Deviza
EUR/HUF383 -0.27% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.97 -0.48% CHF/HUF411.52 -0.29% PLN/HUF90.44 -0.2% RON/HUF75.29 -0.29% CZK/HUF15.82 -0.13% EUR/HUF383 -0.27% USD/HUF332.12 -0.5% GBP/HUF434.97 -0.48% CHF/HUF411.52 -0.29% PLN/HUF90.44 -0.2% RON/HUF75.29 -0.29% CZK/HUF15.82 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,910.35 +0.61% MTELEKOM1,738 +1.38% MOL2,992 -0.87% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,670 +0.57% OPUS480 -2.92% ANY7,280 0% AUTOWALLIS154.5 +1.62% WABERERS5,440 +0.74% BUMIX10,293.48 +0.33% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,302.4 +0.46% BUX107,910.35 +0.61% MTELEKOM1,738 +1.38% MOL2,992 -0.87% OTP33,200 +1.39% RICHTER9,670 +0.57% OPUS480 -2.92% ANY7,280 0% AUTOWALLIS154.5 +1.62% WABERERS5,440 +0.74% BUMIX10,293.48 +0.33% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,302.4 +0.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
orosz–ukrán háború
katonai szolgálat
Franciaország

Most lehet aggódni: az EU legnagyobb országa katonai szolgálatot vezet be a fiataloknak, napokon belül bejelenti az elnök – ekkora a fizetés

Emmanuel Macron hamarosan bejelenti az új, tíz hónapos önkéntes katonai szolgálatot. A francia köztársasági elnök várhatóan a hét végén hozza nyilvánosságra a részleteket. A katonai program 18 évesek számára lenne elérhető, és havi 900 és 1000 euró közötti összeget fizetne.
VG
2025.11.24, 10:03
Frissítve: 2025.11.24, 10:19

A francia elnök várhatóan a hét végén jelenti be a 10 hónapos önkéntes katonai szolgálat részleteit, amelyet 2026-tól vezetnének be. A kezdeményezést Emmanuel Macron már július 13-án, a Champs-Élysées-n tartott katonai beszédében előrevetítette, amikor azt ígérte, új lehetőséget ad a fiataloknak a fegyveres erőkben való szolgálatra.

katona
A katonai szolgálat önkéntes lesz, de várnak minden fiatalt / Fotó: AFP

A lépés hátterében egyrészt az univerzális nemzeti szolgálat korábbi kudarca áll, másrészt a fokozódó globális feszültségek , köztük az orosz fenyegetés. A program a 18 évesek számára lenne elérhető, fiúknak és lányoknak egyaránt, havi 900–1000 euró közötti ösztöndíjjal. A fegyveres erőkért felelős miniszter, Alice Rufo ugyan nem erősítette meg a juttatás végleges összegét, de aláhúzta: ennek meghatározása az elnök feladata lesz. A tanulmányokat sem érheti hátrány: a résztvevők úgynevezett ECTS-krediteket kapnak, amelyek beszámíthatók a felsőoktatásban.

A La Tribune szerint az Élysée célja, hogy a program első évében 3000 fiatal csatlakozzon, majd ezt fokozatosan 10 ezerre növeljék, végül 2035-re elérjék az évi 50 ezer főt. A kiképzés katonai, de korlátozott: a résztvevőket nem vetnék be tengerentúli műveletekben, ugyanakkor bizonyos feladatokban részt vehetnének, például a franciaországi terrorellenes Sentinelle-hadműveletben. A program tehát nem hivatásos katonai pályát erőltetne, hanem egy mozgósítható, tartalék jellegű állományt hozna létre.

Katonai költségek, viták és stratégiai üzenet

A költségek kérdése központi elem. Clément Beaune, a tervezésért felelős főbiztos szerint egy korábbi, kötelező rendszer évente 15 milliárd eurót emésztett volna fel, amelyet Franciaország nem tud vállalni. A most tervezett önkéntes modell ennél olcsóbb:

  • 10 ezer fiatal esetén 400 millió euróba,
  • 50 ezer résztvevő esetén pedig évente 2 milliárd euróba kerülne.

A francia vezetés célja így kettős: olcsóbban teremteni katonai tartalékot, miközben a társadalmi szerepvállalást is erősíti. Múlt héten Fabien Mandon tábornok, a vezérkar főnöke vihart kavart kijelentésével, miszerint „Franciaországnak el kell fogadnia gyermekei elvesztését”. Azóta magyarázatot adott: feladata, hogy figyelmeztesse az országot a növekvő veszélyekre, és felkészítse a hadsereget. Macron várható beszéde ennek fényében nemcsak szervezeti bejelentés lesz, hanem geopolitikai üzenet is, amelyet politikai vita követhet a parlamentben. Patrick Kanner szocialista szenátor már jelezte: parlamenti vitát kezdeményez a hadsereg helyzetéről és a bevezetendő modellről.

Kiakadtak a franciák a vezérkari főnökön

Fabien Mandon francia vezérkari főnök szavain felháborodtak a franciák, és kommentekben nyilvánították ki véleményüket. Mint ismert, Mandon a héten kijelentette, hogy három-négy éven belül Európa akár Oroszországgal is szembenézhet, és erre a lakosságot is fel kell készíteni. A tábornok szerint Franciaország csak akkor lesz biztonságban, ha a társadalom is elfogadja: a honvédelem áldozatokkal járhat – akár emberéletekkel is. A tábornok sorra vette azokat a nemzetközi fejleményeket, amelyek szerinte drámai irányba tolják a világot:

  • az Egyesült Államok átpozicionálta erőit Ázsiára;
  • Kína 2027-re készülhet Tajvan megtámadására;
  • Oroszország 2030-ra lehet kész egy NATO-val való összecsapásra;
  • az afrikai Száhel-övezet szétesett;
  • a Közel-Keleten a gázai konfliktus óta regionális háborús helyzet alakult ki.

Közben a francia légierő már most is bevetéseket hajt végre a jemeni partoknál a kereskedelmi hajók védelmében. A vezérkari főnök szerint ez csak előszobája annak, ami Európára várhat.

A beszéd legsúlyosabb mondata azonban csak ezután következett. Mandon szerint ha a nemzet meg akarja védeni magát, akkor fel kell készülnie a legnagyobb áldozatokra is:

El kell fogadnunk, hogy elveszíthetjük gyermekeinket, és gazdasági áldozatokat kell vállalnunk. Ha erre nem állunk készen, veszélyben vagyunk.

A tábornok úgy véli, Franciaország technológiai és katonai képességei elegendők lennének Oroszország elrettentésére – de csak akkor, ha a társadalom is a haderő mögé áll. A következő három-négy év felkészülési időszaka döntő lehet.

Mandon szerint a francia hadsereg jelenlegi, mintegy 200 ezres aktív állománya kevés, ezért a tartalékosok számát 80 ezer főre kell növelni.

Macron beállt a fiatalokat a halálba küldő tábornok mögé + videó

Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon „erőfeszítéseket” és fogadja el „gyermekeinek elvesztését” a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európával szembeni konfrontációra. A felvetés hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, ahol sokan nem akarnak meghalni Ukrajnáért.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu