszervezeti szövetségének (JAW) elnöke.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy az autóipar kritikus helyzetben van, mivel az amerikai vámok súlyosan érintik az autógyártók bevételeit” – utalt a szakszervezeti vezető arra, hogy 

az ágazat az idén a nyereség körülbelül 30 százalékos csökkenésére készül.

„De ahhoz, hogy a pozitív ciklus továbbra is működjön, azaz a magasabb bérek ösztönözzék a fogyasztást, a fogyasztás pedig a növekedést, olyan intézkedésekre van szükségünk, amelyek ösztönzik a keresletet, és a béremelések ennek kulcsfontosságú elemei” – idézte a szavait a Reuters.

A japán autóipar adja meg a sunto alaphangját

A JAW 12 szakszervezetet tömörít, amelyek összesen 784 ezer munkavállalót képviselnek, többek között a Toyota és a Honda, valamint beszállítók alkalmazottait. A következő évre átlagosan havi 4,94 százalékos béremelést követelnek majd a sunto, a szokásos éves bértárgyalás idején, amely február–márciusban kezdődik.

Japan’s PM Takaichi attends National-Local Government Consultation
Takaicsi Szanae kormányfő támogatja a béremeléseket / Fotó: Jomiuri Sinbun via AFP

Az autóipar, amely több mint ötmillió embert foglalkoztat a szigetországban, adja meg általában az alaphangot ezeken a bértárgyalásokon, így nem mindegy, mit sikerül elérnie a JAW-nak.

A jövő évi bértárgyalások kilátásai kulcsfontosságúak a jegybank számára is

a következő kamatemelés időzítésében. Japán első női kormányfője, Takaicsi Szanae az Abe Sinzó néha kormányfőről elnevezett gazdaságpolitika, az „Abenomics” apostola, ami laza monetáris politikát, állami költekezést és strukturális reformokat jelent.

Ueda Kazuo, a jegybank kormányzója azonban a múlt hónapban kijelentette, hogy „még egy kis adatot” szeretnének gyűjteni annak megerősítésére, hogy a vállalatok az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodás ellenére magasabb vámtarifái mellett is folytatni fogják-e a béremeléseket. Különösen szoros figyelemmel fogják követni az autógyártókat.

Az ország első női kormányfője a szakszervezeteket támogatja

Washington szeptemberben kötött hivatalos kereskedelmi megállapodást Tokióval, amelynek értelmében szinte az összes japán importárura 15 százalékos alapvám vonatkozik, szemben az autókra eredetileg kivetett 27,5, a legtöbb egyéb árura 25 százalékos vámmal.

Ötmillió alkalmazott fizetése a tét / Fotó: AFP

Az interjúban Kaneko elmondta, hogy a szakszervezet együttműködést javasol a cégeknek a jövedelmezőség javítására irányuló erőfeszítésekben, hogy segítse a vezetést a béremelések forrásainak biztosításában, ideértve azokat az intézkedéseket is, amelyek biztosítják a tisztességes árképzési gyakorlatot, hogy a beszállítók emelhessék a béreket.

Élvezik a kormányfő támogatását is, aki a Bloomberg tudósítása szerint a cégvezetők szemére vetette, hogy 

túlságosan a részvényesekre összpontosítanak, és nem eléggé a béremelésekre.

„Felül fogom vizsgálni a vállalatirányítási kódexet, hogy ösztönözzem a vállalatokat arra, hogy a forrásokat ne csak a részvényesek, hanem a munkavállalók között is megfelelően osszák el” – válaszolta a parlamentben feltett kérdésekre.

A kódexet 2015-ben vezették be, és gyakorlatilag elindított egy olyan időszakot, amely alatt a kormány támogatta a vállalati reformokat, ami az évek során több milliárd dollárral gyarapította a piacot.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Európai Bizottság

Ukrán groteszk: Brüsszel célkeresztjében Brüsszel, a belgák most megtapasztalják, mit él át naponta Budapest

Belgium hajthatatlannak látszik, az ukrajnai korrupciós botrányról a helyi lapok is beszámolnak.
9 perc
dróncsapás

Irgalmatlan csapást mért Ukrajna az orosz olajhidrára, de lehet, hogy hiába – ezért nem működnek a szankciók sem

Az ellenfél folyton azt bizonygatta, hogy ezt aztán már nem bírhatják így sokáig.
2 perc
Románia

Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt

A büntetőintézkedések elhalasztásában bízik Bulgária.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu