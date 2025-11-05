Észak-koreai katonák építik újra Ukrajnát — Putyint tényleg hidegen hagyja Európa vergődése

Az észak-koreai katonai parancsnokság több ezer katonát küld Oroszországba — számolt be a Yonhap dél-koreai hírügynökség, hivatkozva a dél-koreai nemzeti hírszerző szolgálatra.

Észak-Korea legújabb rakétája, a Hwasong-20 / Fotó: AFP

Több ezer észak-koreai tartózkodik Ukrajnában

Ötezer katona érkezik Oroszországba az észak-koreai hadsereg mérnöki alakulatából, akik az ukrajnai háborús területen az infrastruktúra helyreállításával fognak foglalkozni. A honvédelmi feladatok mellett a mérnökök háborús és civil infrastruktúrát fognak fejleszteni, és további ezer katona fogja a területeket aknamentesíteni. Szöul szerint Phenjan összesen tízezer katonát küld Oroszországba. Jelenleg megközelítőleg 10 ezer észak-koreai katona állomásozik az orosz–ukrán határ közelében, és 2025 eleji adatok alapján már több mint 600-an haltak meg.

Oroszország először a kurszki régióért vívott harcokban, 2025. április 26-án ismerte el hivatalosan az észak-koreai hadsereg katonáinak részvételét. Akkor Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke számolt be a határ menti orosz régió felszabadításáról.

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun a katonák oroszországi műveletben való részvételét szent küldetésnek nevezte, amelynek célja a Moszkvával való barátság megerősítése. Phenjanban emlékművet állítanak a Kurszk régióban harcoló észak-koreai katonáknak.

Donald Trump ismét találkozna a rettegett észak-koreai diktátorral

Kim Dzsongun szerint Oroszország és Észak-Korea barátsága csúcspontján van

Az észak-koreai vezető találkozott Dmitrij Medvegyevvel, az orosz biztonsági tanács alelnökével, aki Phenjanba érkezett. Az orosz politikus megköszönte Észak-Koreának a katonai segítségét a Kurszk régió elfoglalásában játszott fontos szerepért.

A történelem viharos eseménysorozatában a koreai–orosz barátság örök életerőt nyert, és megmutatta legyőzhetetlenségét és erejét, jelenleg pedig történelmének csúcspontjára ért

– mondta Kim Dzsongun, az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke.

Kijelentette, hogy a közös harcok még jobban megerősítették a két állam közötti kapcsolatokat, és „a hegemónia és a despotizmus kihívásai” nem állíthatják meg az Oroszország és Észak-Korea közötti kapcsolatok fejlődését.