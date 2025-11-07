Szedett-vedett vámmal segítene Brüsszel: a hatás totális kudarc lehet, ebbe sokan tönkremehetnek – rémálomról beszél a szakértő

Egy új mechanizmus tereli 2026. január 1-jétől az Európai Unión kívüli termelőket arra, hogy kisebb szén-dioxid-kibocsátás mellett állítsák elő termékeiket. Ha nem teszik, akkor meg kell fizetniük azt a költséget, amit az uniós versenytársaik is megfizetnek annak érdekében, hogy a tevékenységük kevésbé szennyezze a környezetet. Ez az új mechanizmus a karbonvám (Carbon Border Adjustment Mechanism, röviden CBAM) tehát az egész EU-ra kiterjedő árkiegyenlítő rendszer, amely egyes harmadik országban gyártott és onnan importált áruk gyártásához kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás alapján határoz meg fizetési kötelezettséget.

Karbonvám sújtja a jövő évtől az EU-ba az EU-n kívülről érkező adott termékek szén-dioxid-kibocsátását / Fotó: Nordroden / Shutterstock

A CBAM azon gyártókra vonatkozik – magyarázza honlapján a PWC –, amelyek a következő árucsoportok bizonyos termékeit, vámtarifaszám szerint meghatározva importálják az EU-ba: cement, vas és acél, alumínium, műtrágya, villamos energia, hidrogén. A CBAM már a 2023. október 1. és 2025. december 31. közötti átmeneti időszakban is rótt egy kötelezettséget az érintettekre. Negyedévenként jelentést kellett tenniük, legelőször 2024. január 31-én. Ez év január 1-jétől már kezdeményezhették a CBAM-nyilatkozattevői engedély megszerzését.

A jelentés a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

árukra vonatkozó adatok (pl. mennyiség, KN-kód, származási ország)

gyártóra vonatkozó adatok (pl. a származási országban fizetett szén-dioxid-ár, termelési útvonal, az áruk előállítási helye)

szén-dioxid-kibocsátás adatai (közvetlen és közvetett kibocsátás)

A jövő év első napjától évente kell jelentést készíteni, rendelkezni kell a CBAM-nyilatkozattevői engedéllyel, és, ami a lényeg: el kell kezdeni CBAM-tanúsítványokat vásárolni a megcélzott árkiegyenlítés érdekében. Hasonló árkiegyenlítő-rendszert már ismer a piac, még pedig a hivatását meglehetősen bukdácsolva betöltő szén-dioxid-kvótát, azaz az ETS-rendszert. A Világgazdaságnak nyilatkozó energiapiaci szakértő is ez utóbbi mechanizmus tapasztatait idézve válaszolt arra a kérdésre, mire számíthatunk a CBAM bevezetésével.