Deviza
EUR/HUF383.73 -0.15% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.17% PLN/HUF90.85 -0.12% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.88 -0.07% EUR/HUF383.73 -0.15% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.92 +0.09% CHF/HUF415.97 -0.17% PLN/HUF90.85 -0.12% RON/HUF75.48 -0.22% CZK/HUF15.88 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,327.14 +0.03% MTELEKOM1,744 +0.23% MOL3,050 +0.13% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,725 0% OPUS526 -0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,439.14 -0.55% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.88 -0.23% BUX107,327.14 +0.03% MTELEKOM1,744 +0.23% MOL3,050 +0.13% OTP32,200 +0.09% RICHTER9,725 0% OPUS526 -0.19% ANY7,320 +1.09% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,600 +1.43% BUMIX10,439.14 -0.55% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,331.88 -0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Japán
vendéglátás
légitársaság
turista

Sokba fog kerülni Japánnak, ha a kínaiak szót fogadnak a kormányuknak - a részvénypiac már pánikol

A japán turizmus több ezer milliárd jent veszíthet. A kínai turisták adják a szigetországba látogatók negyedét, a tajvani vita miatt távol maradhatnak.
M. Cs.
2025.11.17, 11:30
Frissítve: 2025.11.17, 11:45

Zuhantak hétfőn a japán turisztikai cégek részvényárai, miután a Tajvan körüli diplomáciai vita miatt Peking figyelmeztette a kínaiakat, hogy lehetőleg ne utazzanak a szigetországba. A kínai turisták távol maradásával nagy piacot veszíthet a japán turizmus, mivel a külföldi vendégek negyede kínai. Az ellenségeskedés odáig fajult, hogy a kínai miniszterelnök bejelentette: nem fog kétoldalú egyeztetést folytatni japán partnerével a G20 dél-afrikai csúcstalálkozója alkalmából.

kínai turisták
A kínai turisták adják a Japánba érkező külföldi vendégek negyedét / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Reuters és a CNBC tudósítása szerint a kínai turisták egyik kedvenc japán áruházhálózatát működtető Isetan Mitsukoshi részvényeinek ára majdnem 12  százalékkal esett, ami több mint egy éve a legnagyobb zuhanás. A Shiseido kozmetikai cég részvényei 11, a tokiói Disneyland működtetője, az Oriental Landé 5,9, a Japan Airlinesé 4,4 százalékkal gyengültek.

A feszültséget az okozza, hogy az új japán kormányfő, Takaicsi Szanae, Kína hangos kritikusa kijelentette: egy esetleges tajvani konfliktus esetén Tokió katonai választ mérlegelhet. Erre érkezett pénteken a pekingi figyelmeztetés, hogy a kínaiak a 

Tajvan körüli fokozódó feszültség miatt kerüljék a Japánba történő utazást,

Tokió pedig készüljön a „súlyos” katonai vereségre, ha erőszakkal beavatkozik.

A pekingi oktatási minisztérium pedig a kínai diákokat figyelmeztette, hogy kövessék szoros figyelemmel a helyzetet. Tavaly több mint százezer kínai diák tanult a szigetországban, emlékeztetett a BBC.

A kínaiak bőkezű turisták / Fotó: AFP

A japán kormány szóvivője szerint Kína bármilyen utazási korlátozó intézkedése megsértené a két ország vezetői közötti megállapodást. Mindenesetre Kanai Maszaki, a japán külügyminisztérium regionális igazgatója hétfőn Pekingbe utazik, hogy megpróbálja rendezni a vitát.

Nagy kiesést jelentene a kínai turisták elmaradása

A baj azonban addig is megtörténhet, Masahiko Loo, a State Street Investment Management tokiói befektetési társaság vezető kötvénystratégája szerint a turistákat elriasztó pekingi figyelmeztetés rövid távon kedvezőtlen hatással lesz az érintett szektorokra, mivel ők adják a szigetországba látogató külföldi vendégek mintegy 25 százalékát.

A gyenge jen és a kínaiak pörgetik már egy ideje a japán turizmust, 

csak szeptemberben 650 ezer kínai látogatott a szigetország,

ami a második legtöbb Dél-Korea után.

Kjucsi Takaicsi, a Nomura Research Institute közgazdásza becslése szerint a kínai utazási bojkott éves szinten körülbelül 2200 milliárd jenes gazdasági veszteséget Japánnak, ami 0,36 százalékkal csökkentheti az ország reál GDP-jét. (Egy japán jen 2,1 forint.)

Az ANA Holdings, Japán legnagyobb légitársasága azonban közölte, hogy egyelőre nincs változás a foglalásokban. A Spring Japan nemzeti légitársaság, a JAL fapados leányvállalata azonban már kapja az érdeklődő telefonokat a lemondásokkal kapcsolatban.

A kínai légitársaságok már jelezték: visszatérítik a Japánba szóló jegyek árát / Fotó: AFP

A kínai légitársaságok, köztük 

  • a China Southern Airlines, 
  • a China Eastern Airlines 
  • és az Air China 

a hétvégén már bejelentette, hogy visszatéríti a Japánba megváltott jegyek árát.

Dél-Korea lehet a nevető harmadik

A Natixis ázsiai-csendes-óceáni fő közgazdásza, Alicia Garcia-Herrero szerint azonban a diplomáciai vita hatása Japánra gyakorolt hatása messze túlmutathat a turisztikai szektor visszaesésén. 

A szigetország is nagyban függ ugyanis Pekingtől a ritkaföldfémek területén,

próbálja egy ideje diverzifikálni forrásait.

Kína a világ feldolgozott ritkaföldfém- és ritkaföldfémmágnes-termelésének több mint 90 százalékát adja, amelyek számos technológiában elengedhetetlenek, és amelyeket 

Japan Travel / Autumn foliage at Korankei Gorge
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Peking nem fél fegyverként használni.

A két ázsiai gazdasági nagyhatalom ellentétéből Dél-Korea idegenforgalma húzhat hasznot. A szöuli Lotte Tour Development részvényeinek árfolyama hétfőn 9,6 százalékkal emelkedett.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu