Kína a semmiből sokkolta Európát: indul a sorozatgyártása az első elektromos autónak, amibe már forradalmi új akkumulátor kerül – videón a filléres MG4 Anxin Edition

A kínai SAIC MG autómárka november 21-én a kínai Kantonban rendezett Kuangcsu Auto Show keretében mutatta be a közönségnek az MG4 Anxin Edition modellt, amelyet az első, félig szilárd állapotú akkumulátorral felszerelt, sorozatgyártású személygépkocsiként kerül majd a piacra. A modell a SAIC és a QingTao Energy által közösen fejlesztett, mangánalapú lítium-ion akkumulátort használja, amelynek hatótávolsága 530 kilométer.

Az MG kínai autógyártó meglepte a piacot / Fotó: Garry Lotulung / AFP (képünk illusztráció)

A CarNewsChina autós szakportál értesülései szerint a jelenlegi MG4es széria ára 68 800–102 800 jüan (3,5–5 millió forint).

Az MG4 Anxin Edition végleges gyártási változatát még nem mutatták be, azonban az eddigi hírek alapján a külső kialakítása megegyezik az MG4-sorozatéval. Az autó megtartotta a széles karosszériájú hatchback profilját, a Cyberster ihlette első lökhárítót és a megvilágított MG emblémát is.

A méretek változatlanok maradtak:

az autó hossza 4395 milliméter,

szélessége 1842 milliméter,

magassága 1551 milliméter,

tengelytávja 2750 milliméter.

A hátsó rész továbbra is teljes szélességű fénycsíkkal rendelkezik, nyíl alakú helyzetjelző lámpákkal.

Az új modell belső tere az MG4 modelljére hajaz, aktualizált, modernizált változatban. A központi képernyő nagyobb lett, átmérője 31,5 centiméterről 39,7 centiméterre bővült. A kijelző alatti mechanikus gombokat eltávolították és a váltóvezérlőt is átalakították.

Az alsó konzolt egy 50 wattos vezeték nélküli töltőpaddal is ellátták. Az autóban megtalálható az MG–Oppo intelligens pilótafülke-rendszer is, amely Snapdragon 8155 chipet használ.

Az akkumulátor kapacitása 53,95 kilowattóra maradt, azonban a félszilárd állapotú akkumulátorcsomag 1500 kilogrammra növeli a saját tömeget, ami körülbelül 15 kilogrammal nehezebb, mint a standard modellé. A gyártó állítása szerint az autó 3 másodperc alatt képes felgyorsulni 0-ról 50 kilométer/órára.

Olcsó modellekkel hódítaná meg a piacot a kínai gyártó

Az MG idén októberben összesen 11 480 MG4-es modellt értékesített. A tervek szerint hamarosan az MG Anxin Edition is csatlakozik a megvásárolható modellek palettájához.