Kijött a jelentés: senki sem gondolná, melyik országba áramlik a legtöbb kínai hitel – „Ők sakkoztak, miközben mi dámáztunk”

Washington sokáig óva intett másokat, hogy hitelt fogadjanak el állami tulajdonban lévő bankoktól, mert ez Peking egyik eszköze arra, hogy szuperhatalommá váljon. Egy friss jelentésből most kiderült, hogy az elmúlt negyedszázadban messze az Egyesült Államok volt a kínai hitelek legnagyobb kedvezményezettje, amelynek révén stratégiai fontosságú területekre is beférkőztek.

A kínai hitelek fő kedvezményezettjei már nem a szegény fejlődő országok / Fotó: Hszinhua via AFP

A virginiai William & Mary állami egyetemen működő kutatólaboratórium, az AidData kedden nyilvánosságra hozott jelentése szerint Kína 2000 és 2023 között

2200 milliárd dollárnyi hitel nyújtott kétszáz országnak világszerte,

és ebből kétszázmilliárd jutott az Egyesült Államokban működő vállalatoknak. Az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ez milyen nemzetbiztonsági és technológiai következményekkel jár.

A kölcsönök egy részét ugyanis titokban tudták tartani, mert a pénz nem közvetlenül jutott el a kínai állami hitelintézetektől az amerikai cégekig, hanem

a Kajmán-szigeteken,

Bermudán,

Delaware-ban

vagy máshol bejegyzett fedőcégeken keresztül.

Az pedig még riasztóbb, hogy a hitelek nagy része arra szolgált, hogy kínai vállalatok részesedést vásárolhassanak amerikai vállalkozásokban, amelyek közül sok kritikus technológiákhoz és a nemzetbiztonsághoz kapcsolódik, mint például a robot- és félvezetőgyártás vagy a biotechnológia.

Kínai hitelek mozgatják a világot

Kínát régóta a fejlődő országok fő hitelezőjének tekintik az új selyemút, hivatalos nevén Egy övezet, egy út kezdeményezésen keresztül, amelynek a teljes beruházási és építési kötelezettségvállalásai 2025 első felében elérték a rekordot jelentő 124 milliárd dollárt.

A kezdeményezés Hszi Csin-ping kínai elnök szerint a világgazdaság egyik mozgatórugója lehet, politikai, kereskedelmi és kulturális értelemben is jelentősen fokozza az összeköttetést a népek, országok között.

Az új selyemút segít a kínai dominancia kiépítésében / Fotó: NurPhoto via AFP

Peking azonban egyre inkább a fejlett gazdaságoknak nyújtott hitelek felé fordul, stratégiai fontosságú infrastruktúrát és csúcstechnológiás ellátási láncokat támogatva olyan területeken, mint a félvezetők, a mesterséges intelligencia és a tiszta energia.