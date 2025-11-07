Deviza
EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18% EUR/HUF385.36 -0.19% USD/HUF333.44 -0.27% GBP/HUF437.45 -0.44% CHF/HUF413.74 -0.25% PLN/HUF90.72 -0.15% RON/HUF75.78 -0.19% CZK/HUF15.84 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,634.28 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,955 +0.55% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,440.89 +2.26% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,296.09 -0.59% BUX106,634.28 -0.28% MTELEKOM1,772 -1.02% MOL2,908 +0.14% OTP31,990 -1.41% RICHTER9,955 +0.55% OPUS540 -0.37% ANY7,060 +1.13% AUTOWALLIS155 +0.65% WABERERS5,520 +2.17% BUMIX10,440.89 +2.26% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,296.09 -0.59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
külkereskedelmi mérleg
kínai gazdaság
import
export

Drámaian visszaesett a kínai export az Egyesült Államokba, senki sem tudja pótolni a legnagyobb piacot

A kínai gazdaság az amerikai fogyasztóktól függ. Magas bázisról ugyan, de jelentősen visszaesett októberben a kínai export.
M. Cs.
2025.11.07., 13:14

Váratlanul visszaesett októberben a kínai export, amelyet hónapokon keresztül pörgettek a vámháború miatt előre hozott amerikai megrendelések. A pénteken nyilvánosságra hozott külkereskedelmi adatok ékesen mutatják, mennyire függ a kínai gazdaság az amerikai fogyasztóktól, annak ellenére, hogy igyekszik más piacokon is terjeszkedni.

kínai export
Váratlanul visszaesett a kínai export októberben / Fotó: CFOTO via AFP

Az export először csökkent február óta, 1,1 százalékkal alacsonyabb a tavaly októberinél; elemzők 3 százalékos növekedést vártak a szeptemberi 8,3 százalék után. Európai Unióba irányuló export 0,9, a délkelet-ázsiai gazdaságokba irányuló pedig 11 százalékkal nőtt.

Az import május óta a legkisebb mértékben, mindössze 1 százalékkal bővült a szeptemberi 7,4 százalék után, jócskán elmaradva a 3,2 százalékos növekedési várakozásoktól.

Az októberi külkereskedelmi többlet 90,1 milliárd dollárra csökkent

a tavalyi 95,72 milliárdról a várt 95,6 milliárd dollár helyett. Az Egyesült Államokkal szemben viszont tovább emelkedett az aktívum: 24,76 milliárd dollár lett a szeptemberi 22,82 milliárd dollár után.

Kína idei első tízhavi külkereskedelmi többlete 964,8 milliárd dollár volt, 

  • a kivitel 5,3 százalékkal emelkedett, 
  • a behozatal viszont 0,9 százalékkal csökkent.

Negyedével esett az Egyesült Államokba irányuló kínai export

Kína igyekszik diverzifikálni a piacait Donald Trump második hivatalba lépése és vámháborúja óta, de egyetlen más ország sem tudja pótolni az Egyesült Államokat és befogadni az oda áramló évi 400 milliárd dollár értékű árucikket.

China Imports And Exports of Goods Trade Increased
Negyedével zuhant az Egyesült Államokba a kivitel / Fotó: CFOTO via AFP

A CNBC tudósítása szerint az Egyesült Államokba irányuló export 25,17 százalékkal zuhant éves bázison, vagyis a hetedik egymást követő hónapban csökkent két számjegyű értékkel. Az amerikai import majdnem 23 százalékkal esett vissza annak ellenére, hogy kidolgozták a kereskedelmi megállapodás keretét a világ két legnagyobb gazdasága között.

A statisztikát természetesen árnyalja, hogy 

roppant magas volt a tavaly októberi bázis,

amikor az export több mint két éve nem látott ütemben nőtt, mivel a gyárak Trump visszatérésére számítva sietve kiszállították készleteiket a főbb piacokra. A Reuters által megkérdezett legtöbb elemző azonban nagyjából egyetértett abban, hogy a kínai gyártók egyelőre a lehető legtöbb árut szállították ki a világba.

Még mindig próbálják kijátszani a vámokat

Míg az Egyesült Államokba irányuló szállítások is jelentősen visszaestek, a Vietnámhoz hasonló tranzitközpontokba irányuló export növekedése arra utal, hogy a gyártók továbbra is megpróbálják kijátszani a vámokat.

Foreign Trade Containers Cargo Ship
Még mindig megpróbálják kijátszani az amerikai vámokat / Fotó: NurPhoto via AFP

A Vietnámon keresztül az Egyesült Államokba irányuló export azonban érzékelhetően lassul. 

Úgy gondolom, hogy a negyedik negyedévben sokkal nehezebb lesz Kínának, ami azt jelenti, hogy 2026 első felében is nehezebb lesz

– mondta a brit hírügynökségnek Alicia Garcia-Herrero, a Natixis ázsiai-csendes-óceáni vezető közgazdásza.

Mivel az Egyesült Államok jövő hétfőtől 10 százalékkal csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat, a Bloomberg szerint elképzelhető, hogy a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelem az év végéig fellendül. A hatás azonban korlátozottnak bizonyulhat, mivel a kínai árukra kivetett vámok továbbra is magasabbak, mint például a vietnámiak.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
hálaadás

Sokkot kaphatnak az amerikaiak a pulyka árától az idei hálaadáson

Drága lesz a pulyka, ha nem nem rendelték meg időben.
4 perc
csiphiány

Fellélegezhet az európai autóipar: a holland kormány hátraarcot fújt a Nexperia-ügyben, érkeznek a csipek

A kínai tulajdonú csipgyártó ellenőrzéséről lemondhat a holland kormány.
6 perc
külkereskedelmi mérleg

Drámaian visszaesett a kínai export az Egyesült Államokba, senki sem tudja pótolni a legnagyobb piacot

A kínai gazdaság az amerikai fogyasztóktól függ.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu