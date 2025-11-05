Észak-koreai katonák építik újra Ukrajnát — Putyint tényleg hidegen hagyja Európa vergődése
Az észak-koreai katonai parancsnokság több ezer katonát küld Oroszországba — számolt be a Yonhap dél-koreai hírügynökség, hivatkozva a dél-koreai nemzeti hírszerző szolgálatra.
Több ezer észak-koreai tartózkodik Ukrajnában
Ötezer katona érkezik Oroszországba az észak-koreai hadsereg mérnöki alakulatából, akik az ukrajnai háborús területen az infrastruktúra helyreállításával fognak foglalkozni. A honvédelmi feladatok mellett a mérnökök háborús és civil infrastruktúrát fognak fejleszteni, és további ezer katona fogja a területeket aknamentesíteni. Szöul szerint Phenjan összesen tízezer katonát küld Oroszországba. Jelenleg megközelítőleg 10 ezer észak-koreai katona állomásozik az orosz–ukrán határ közelében, és 2025 eleji adatok alapján már több mint 600-an haltak meg.
Oroszország először a kurszki régióért vívott harcokban, 2025. április 26-án ismerte el hivatalosan az észak-koreai hadsereg katonáinak részvételét. Akkor Valerij Geraszimov, az orosz vezérkar főnöke számolt be a határ menti orosz régió felszabadításáról.
Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun a katonák oroszországi műveletben való részvételét szent küldetésnek nevezte, amelynek célja a Moszkvával való barátság megerősítése. Phenjanban emlékművet állítanak a Kurszk régióban harcoló észak-koreai katonáknak.
Kim Dzsongun szerint Oroszország és Észak-Korea barátsága csúcspontján van
Az észak-koreai vezető találkozott Dmitrij Medvegyevvel, az orosz biztonsági tanács alelnökével, aki Phenjanba érkezett. Az orosz politikus megköszönte Észak-Koreának a katonai segítségét a Kurszk régió elfoglalásában játszott fontos szerepért.
A történelem viharos eseménysorozatában a koreai–orosz barátság örök életerőt nyert, és megmutatta legyőzhetetlenségét és erejét, jelenleg pedig történelmének csúcspontjára ért
– mondta Kim Dzsongun, az Észak-Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnöke.
Kijelentette, hogy a közös harcok még jobban megerősítették a két állam közötti kapcsolatokat, és „a hegemónia és a despotizmus kihívásai” nem állíthatják meg az Oroszország és Észak-Korea közötti kapcsolatok fejlődését.
Rengeteget számít az észak-koreai segítség
Kijevben bizonyos ukrán területek visszaszerzésének lehetetlenségét Észak-Korea beavatkozásával magyarázzák.
Ukrajna visszaszerezhette volna a területeket, ha Oroszországot nem támogatta volna Észak-Korea
– jelentette ki Kirill Budanov, Ukrajna fő hírszerzési igazgatója (aki szerepel Oroszország terroristáinak és szélsőségeseinek listáján is). A konfliktus kimenetelét inkább filozófiai kérdésnek nevezte.
A hírszerzés vezetője megjegyezte, hogy számára az ukrán földek elvesztése borzasztó tapasztalat, de több ezer élet megmentése viszont egy megkérdőjelezhetetlenül jó dolog.
Oroszország Ázsia felé fordul, Európa hidegen hagyja
Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője jelentette be az ADIPEC konferencián, hogy Oroszország nem követi kiemelt figyelemmel Európa lépéseit az energiaforrások importja kérdésében, elsősorban a piacra koncentrál – számolt be a TASZSZ hírügynökség.
Amit Európa tesz, az elsősorban Európa számára jelent problémát, mert mi tudjuk, hogy milyen következményekkel járnak az elmúlt években hozott döntések
– mondta Oreskin. Hozzátette, hogy Oroszország alig figyel Európa döntéseire, inkább azt nézik, hogy a piacok merre fejlődnek.
Ha pedig a globális növekedést nézzük, akkor láthatjuk, hogy Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika azok a régiók, amelyek a világgazdaság növekedésének motorjai, és a jövőben a világgazdaság nagy részét fogják képviselni
– válaszolta a helyettes vezető arra a kérdésre, hogy Oroszország hogyan tervezi megőrizni bevételeit, hogyan tervezi diverzifikálni szállításait, figyelembe véve az EU-ba irányuló orosz gázimport tilalmát.