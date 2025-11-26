Deviza
Ilyen se volt még: itt az első karácsonyi vásár, ahol belépőt kell fizetni - annyiba kerül a biztonsági intézkedés a németeknél, hogy máshogy nem tudják előteremteni rá a pénzt

A tömegrendezvények védelmére fordított költségek 44 százalékkal emelkedtek, és egyre több város kénytelen belépődíjat kérni a látogatóktól. Németország karácsonyi vásárai az elmúlt évek tragédiái nyomán soha nem látott biztonsági intézkedésekkel nyitnak.
VG
2025.11.26, 05:50

Németország karácsonyi vásárai az elmúlt évek tragédiái nyomán soha nem látott biztonsági intézkedésekkel nyitnak. A tömegrendezvények védelmére fordított költségek 44 százalékkal emelkedtek, és egyre több város kénytelen belépődíjat kérni a látogatóktól.

Leipzig Christmas market opens karácsonyi vásár
Németország karácsonyi vásárai az elmúlt évek tragédiái nyomán soha nem látott biztonsági intézkedésekkel nyitnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tradicionális német karácsonyi vásárok idén a megszokottnál jóval szigorúbb biztonsági intézkedésekkel indulnak. A Federal Association of City and Town Marketing (BCSD) felmérése szerint a tömegrendezvények, köztük a vásárok költségei az elmúlt három évben átlagosan 44 százalékkal nőttek.

Terrortámadásokra készülnek a karácsonyi vásárok

A szigorításokra részben a múltbéli tragédiák ösztönözték a hatóságokat: 2016-ban Berlinben egy iszlamista gépkocsit hajtott a Gendarmenmarkt vásárára, tavaly pedig Magdeburgban történt halálos támadás, ahol a gyanúsított vészkiút pontokat kihasználva rohant a tömegbe. Az év elején Münchenben és Mannheimből is jelentettek hasonló eseteket.

A biztonsági intézkedések része a betonbarikádok, beléptető pontok, videómegfigyelés és képzett személyzet. David Russ, a berlini Gendarmenmarkt vezetője a Reutersnek elmondta, hogy szerinte a látogatók így „teljes nyugalommal élvezhetik a vásárt”. Chrystel nevű látogató szerint a beléptető kapuk nagy biztonságérzetet adnak.

A növekvő költségek miatt kisebb városok és magánszervezők gyakran saját zsebből fizetik a biztonságot. Gerold Leppa, a BCSD vezetője országos szabályozást sürget:

Máskülönben senki sem fogja vállalni a folyamatosan növekvő felelősséget és költségeket.

A szövetségi kormány támogatást továbbra sem ígér, mivel Berlin szerint az ügy a rendőrség hatáskörébe tartozik, de Friedrich Merz kancellár elismerte: „Nehéz helyzet, ha már kisebb városokban sem lehet vásárt tartani átfogó biztonsági koncepció nélkül.” A költségek áthárításának egyik jele a berlini piac 2 eurós belépődíja, ami részben a biztonságra megy el.

A turisták azonban nem panaszkodnak: a Gendarmenmarkt vásár a dekorációk, ajándékok, forralt bor és ünnepi hangulat miatt továbbra is varázslatos élményt nyújt. Josephine Huenterer, a hollandiai látogató így összegezte: „Ez a karácsonyi vásár gyönyörű, még soha nem láttunk ilyet korábban.”

