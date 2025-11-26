Deviza
Rendkívüli: Magyarországon építheti óriásgyárát Kína egyik legnagyobb autógyártója, nagyobbat szólhat mint a szegedi BYD – ez lesz az első Európában, gyilkos harc folyik érte

A kínai Great Wall Motors célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót adjon el külföldön. Kína egyik legnagyobb autógyártója most első európai üzemének helyét keresi, a lehetséges helyszínek között Magyarország is ott van. Korábbi információk szerint Pécsen valósulhat meg a beruházás.
D. GY.
2025.11.26., 09:12

A Great Wall Motors (GWM), Kína egyik legnagyobb autógyártója 2029-re évi 300 ezer járművet gyártana Európában, ahol első autógyára számára keres helyszínt, hogy megfordítsa a gyengülő regionális eladásokat – mondta a vállalat egyik vezetője a Reutersnek.

Great Wall Motors Kína egyik legnagyobb autógyártója
Kína egyik legnagyobb autógyártója Magyarországon is keresi első európai üzemének lehetséges telephelyét / Fotó: Xinhua via AFP

Parker Shi, az 1984-ben alapított GWM nemzetközi elnöke elmondta, hogy a GWM Spanyolországban és Magyarországon, valamint más országokban is mérlegeli a gyár lehetséges helyszíneit. A munkaerő- és logisztikai költségek számítanak elsődleges döntési szempontnak, mivel a GWM-nek kezdetben alkatrészeket kell majd az európai piacra szállítania – mondta Shi. Az autógyártó az EU iparpolitikáját is figyelemmel kíséri, különös tekintettel azokra a változásokra, amelyek a befektetési környezetet és a vámokat érinthetik. 

Évi egymillió autó eladása a cél külföldön

Hatalmas, hosszú távú befektetésről van szó

– tette hozzá. 

Európában a GWM-nek nemcsak a régóta jelen lévő versenytársaktól kell piaci részesedést szereznie, hanem agresszív kínai riválisoktól, például a Szegeden 4,5 milliárd dollárért gyárat építő BYD-től is. A BYD Spanyolországot tekinti a legesélyesebb helyszínnek harmadik európai gyárához, a már meglévő magyarországi és törökországi üzemek mellett. A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet külföldi gyártóüzemeket. 

A vállalat célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót adjon el külföldön. 

„Ezért gyorsítjuk fel az európai stratégiát. Mindennek fel kell gyorsulnia” – mondta Shi. 

Pécs lehet az egyik legnagyobb kínai autógyártó magyar üzemének helyszíne

Ahogy azt már korábban lehetett sejteni, Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás – mondta október elején Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter. 

  • A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de 
  • a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő. 
  • Hozzátette, hogy az M6-os és az M60-as mindenképpen feltétele a fejlesztésnek. 
  • Ugyanis, mint mondta, Szegeden azt látja, hogy a BYD-nál 10 ezer ember fog dolgozni, 
  • Debrecenben a két ipari parkban 20 ezer új munkahelyet teremtettek, 
  • ezért egy hasonló pécsi fejlesztés is felszívhatja a vármegye lakosságát.

A pécsi autóipari beruházásról korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, közölve, hogy reményei szerint remek hírekkel szolgálhat majd. Korábban pedig lapunknak Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben. 

