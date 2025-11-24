Már csak egy apró lépés, és a kínaiak beviszik a mélyütést a német autóiparnak – itt a figyelmeztetés

A kínai elektromos autók árháborúja minden jel szerint átlépte a határokat. Az ország legtöbb nagy autógyártója a Kantoni Autószalonon mutatta be 150 ezer jüannál, vagyis nagyjából 7 millió forintnál olcsóbb modelljeit, amelyeket a közeljövőben a külföldi piacokra is bevezetnének.

A világpiac meghódítását tűzték ki célul a legnagyobb kínai autógyártók / Fotó: Long Wei / CFoto / AFP

A kínai startupvállalat, a Leapmotor is ezen az eseményen mutatta be az A10-et, egy kompakt elektromos sportterepjárót, amelyet a jövő év első felében terveznek forgalomba hozni. Az ára a tervek szerint 100 ezer jüan (4,7 millió forint) körül lesz. A fejlesztések során a vállalat a gyors töltésre és a több kényelmi funkcióra fog összpontosítani.

A Leapmotor azt is tervezi, hogy kiegészíti modellpalettáját az EV Lafa 5-tel, melynek ára szintén 100 ezer jüan (4,7 millió forint) körül mozog majd. Mivel a Leapmotor az európai Stellantis vállalattal együttműködve felgyorsítja a Kínán kívüli terjeszkedést, várhatóan mindkét modell elérhetővé válik külföldön, így többek között Európában is.

Az állami tulajdonú Guangzhou Automobile Group autógyártó vállalat az Aion márkanév alatt ebben a hónapban piacra dobott i60 modelljét mutatta be a nagyközönségnek. Az SUV elektromos és plug-in hibridként besorolt, hatótávolság-növelt elektromos változatban is kapható lesz, ára 109 800 jüantól, vagyis nagyjából 5 millió forinttól kezdődik.

Csökkenő trend a kínai elektromos autók áraiban

Egyre inkább tendenciává válik, hogy az elektromos autók és a plug-in hibridek ára csökkenni kezd. A Kínai Autógyártók Szövetsége (CAAM) szerint a 100 001 és 150 ezer jüan közötti árkategóriájú elektromos és hibrid személygépkocsik voltak a legnépszerűbbek, január és szeptember között 2,35 millió darabot adtak el belőlük. Ráadásul a 80 001 jüan és 100 ezer jüan közötti árkategóriában eladott járművek száma megduplázódott 2024 azonos időszakához képest.

Cui Dongshu, a kínai személygépkocsi-ipari szervezet vezetője szerint az elektromos járművek árainak csökkenése volt a leginkább szembetűnő: az átlagos áruk január–szeptemberben 142 ezer jüan (6,6 millió forint) volt, ami 13 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez meghaladta a benzinüzemű autók 3 százalékos és az összes autótípus 7 százalékos átlagos árcsökkenését.