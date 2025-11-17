Jeff Bezos új iparágba csapott, kemény versenytársakkal néz szembe az új startupja

Jeff Bezos egy új mesterségesintelligencia (MI) -startup társigazgatójává vált. A feltörekvő vállalkozás számítógépek, autók és űrhajók mérnöki tervezésére és gyártására fejleszt MI-megoldásokat – derült ki a The New York Times hétfői cikkéből, amelyet a Reuters szemlézett.

Az Amazon után most egy új vállalat élére tört a milliárdos Jeff Bezos /Fotó: AFP

A Project Prometheus névre keresztelt vállalat eddig 6,2 milliárd dollárt gyűjtött össze, részben az Amazon alapítójától, Jeff Bezostól. A vállalat ezzel a világ egyik legnagyobb tőkével rendelkező, frissen indult startupjának számít.

Ez az első alkalom, hogy Bezos formális vezető szerepet vállal egy cégben azóta, hogy 2021 júliusában lemondott az Amazon vezérigazgatói posztjáról. Bár aktív a Blue Originnél, ott a hivatalos titulusa „alapító”.

Bezos az új startuppal egy rendkívül zsúfolt MI-piacra lép be, ahol számos kisebb vállalat próbál áttörni új szoftverekkel és technológiákkal, miközben versenyeznek az iparág óriásaival, például a Microsoft által támogatott OpenAI-jal, a Metával és a Google-lel.

A cikk szerint Bezos társigazgatója az a fizikus és kémikus Vik Bajaj lesz, aki korábban szorosan együtt dolgozott a Google társalapítójával, Sergey Brinnel a Google X-nél.

A Project Prometheus eddig közel 100 munkavállalót vett fel, köztük olyan vezető MI-cégektől érkező kutatókat, mint az OpenAI, a DeepMind és a Meta.

Jeff Bezos a világűrbe lőné ki a mesterséges intelligenciát az olcsó napenergiáért

Jeff Bezos, az Amazon alapítója szerint eljön az idő, amikor az adatközpontok nem a Földön, hanem az űrben fognak működni. A folyamatosan elérhető napenergia miatt a világűrben működő rendszerek hosszú távon olcsóbbak és hatékonyabbak lehetnek, mint a földi központok, ez pedig a mesterséges intelligencia fejlesztését is felgyorsítaná.

Elképzelése szerint a világűrben üzemeltetett adatközpontok 10-20 éven belül olcsóbbá válhatnak, mint a földi megoldások. Ez szerinte csak a következő lépés abban a folyamatban, amelyben az emberiség a Föld környezetét igyekszik tehermentesíteni az űr segítségével.

Bezos a MI mostani hullámát az internet 2000-es évekbeli felfutásához hasonlította. Bár elismerte, hogy a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés spekulációs buborékokat is szülhet, hangsúlyozta, hogy a hosszú távú előnyök maradandók lesznek. „Fontos különválasztani a buborékok kockázatát a valódi értéktől” – mondta az olaszországi Turinban tartott Italian Tech Weeken, októberben.