Klímaválság: riadót fújtak a szakértők, elfogyott a lendület a környezetvédelemben – ez a globális gazdaságnak is fájni fog
Gyengülőben vannak a klímavédelem érdekében tett globális erőfeszítések – állapította meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Climate Action Monitor 2025 című jelentése. A dokumentum szerint a világ messze eltávolodott a 2030-as céloktól, miközben a kibocsátások és a gazdasági károk soha nem látott szintre emelkedtek.
A párizsi székhelyű szervezet adatai szerint a klímaváltozással összefüggő természeti katasztrófák 2024-ben több mint 285 milliárd eurós gazdasági kárt okoztak, és több mint 16 ezer ember vesztette életét. Az üvegházhatású gázok kibocsátása 2023-ban rekordmagas, 55 milliárd tonnás szintre nőtt – ez minden korábbinál nagyobb érték.
A klímapolitikai intézkedések bővülése eközben mindössze 1 százalékot tett ki tavaly, ami tovább erősíti a 2021 óta tartó, lassuló trendet.
Az OECD szerint ezért már sem a világjárványt, sem pedig a gazdasági válságot nem lehet okolni – sokkal inkább a politikai akarat hiányáról van szó.
A szervezet külön kiemelte: a klímasemlegességi kötelezettségvállalások döntő része nem jogilag kötelező, és jelenleg a globális kibocsátás mindössze 17,7 százaléka tartozik törvénybe foglalt célok alá.
Mathias Cormann, az OECD főtitkára szerint a jelenlegi hozzáállás nem tartható:
Nem elég ambiciózus célokat hirdetni. Az országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a vállalások konkrét intézkedésekben is megvalósuljanak.
A tétlenség nemcsak a gazdasági veszteségek növekedését vetíti előre, hanem a társadalmi egyenlőtlenségek és a környezeti károk mélyülését is. Az OECD szerint, ha a jelenlegi trend folytatódik, a világ nem éri el sem a 2030-as, sem a hosszú távú klímasemlegességi célokat.
A szervezet fordulópontnak tartja, hogy 2025-ben minden országnak be kell nyújtania a 2035-ig szóló új nemzeti klímatervét. Az OECD felszólította a kormányokat, hogy ezek megvalósítását konkrét intézkedésekkel és jogi garanciákkal biztosítsák, különösen az energetikai és a közlekedési ágazatokban.
OECD: klímavédelem nélkül nincs jövő
A klímavédelem lendületvesztése nemcsak a környezet, hanem a világgazdaság szempontjából is fordulópont lehet.
A katasztrófák okozta károk rohamos növekedése és az egyre dráguló helyreállítási költségek közvetlenül érintik a költségvetéseket, a biztosítási piacokat és az ellátási láncokat is. Ha a klímapolitika nem kap új lendületet, a következő évtizedben a gazdasági veszteségek akár meg is duplázódhatnak – figyelmeztet az OECD.
