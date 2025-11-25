Deviza
Kína
akkugyártás
Európa

Ezer fős faluban építenek gigantikus akkumulátorgyárát a kínaiak: Debrecen komoly riválist kapott Európában — így fogadják a történelmi beruházást a lakosok

Az új 4,5 milliárd dolláros beruházás áldás a spanyol kisváros lakosainak, hiszen az autógyártó óriás, a Stellantis gyár mellett épül meg, amely már évtizedek óta ott működik. A lakosságot meghároszorozó kínai beruházás azonban komoly lakhatási problémát is hordoz magában.
VG
2025.11.25, 07:04

2000 kínai szakember érkezik a spanyol Figueruelas nevű kisvárosba, hogy segítsenek kibővíteni a kínai CATL-Stellantis elektromos jármű akkumulátorgyárát, amely öt perces autóútra található. Ez a 4,5 milliárd dolláros beruházás áldás a város számára, és a globális autógyártó óriás, a Stellantis gyár mellett épül meg, amely már évtizedek óta ott működik. — közölte a CGTN spanyol lap.

CATL builds battery, kína, kínai,akkumulátorgyár cell factory in Thuringia
A debreceni akkumulátorgyár a kínaiak egyik sikertörténete Európában. / Fotó: DPA / Picture Alliance / REUTERS

Történelmi autógyártó központ

1982-ben a General Motors telepítette gyárát Figueruelas mellé, és a város többek között öt generációnyi Opel Corsa és Peugeot 208 gyártásában segített. Az Opel, a Peugeot és 12 másik autómárkát tulajdonló Stellantis a világ legnagyobb kínai tulajdonú elektromos jármű akkumulátorgyártójával, a CATL-lel közös vállalkozás keretében építi az új gigagyárat. Az aragóniai regionális kormány szerint 4000 munkahely jön létre, miközben a tervek szerint 2028-ra évi egymillió elektromos jármű akkumulátor fog legördülni a gyártósorokról.

Bedőlt az autóipari óriás a szomszédban, Amerika kivonul – brutális kirúgások jönnek

A Figueruelastól fél órányira lévő zaragozai Garlan Group ingatlanügynökség is üdvözölte az akkumulátorgyár ötletét, mert amint a kínai munkások megérkeznek, számtalan vállalat nagy lehetőségeket lát bennük. Elmondásuk szerint a nagyvállalatok rögön "építeni, reklámozni és vásárolni akarnak, így fel van bolydulva a gazdaság a környékkel kapcsolatos hirtelen érdeklődés miatt.”

A helyiek késze állnak elköltözni, amint az ingatlanuk értéke az egekben lesz. Az újonnan épülő gyár megháromszorozná a lakosságot, így az egyik legnagyobb probléma a lakhatás lesz hamarosan Figueruelasban. Nincs elég lakás jelenleg a kereslet kielégítésére, a helyiek azonban ebben nagy lehetőséget látnak. Sokan úgy nyilatkoztak a lap kérdéseire, hogy készen állnak eladni ingatlanjaikat és elköltözni a környékről, amint azoknak az értéke lehetővé teszi ezt.

Az Európai Unió panaszai és Kína térnyerése

Ahogy azt korábban megírtuk, az uniós döntéshozóknál egyre komolyabb aggodalmat kelt a kínai cégek gyors térnyerése Európában – mind a gyártókapacitások, mind az importon keresztül. Az olcsó, gyakran dömpingáras kínai termékek beáramlása megnőtt azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök újabb védővámokat vezetett be, így a kínai kínálat részben „átterelődött” Európára. Ez különösen az energiaintenzív ágazatokat – acél, vegyipar, akkumulátorgyártás – hozza nehéz helyzetbe, melyek már így is magas energiaárakkal és szigorú környezetvédelmi követelményekkel küzdenek.

Ezzel párhuzamosan egyre több nagyszabású kínai ipari beruházás jelenik meg az EU-ban, 

melyek mögött sokan stratégiai szándékot sejtenek: Peking hosszú távú célja Európa technológiai függőségének növelése és a geopolitikai befolyás erősítése. A jelenségre rímel, hogy egyes kínai cégek helyi termelésbe ágyazva próbálják kikerülni az esetleges jövőbeli európai vámokat is.

