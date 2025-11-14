Kína bezárkózik, az export helyett egyre inkább a belső fogyasztástól várja a növekedést

A kínai államtanács bejelentette, hogy a fogyasztás ösztönzését helyezi a gazdaságpolitika középpontjába: a kínálat és a kereslet összehangolásával, valamint a fogyasztói igények minőségi fejlesztésével kívánja előmozdítani az ipar modernizációját – írja a Reuters.

Kína a belső fogyasztásra építene a következő években / Fotó: CFOTO via AFP

A Li Csiang miniszterelnök vezette tanácskozáson hangsúlyozták: kedvező fogyasztói környezetet alakítanak ki, és javítják a lakossági pénzügyi szolgáltatásokat. A lépés hátterében a következő öt évre jelzett markáns irányváltás áll, amely a beruházási korlátok és a kereskedelmi feszültségek miatt a belső fogyasztást helyezi előtérbe.

Októberben ugyanis a kínai gazdaság tovább veszített lendületéből. Az ipari termelés 4,9 százalékkal bővült éves alapon – ez több mint egy éve a legalacsonyabb ütem –, miközben a kiskereskedelmi forgalom, a fogyasztás kulcsmutatója csupán 2,9 százalékkal emelkedett. A kormány ezért fokozza a túlkapacitás és az árháborúk elleni fellépést, hogy mérsékelje a deflációs nyomást.

„A kínálat és a kereslet jobb összehangolása hatékony eszköz a fogyasztási potenciál felszabadítására” – áll a kabinet közleményében. A jobb minőségű, drágább termékek iránti igénynek kell húznia az ipart, hogy a kínálat és a kereslet magasabb szinten találkozzon – fogalmaztak.

A vállalatoktól elvárják, hogy bővítsék a különleges, prémium fogyasztási cikkek kínálatát, és gyorsítsák fel a biztonsági és környezetvédelmi szabványok frissítését.A lépések egyértelműen jelzik: Peking a belső piac élénkítésével kíván ellensúlyt teremteni a külső bizonytalanságokra, miközben a strukturális reformok mellett kitart a defláció elleni küzdelemben.