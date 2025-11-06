Deviza
EUR/HUF386.1 -0.19% USD/HUF334.56 -0.57% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.79 -0.13% RON/HUF75.9 -0.24% CZK/HUF15.86 -0.06% EUR/HUF386.1 -0.19% USD/HUF334.56 -0.57% GBP/HUF438.6 -0.13% CHF/HUF414.59 -0.21% PLN/HUF90.79 -0.13% RON/HUF75.9 -0.24% CZK/HUF15.86 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,933.5 -0.51% MTELEKOM1,790 +1.59% MOL2,904 +0.48% OTP32,440 -0.12% RICHTER9,900 -3.6% OPUS542 -0.55% ANY6,980 -1.13% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,400 -3.23% BUMIX10,209.68 -0.1% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,309.8 +0.78% BUX106,933.5 -0.51% MTELEKOM1,790 +1.59% MOL2,904 +0.48% OTP32,440 -0.12% RICHTER9,900 -3.6% OPUS542 -0.55% ANY6,980 -1.13% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,400 -3.23% BUMIX10,209.68 -0.1% CETOP3,694.7 +0.78% CETOP NTR2,309.8 +0.78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szén-dioxid-kibocsátás
üvegházhatású gázok
Climate Action
klímavédelem
klímaváltozás
OECD

Klímaválság: riadót fújtak a szakértők, elfogyott a lendület a környezetvédelemben – ez a globális gazdaságnak is fájni fog

A szervezet szerint a kibocsátás rekordmagas, a klímacélok teljesítése akadozik, és a tétlenség egyre nagyobb gazdasági, társadalmi és környezeti károkat okoz világszerte. Az OECD friss jelentése szerint szinte teljesen megállt a klímavédelem lendülete globális szinten.
VG/MTI
2025.11.06, 17:02

Gyengülőben vannak a klímavédelem érdekében tett globális erőfeszítések – állapította meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Climate Action Monitor 2025 című jelentése. A dokumentum szerint a világ messze eltávolodott a 2030-as céloktól, miközben a kibocsátások és a gazdasági károk soha nem látott szintre emelkedtek.

startup,Small,Green,Plant,Growing,On,Dry,Ground,Cracked,And,Dried-up klímavédelem
Az OECD friss jelentése szerint szinte teljesen megállt a klímavédelem lendülete globális szinten / Fotó: Eco Lens / Shutterstock

A párizsi székhelyű szervezet adatai szerint a klímaváltozással összefüggő természeti katasztrófák 2024-ben több mint 285 milliárd eurós gazdasági kárt okoztak, és több mint 16 ezer ember vesztette életét. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 2023-ban rekordmagas, 55 milliárd tonnás szintre nőtt – ez minden korábbinál nagyobb érték.

A klímapolitikai intézkedések bővülése eközben mindössze 1 százalékot tett ki tavaly, ami tovább erősíti a 2021 óta tartó, lassuló trendet

Az OECD szerint ezért már sem a világjárványt, sem pedig a gazdasági válságot nem lehet okolni – sokkal inkább a politikai akarat hiányáról van szó.

A szervezet külön kiemelte: a klímasemlegességi kötelezettségvállalások döntő része nem jogilag kötelező, és jelenleg a globális kibocsátás mindössze 17,7 százaléka tartozik törvénybe foglalt célok alá.

Mathias Cormann, az OECD főtitkára szerint a jelenlegi hozzáállás nem tartható:

Nem elég ambiciózus célokat hirdetni. Az országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a vállalások konkrét intézkedésekben is megvalósuljanak.

A tétlenség nemcsak a gazdasági veszteségek növekedését vetíti előre, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek és a környezeti károk mélyülését is. Az OECD szerint, ha a jelenlegi trend folytatódik, a világ nem éri el sem a 2030-as, sem a hosszú távú klímasemlegességi célokat.

A szervezet fordulópontnak tartja, hogy 2025-ben minden országnak be kell nyújtania a 2035-ig szóló új nemzeti klímatervét. Az OECD felszólította a kormányokat, hogy ezek megvalósítását konkrét intézkedésekkel és jogi garanciákkal biztosítsák, különösen az energetikai és a közlekedési ágazatokban.

OECD: klímavédelem nélkül nincs jövő

A klímavédelem lendületvesztése nemcsak a környezet, hanem a világgazdaság szempontjából is fordulópont lehet.

A katasztrófák okozta károk rohamos növekedése és az egyre dráguló helyreállítási költségek közvetlenül érintik a költségvetéseket, a biztosítási piacokat és az ellátási láncokat is. Ha a klímapolitika nem kap új lendületet, a következő évtizedben a gazdasági veszteségek akár meg is duplázódhatnak – figyelmeztet az OECD.

Elege lett az autóipari óriásnak: hiába hoznak gyárakat Európába – a klímavédelmi szigor az egész szektort megfojtja

A jelenlegi szabályok veszélyeztetik az európai autógyártást, és ha nem enyhülnek, az egész iparág kerülhet hátrányba . Antonio Filosa, a Stellantis vezérigazgatója négyszáz új olaszországi munkahelyet jelentett be, miközben keményen bírálta az Európai Unió kibocsátási előírásait.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
474 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.