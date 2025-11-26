Deviza
kőolaj
olajkeresleti csúcs
élelmiszer
IEA

Gazdasági felemelkedés, a jólét növekedése, tiszta energia: magasztos célok, csak mindegyikhez kőolaj kell

Az elmúlt években a 2030 várt globális kőolajkeresleti csúcsra adott előrejelzés már a múlté, a nemrég megjelent, nagy vitákat kiváltó jelentés szerint a világ olajigénye 2050-ig emelkedni fog. Ez azt is jelenti, hogy bármennyire is kényelmetlen szembenézni azzal, de a világ egy ideig még biztosan nem tudja elegendi a kőolajat, sőt, a jelenleginél többet fog igényelni abból. A magyarázat erre: a gazdasági fejlődés, tömegek szegénységből való kiemelése, az életszínvonal javítása nem nélkülözheti a kőolaj felhasználását.
VG
2025.11.26, 18:32
Frissítve: 2025.11.26, 18:34

Óriási visszhangot váltott ki a közelmúltban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss jelentése, melyben a korábbi előrejelzéseihez képest lényegében éles, ellentétes fordulatot véve a szervezet azt taglalja, hogy a közelgő kőolajcsúcs elmarad, a kőolaj felhasználásának fokozatos visszaszorulása helyett újra erőre kap az emberiség kőolaj iránti igénye – idézi fel az Origo, a Világgazdaság cikkét arról ide kattintva érheti el. Most egy figyelmet érdemlő szakértői elemzés jelent meg az IEA jelentésének hátteréről, amiből kiderül: az IEA nem téved, valóban velünk marad a kőolaj.

energia energiabiztonság kőolaj földgáz ellátás orosz gáz Mol gázár,
 Nem lesz kőolaj-keresleti csúcs 2030-ban, 2050-ig bővülni fog a kőolaj iránti igény (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Ezekért kell a világnak annyira a kőolaj

A lap felidézi, hogy az IEA a sokat vitát kiváltó jelentésével lényegében visszalépett korábbi előrejelzésétől, amely szerint a globális olajkereslet 2030-ra érne a tetőpontjára. Azaz néhány év múlva történelmi, úgy nevezett infexiós ponthoz érkeznénk, amit követően az olaj, bár nem tűnne el egy csapásra, kereslete fokozatosan csökkenne, s mint energetikailag megkerülhetetlen, de szennyező hordozó fokozatosan háttérbe szorulna. 

Az IEA szóban forgó előrejelzése alapján 

a korábban 2030-ra prognosztizált olajkeresleti csúcs helyett a globális olajkereslet 2050-re napi 113 millió hordóra emelkedik.

Ez 13 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Ez éles kontraszt a korábbi, hosszú időn át kiadott IEA-jelentések tartalmával.

Erre az összefoglaló magyarázat az lehet, hogy úgy tűnik, történt egy belátás arra vonatkozóan, hogy a világ számos térségének fejlődésében nem lehet kihagyni azt a lépcsőt, ami a tiszta (de legalábbis tisztább) energiák használatához szükséges, és amely lépcső a kőolaj használatára épül. 

Például a földgázzal vagy villamos energiával végzett, viszonylag kevés károsanyag-kibocsátással járó főzés még mindig nem magától értetődő a világ számos pontján. 2025-ben közel 1,5 milliárd ember nem fér hozzá főzéshez a tiszta energiaforrásokhoz, és mintegy 2,8 milliárd él nem megfelelő lakhatási körülmények között — túlnyomó többségük alacsony- és közepes jövedelmű országokban. A legfrissebb adatok szerint pedig világszerte 

730 millióra tehető azoknak a száma, akik nem fértek hozá az elektromossághoz 2024-ben ben, azaz hétköznapi, energiát igénylő tevékenységeikhez is valamilyen szennyező energiahordozót kell használniuk. 

A főzési tisztaenergia-hiányhoz hasonló nagyságrendben alakul, azaz 2,3 milliárd körül van azon emberek száma is, akik mérsékelt vagy súlyos élelmiszer-bizonytalansággal küzdenek. 

Ugyanakkor a várakozások arra irányulnak, hogy hamarosan több milliárd ember gazdasági felemelkedése valósulhat meg, ami azt jelenti, hogy életszínvonaluk megváltozik, s jelentősen javul a jelenlegihez képest. Ez azonban szükségszerűen maga után von néhány fejleményt, amely globális viszonylatban nem hogy nem csökkenti, hanem egyenesen támogatja a kőolaj iránti keresletet:

  • a lakásépítést (cement, acél előállítása), 
  • az élelmiszer-termelést, 
  • a műanyagok, az autók, a légkondicionálók, a mobiltelefonok és más fogyasztási cikkek iránti kereslet növekedését.

E termékek és javak döntő többsége továbbra is fosszilis energiahordozókra vagy azok származékaira épülve készül.

A történelmi előzményekre tekintve egyértelmű összefüggést látni: 

a népességnövekedés és az életszínvonal javulása együtt jár az energiafelhasználás emelkedésével. 

Ehhez elegendő egyetlen adatot említeni: amikor a világ népessége 1800 és 2000 között 1 milliárdról 6,1 milliárdra nőtt, az egy főre jutó hasznos energiaellátás 0,05 GJ-ról 28 GJ-ra emelkedett — ez 560-szoros növekedést jelent a népességnövekedés és az azzal párhuzamosan lezajlott technológiai fejlődéssel összefüggésben.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

