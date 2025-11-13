Kína véget vet az ágyúgolyófutamoknak, hatóságilag korlátozza az autók gyorsulását

A nagy teljesítményű, sok száz lóerős elektromos autók rohamos elterjedésével nem tartott lépést a kínai sofőrök vezetési tudománya. A gyorsuláskor felszabaduló energiákat megzabolázni képtelen autósok által okozott balesetek száma úgy megsokasodott, hogy az már Pekinget is beavatkozásra késztette.

Az 1306 lóerős Yangwang U9 supercar Kína egyik legfürgébb autója / Fotó: NurPhoto via AFP

A szakhatóság a napokban társadalmi egyeztetésre, véleményezésre küldte azt a javaslatát, amely az álló helyzetből induló autók gyorsulását korlátozza. Az akár 2-3 másodperc alatt 100 kilométer per órára felgyorsulni képes modellek egyre sűrűbben fordulnak elő a kínai utakon, a Szegeden óriásgyárat építő BYD kínálatában is számos ilyen sportos luxusautó szerepel, a Yangwang U9 például 2,36 másodperc alatt éri el a százat.

Kína lassít, a balesetveszélyre hivatkoznak

Nála is fürgébb azonban a Tesla Model S Plaid, amelynek ehhez 1,99 másodperc is elegendő. Ezen izomautóhoz viszont csak importból juthatnak hozzá a tehetős kínai vevők. A rekordot azonban a Xiaomi SU7 Ultra viszi 1,98 másodperccel.

Amúgy a Teslának csak egyetlenegy olyan modellje van, a Model Y Long Range Dual Motor AWD, amely pontosan 5 másodperc alatt tud felgyorsulni százra, a többi ennél jóval fürgébb. A kínai szakhatóság is az 5-ös számot vésné kőbe, friss javaslata szerint előírná az autógyártóknak, hogy alapból úgy korlátozzák le,

fojtsák vissza az induláskor leadható teljesítményt, hogy a jármű az öt másodperces gyorsulási limitet ne léphesse át.

Ezzel számításaik szerint az autó mozgását biztonsággal kézben lehet tartani. Ez lenne tehát a megkövetelt alapbeállítás, de egy kiskaput azért hagynának: a sofőr manuálisan, gombnyomással a maximális fokozatra állíthatja a motor teljesítményét, ha olyan kedve van.

Kiskapu lenne, de azt is hamar bezárhatják

Csakhogy ezt minden egyes indításnál meg kellene tennie, ami egy idő után meglehetősen macerás lehet. S ha balesetet okozott, és bebizonyosodik, hogy előtte „feltekerte a potmétert”, akkor annak minden következményét viselnie kell. A cél azonban nem a büntetés, hanem a balesetveszélyes helyzetek kialakulásának radikális csökkentése, a járművezetők képzésével, biztonságérzetük növelésével egyetemben.