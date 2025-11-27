Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF328.95 -0.13% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.2 -0.07% RON/HUF74.93 -0.17% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF328.95 -0.13% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.2 -0.07% RON/HUF74.93 -0.17% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37% BUX109,379.24 -0.41% MTELEKOM1,774 +1.14% MOL2,912 +0.41% OTP34,000 -1.31% RICHTER9,795 -0.05% OPUS538 +1.51% ANY7,280 +1.11% AUTOWALLIS153 +1.32% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,442.28 +0.19% CETOP3,735.96 -0.38% CETOP NTR2,339.16 -0.37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
botrány
vállalat
alelnök
konzervleves

Konzervleves botránnyal: egyelőre nem tudni, ebből hogyan mászik ki a Campbell's

Óriási a botrány az Egyesült Államok egyik konzervipari termékeket gyártó cégénél: a Campbell’s Soup Company egyik vezetőjét fizetett szabadságra küldték, miután egy volt alkalmazott azt állította, a magas beosztású munkatárs a cég konzervleveseit „szegény embereknek szánt vacakként” jellemezte.
VG
2025.11.27, 16:40
Frissítve: 2025.11.27, 17:04

Botrány tört ki a nagy múltú amerikai Campbell’s Soup Company körül, miután egy volt alkalmazott állításai nyomán peres eljárás indult a konzervgyártó cég egyik vezetője ellen. A kereset alapvető állítása az, hogy a vállalati vezető egy hangfelvételen hallhatóan  és egyértelműen azt mondja, hogy a vállalat termékei „szegény embereknek szánt vackok” – számol be az Origo.

A vállalat által készített konzervek sorakoznak egy amerikai üzlet polcain (illusztráció)
A Campbell's nevű, patinás múltú vállalat által készített konzervek sorakoznak egy amerikai üzlet polcain (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Rasszizmus, megtorlás: ezek a konzervgyártó botrányának összetevői

A keresetet a michigani Wayne megyei körzeti bíróságon nyújtotta be a volt alkalmazott, Robert Garza, aki 2024 szeptemberében távmunkában kezdett dolgozni a Campbell’s New Jersey-i központjában biztonsági elemzőként. Garza állítása szerint 2025 januárjában bocsátották el, miután jelezte feletteseinek az informatikai alelnök, Martin Bally több kifogásolható megjegyzését – köztük Bally rasszista kijelentéseit indiai származású munkatársaikról, valamint a vállalat egyik alapanyagára tett utalást, ami arra vonatkozott, hogy a hús „biomérnökileg előállított”, azaz mesterséges húskészítmény.

A kereset szerint Garza 2024 novemberében egyeztetett Ballyvel fizetéséről, ám a megbeszélés egyórás, indulatos monológgá alakult. Garza állítása szerint Bally eközben 

becsmérelte a cég termékeinek minőségét és fogyasztóit, rasszista kijelentéseket tett, és elismerte, hogy többször érkezett munkába marihuánás édességek hatása alatt.

Garza – miután állítása szerint úgy érezte, hogy „valami nincs rendben” – hangfelvételt készített a beszélgetés folytatásáról. A felvétel később a michigani WDIV televízióba is eljutott, azon más, hasonló jellegű kijelentések is hallhatók.

Az állítás szerint a hang Martin Ballyé, de ezt majd a bizonyítási eljárás során kell megállapítani.

A Campbell’s közleményben reagált az ügyre. Ebben azt közölték, hogy a konzvergyártó vállalat vizsgálatot indított, és Ballyt ideiglenesen felfüggesztették, fizetett szabadságra küldték. A közlemény hangsúlyozza:

Ha a felvételen elhangzó kijelentések valósak, azok elfogadhatatlanok, és nem tükrözik a vállalat értékrendjét.

Az Origo kitér rá, hogy nem ez az első alkalom, hogy egy magas beosztású vállalatvezető becsmérlő, illetve félreérthető megjegyzéseket tesz cége termékeire. Például 2017-ben a kínai telekommunikációs óriás, a Huawei alelnöke, Eric Xu egy új okosórával kapcsolatos kérdésre válaszolva kétségeket vetett fel a termék szükségességével kapcsolatban, mondván, hogy az okostelefonok mellett talán teljesen szükségtelenül készítették őket. Az ilyen jellegű kinyilatkoztatásoknak általában komoly következménye van a vállalatra nézve.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu