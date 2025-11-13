Deviza
Kína véget vet az ágyúgolyófutamoknak, hatóságilag korlátozza az autók gyorsulását

Az izomautók látványa és a velük okozott balesetek Kínában mindennapossá váltak, s mivel a sofőrök jó része nem képes kordában tartani a lóerőket, ezt helyettük a hatóságoknak kell megtenniük. Kína egy friss módosítás szerint arra kötelezné az autógyártókat, hogy álló helyzetből minimum öt másodperc alatt lehessen csak felgyorsítani a kocsikat százas tempóra.
Kriván Bence
2025.11.13, 17:50

A nagy teljesítményű, sok száz lóerős elektromos autók rohamos elterjedésével nem tartott lépést a kínai sofőrök vezetési tudománya. A gyorsuláskor felszabaduló energiákat megzabolázni képtelen autósok által okozott balesetek száma úgy megsokasodott, hogy az már Pekinget is beavatkozásra késztette. 

BYD'S Yangwang U9 Kína
Az 1306 lóerős  Yangwang U9 supercar Kína egyik legfürgébb autója / Fotó: NurPhoto via AFP

A szakhatóság a napokban társadalmi egyeztetésre, véleményezésre küldte azt a javaslatát, amely az álló helyzetből induló autók gyorsulását korlátozza. Az akár 2-3 másodperc alatt 100 kilométer per órára felgyorsulni képes modellek egyre sűrűbben fordulnak elő a kínai utakon, a Szegeden óriásgyárat építő BYD kínálatában is számos ilyen sportos luxusautó szerepel, a Yangwang U9 például 2,36 másodperc alatt éri el a százat. 

Kína lassít, a balesetveszélyre hivatkoznak

Nála is fürgébb azonban a Tesla Model S Plaid, amelynek ehhez 1,99 másodperc is elegendő. Ezen izomautóhoz viszont csak importból juthatnak hozzá a tehetős kínai vevők. A rekordot azonban a Xiaomi SU7 Ultra viszi 1,98 másodperccel. 

Amúgy a Teslának csak egyetlenegy olyan modellje van, a Model Y Long Range Dual Motor AWD, amely pontosan 5 másodperc alatt tud felgyorsulni százra, a többi ennél jóval fürgébb. A kínai szakhatóság is az 5-ös számot vésné kőbe, friss javaslata szerint előírná az autógyártóknak, hogy alapból úgy korlátozzák le, 

fojtsák vissza az induláskor leadható teljesítményt, hogy a jármű az öt másodperces gyorsulási limitet ne léphesse át.

Ezzel számításaik szerint az autó mozgását biztonsággal kézben lehet tartani. Ez lenne tehát a megkövetelt alapbeállítás, de egy kiskaput azért hagynának: a sofőr manuálisan, gombnyomással a maximális fokozatra állíthatja a motor teljesítményét, ha olyan kedve van. 

Kiskapu lenne, de azt is hamar bezárhatják

Csakhogy ezt minden egyes indításnál meg kellene tennie, ami egy idő után meglehetősen macerás lehet. S ha balesetet okozott, és bebizonyosodik, hogy előtte „feltekerte a potmétert”, akkor annak minden következményét viselnie kell. A cél azonban nem a büntetés, hanem a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának radikális csökkentése, a járművezetők képzésével, biztonságérzetük növelésével egyetemben.

2024 Guangzhou International Automobile Exhibition
Az abszolút csúcstartónak, a Xiaomi SU7 Ultrának 1,98 másodperc is elég a százhoz / Fotó: Anadolu via AFP

Jelenleg egyébként az autós oktatásban szinte kivétel nélkül az 5 másodpercnél gyengébben gyorsuló modellek vesznek részt. A hatósági szigor első körben

  • az elektromos autókat
  • és a tölthető hibrideket

érintené. A kínai közbiztonsági minisztérium az 5 másodperces szabályt a januári 10-i határidőig beérkező javaslatok mérlegelése után nemzeti szabvánnyá nyilvánítaná.

