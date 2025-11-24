Deviza
autóipar
Changan Automobile
Kína
járműipar

Kész Kína új BYD-gyilkos elektromos autója, hihetetlen az ára: ha megjelenik Magyarországon, mindenki ezt akarja majd – videó

Versenyképes árú új modellel rukkolt elő a Changan. A kínai gyártó Nevo Q05-ös elektromos autóját egyszerre hat változatban mutatták be.
VG
2025.11.24, 07:46
Frissítve: 2025.11.24, 08:30

A Changan hivatalosan is bemutatta az új, tisztán elektromos Changan Nevo (Qiyuan) Q05 modelljét a kínai Kantonban rendezett 2025-ös Guangzhou Autószalonon, ahol a kompakt SUV egyből hatféle kivitelben vált elérhetővé – számolt be az E-cars.hu szakportál.

Changan kínai elektromos autó Kína
A kínai gyártó, a Changan új modellje az európai piacot is meghódíthatja / Fotó: Matthias Balk / DPA / AFP

Az új modell árai 79 900 jüan és 109 900 jüan között alakulnak, ami 3,75 millió forint és 5 millió forint közötti összegnek felelnek meg. A kínai gyártó ebben az árkategóriában egy kifejezetten versenyképes elektromos SUV-t dobott a piacra, amely a csúcsváltozat esetében akár 506 kilométeres hatótávot kínál, a magasabb felszereltségű változatok pedig már a LiDAR-technológiát is tartalmazzák.

A Changan Nevo Q05 megjelenése a márka új, „Digital Smart Wing 2.0” névre keresztelt dizájnfilozófiájára épül. A portál szerint a jármű egyik legfeltűnőbb eleme az orron végigfutó menetfénycsík, amely futurisztikus megjelenést biztosít az autónak. A modell ötféle karosszériaszínben érhető el:

  • Pine Green,
  • Gilt Purple,
  • Moonlight Silver,
  • Cloud Shadow Grey,
  • Brocade White.

A töltőcsatlakozó a sárvédőn kapott helyet, a félig rejtett ajtókilincsek pedig hozzájárulnak a modern kialakításhoz. A Q05 modell 4435 milliméter hosszú, 1855 milliméter széles és 1600 (vagy felszereltségtől függően 1595) milliméter magas, tengelytávja 2735 milliméter.

A hajtáslánc alapja egy elsőkerék-hajtású, 120 kilowattos, vagyis nagyjából 161 lóerős villanymotor. Az egész modellpalettát a CATL lítium-vasfoszfát (LFP) akkumulátoraival szerelték fel, amelyek 405 vagy 506 kilométeres hatótávval rendelhetők. A Q05 támogatja a 3C gyorstöltést, amellyel 15 perc alatt akár 120 kilométer hatótáv is visszatölthető. Az autó végsebessége 160 kilométer per óra.

