Karácsonyi vásárok: a legjobb tippek, hogyan kerüljük el a turistacsapdákat és a zsúfoltságot
Igaz, még bő két hét van az advent kezdetéig, az ünnepi vásárok már Európa-szerte megnyitották kapuikat. A magyarok közül a legtöbben valamelyik hazai karácsonyi vásárt keresik fel, de egyre gyakoribb, hogy az ünnepek előtt olyan pár napos külföldi utat terveznek be valamelyik európai nagyvárosba, főként Németországban, amely közismert adventi forgatagairól – számolt be az Origo.
Karácsonyi vásárok és turistacsapdák
A portál Maren Schullerust, a Get Your Guide német karácsonyi vásárokra specializálódó idegenvezetőjét idézi, aki több mint 60 különféle vásárt járt végig idáig. A szakember tapasztalatai szerint érdemes átgondolni, melyik napszakban látogassunk ki, mit és hogyan vásároljunk. Az idegenvezető összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, tanácsokat, amelyek szerinte valóban segítenek abban, hogy a látogatók a lehető legjobb élményt kapják, és sikeresen elkerüljék a legzsúfoltabb időszakokat és a legismertebb turistacsapdákat.
A legjobban akkor jársz, ha december közepén, egy hétköznapi napon, nagyjából délután 4 óra környékén keresed fel a vásárokat. Ilyenkor a gyerekek általában még iskolában vannak, de mivel korán sötétedik, a karácsonyi hangulat ugyanúgy adott
– vélekedik.
Maren Schullerus beszámolt a legjellemzőbb turistacsapdákról is, hogy miként kerülhetjük el ezeket, amelynek részleteiről az Origón olvashatnak.
A 15. Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas idén árstabilitással és tudatos árképzéssel készül az ünnepi szezonra. A rendezvények gasztronómiai kínálatában az árak átlagosan mindössze 1,5 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest, ami jóval az infláció alatt marad, az ételek közel 70 százalékának ára pedig változatlan. Megtudtuk azt is, mennyi lesz idén a lángos a karácsonyi vásárokban.