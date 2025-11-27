Ilyet még a globális pénzügyi elit sem látott: több milliárd fontos felhőkarcolót építene a JPMorgan Londonban – 12 ezer ember munkahelye lehet

A JPMorgan Chase & Co. új központi irodaházat építtet a a brit főváros Canary Wharf városrészben. A hatalmas torony messze London legnagyobb épülete lesz, 279 ezer négyzetméteres alapterülettel, ami akár 12 000 alkalmazottat is befogadhat. Az építkezés várhatóan hat évig tart – közölte a befektetési bank csütörtökön a Bloomberggel.

A JPMorgan szerint a beruházás 9,9 milliárd fonttal járul hozzá a helyi gazdasághoz / Fotó: JPMorgan

Az ingatlant a Canary Wharf Group közreműködésével fejlesztik, a terveket pedig a Foster + Partners készíti. Utóbbi ugyanaz a brit építésziroda, amely a bank nemrégiben átadott, New York-i globális központját is tervezte.

Az épület alapterülete körülbelül harmadával nagyobb, mint London jelenlegi legnagyobb irodaháza, a 22 Bishopsgate.

A JPMorgan szerint a beruházás 9,9 milliárd fonttal járul hozzá a helyi gazdasághoz, többek között 7800 új munkahely teremtésével az építőiparban és más ágazatokban.

„Ez az épület a városhoz, az Egyesült Királysághoz és a dolgozóinkhoz való tartós elkötelezettségünket fogja tükrözni” – mondta Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója. „A brit kormány gazdasági növekedést előtérbe helyező prioritása kulcsfontosságú tényező volt a döntésünkben.”

A döntés hatalmas siker Rachel Reeves pénzügyminiszter számára, aki a szerdán bejelentett költségvetés 26 milliárd fontos adóemelése után szeretné fellendíteni a gazdaságot.

Londonban jelentős mértékű a hiány a nagyszabású új irodafejlesztésekből a Brexit, a pandémia utáni rugalmas munkavégzés, az építési költségek elszállása és a magasabb kamatok miatt.

A JPMorgan az irodába való visszatérés egyik leghatározottabb élharcosa volt. A bank indította el a tendenciát azzal, hogy az év elején elrendelte, a legtöbb alkalmazott heti öt napot töltsön az irodában. A tendencia jelentősen hozzájárult a kelet-londoni pénzügyi negyed forgalma vasúton és metrón már meghaladja a járvány előtti szintet.

A JPMorgan olyan sok munkavállalóval rendelkezik, hogy plusz irodaterületeket is bérelnie kellett.

A bank 2008-ban vásárolta meg a Riverside South területét, majd 2010-ben úgy döntött, hogy inkább megvásárolja a 25 Bank Streeten található, korábbi Lehman Brothers központot saját használatra. A folyóparti telek fejlesztési terveit később félretették, és 2014-ben értékesítésre bocsátották, amit több lakóingatlan-fejlesztő is megfontolt mint kiváló helyszínt luxuslakások számára. A bank azonban 2015-ben, az utolsó pillanatban lefújta az eladást, és megtartotta a tulajdont.