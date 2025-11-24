Most lehet aggódni: az EU legnagyobb országa katonai szolgálatot vezet be a fiataloknak, napokon belül bejelenti az elnök – ekkora a fizetés

A francia elnök várhatóan a hét végén jelenti be a 10 hónapos önkéntes katonai szolgálat részleteit, amelyet 2026-tól vezetnének be. A kezdeményezést Emmanuel Macron már július 13-án, a Champs-Élysées-n tartott katonai beszédében előrevetítette, amikor azt ígérte, új lehetőséget ad a fiataloknak a fegyveres erőkben való szolgálatra.

A katonai szolgálat önkéntes lesz, de várnak minden fiatalt / Fotó: AFP

A lépés hátterében egyrészt az univerzális nemzeti szolgálat korábbi kudarca áll, másrészt a fokozódó globális feszültségek , köztük az orosz fenyegetés. A program a 18 évesek számára lenne elérhető, fiúknak és lányoknak egyaránt, havi 900–1000 euró közötti ösztöndíjjal. A fegyveres erőkért felelős miniszter, Alice Rufo ugyan nem erősítette meg a juttatás végleges összegét, de aláhúzta: ennek meghatározása az elnök feladata lesz. A tanulmányokat sem érheti hátrány: a résztvevők úgynevezett ECTS-krediteket kapnak, amelyek beszámíthatók a felsőoktatásban.

A La Tribune szerint az Élysée célja, hogy a program első évében 3000 fiatal csatlakozzon, majd ezt fokozatosan 10 ezerre növeljék, végül 2035-re elérjék az évi 50 ezer főt. A kiképzés katonai, de korlátozott: a résztvevőket nem vetnék be tengerentúli műveletekben, ugyanakkor bizonyos feladatokban részt vehetnének, például a franciaországi terrorellenes Sentinelle-hadműveletben. A program tehát nem hivatásos katonai pályát erőltetne, hanem egy mozgósítható, tartalék jellegű állományt hozna létre.

Katonai költségek, viták és stratégiai üzenet

A költségek kérdése központi elem. Clément Beaune, a tervezésért felelős főbiztos szerint egy korábbi, kötelező rendszer évente 15 milliárd eurót emésztett volna fel, amelyet Franciaország nem tud vállalni. A most tervezett önkéntes modell ennél olcsóbb:

10 ezer fiatal esetén 400 millió euróba,

50 ezer résztvevő esetén pedig évente 2 milliárd euróba kerülne.

A francia vezetés célja így kettős: olcsóbban teremteni katonai tartalékot, miközben a társadalmi szerepvállalást is erősíti. Múlt héten Fabien Mandon tábornok, a vezérkar főnöke vihart kavart kijelentésével, miszerint „Franciaországnak el kell fogadnia gyermekei elvesztését”. Azóta magyarázatot adott: feladata, hogy figyelmeztesse az országot a növekvő veszélyekre, és felkészítse a hadsereget. Macron várható beszéde ennek fényében nemcsak szervezeti bejelentés lesz, hanem geopolitikai üzenet is, amelyet politikai vita követhet a parlamentben. Patrick Kanner szocialista szenátor már jelezte: parlamenti vitát kezdeményez a hadsereg helyzetéről és a bevezetendő modellről.