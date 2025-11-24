Most lehet aggódni: az EU legnagyobb országa katonai szolgálatot vezet be a fiataloknak, napokon belül bejelenti az elnök – ekkora a fizetés
A francia elnök várhatóan a hét végén jelenti be a 10 hónapos önkéntes katonai szolgálat részleteit, amelyet 2026-tól vezetnének be. A kezdeményezést Emmanuel Macron már július 13-án, a Champs-Élysées-n tartott katonai beszédében előrevetítette, amikor azt ígérte, új lehetőséget ad a fiataloknak a fegyveres erőkben való szolgálatra.
A lépés hátterében egyrészt az univerzális nemzeti szolgálat korábbi kudarca áll, másrészt a fokozódó globális feszültségek , köztük az orosz fenyegetés. A program a 18 évesek számára lenne elérhető, fiúknak és lányoknak egyaránt, havi 900–1000 euró közötti ösztöndíjjal. A fegyveres erőkért felelős miniszter, Alice Rufo ugyan nem erősítette meg a juttatás végleges összegét, de aláhúzta: ennek meghatározása az elnök feladata lesz. A tanulmányokat sem érheti hátrány: a résztvevők úgynevezett ECTS-krediteket kapnak, amelyek beszámíthatók a felsőoktatásban.
A La Tribune szerint az Élysée célja, hogy a program első évében 3000 fiatal csatlakozzon, majd ezt fokozatosan 10 ezerre növeljék, végül 2035-re elérjék az évi 50 ezer főt. A kiképzés katonai, de korlátozott: a résztvevőket nem vetnék be tengerentúli műveletekben, ugyanakkor bizonyos feladatokban részt vehetnének, például a franciaországi terrorellenes Sentinelle-hadműveletben. A program tehát nem hivatásos katonai pályát erőltetne, hanem egy mozgósítható, tartalék jellegű állományt hozna létre.
Katonai költségek, viták és stratégiai üzenet
A költségek kérdése központi elem. Clément Beaune, a tervezésért felelős főbiztos szerint egy korábbi, kötelező rendszer évente 15 milliárd eurót emésztett volna fel, amelyet Franciaország nem tud vállalni. A most tervezett önkéntes modell ennél olcsóbb:
- 10 ezer fiatal esetén 400 millió euróba,
- 50 ezer résztvevő esetén pedig évente 2 milliárd euróba kerülne.
A francia vezetés célja így kettős: olcsóbban teremteni katonai tartalékot, miközben a társadalmi szerepvállalást is erősíti. Múlt héten Fabien Mandon tábornok, a vezérkar főnöke vihart kavart kijelentésével, miszerint „Franciaországnak el kell fogadnia gyermekei elvesztését”. Azóta magyarázatot adott: feladata, hogy figyelmeztesse az országot a növekvő veszélyekre, és felkészítse a hadsereget. Macron várható beszéde ennek fényében nemcsak szervezeti bejelentés lesz, hanem geopolitikai üzenet is, amelyet politikai vita követhet a parlamentben. Patrick Kanner szocialista szenátor már jelezte: parlamenti vitát kezdeményez a hadsereg helyzetéről és a bevezetendő modellről.
Kiakadtak a franciák a vezérkari főnökön
Fabien Mandon francia vezérkari főnök szavain felháborodtak a franciák, és kommentekben nyilvánították ki véleményüket. Mint ismert, Mandon a héten kijelentette, hogy három-négy éven belül Európa akár Oroszországgal is szembenézhet, és erre a lakosságot is fel kell készíteni. A tábornok szerint Franciaország csak akkor lesz biztonságban, ha a társadalom is elfogadja: a honvédelem áldozatokkal járhat – akár emberéletekkel is. A tábornok sorra vette azokat a nemzetközi fejleményeket, amelyek szerinte drámai irányba tolják a világot:
- az Egyesült Államok átpozicionálta erőit Ázsiára;
- Kína 2027-re készülhet Tajvan megtámadására;
- Oroszország 2030-ra lehet kész egy NATO-val való összecsapásra;
- az afrikai Száhel-övezet szétesett;
- a Közel-Keleten a gázai konfliktus óta regionális háborús helyzet alakult ki.
Közben a francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében. A vezérkari főnök szerint ez csak előszobája annak, ami Európára várhat.
A beszéd legsúlyosabb mondata azonban csak ezután következett. Mandon szerint ha a nemzet meg akarja védeni magát, akkor fel kell készülnie a legnagyobb áldozatokra is:
El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.
A tábornok úgy véli, Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők lennének Oroszország elrettentésére – de csak akkor, ha a társadalom is a haderő mögé áll. A következő három-négy év felkészülési időszaka döntő lehet.
Mandon szerint a francia hadsereg jelenlegi, mintegy 200 ezres aktív állománya kevés, ezért a tartalékosok számát 80 ezer főre kell növelni.
Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé + videó
Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon „erőfeszítéseket” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését” a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. A felvetés hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, ahol sokan nem akarnak meghalni Ukrajnáért.