Deviza
EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF338.18 +0.07% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF417.54 +0.13% PLN/HUF91.16 +0.05% RON/HUF76.38 +0.05% CZK/HUF15.92 -0.04% EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF338.18 +0.07% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF417.54 +0.13% PLN/HUF91.16 +0.05% RON/HUF76.38 +0.05% CZK/HUF15.92 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technológiai háború
startup
kvantumtechnológia
kvantumszámítás
Nagy-Britannia

Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás

A brit startupok csendben építik a jövő számítógépeit, amelyek forradalmasíthatják az egész technológiai világot. A kvantumforradalom most ott tart, ahol a mesterséges intelligencia tíz éve: néhány egyetemi kutatásból globális iparág formálódik. A kérdés csak az, hogy a britek lesznek-e az éllovasok, vagy az amerikaiak aratják le a babérokat.
Gergely Máté
2025.11.04, 21:35

A mesterségesintelligencia-robbanás után egy újabb technológiai láz készül kitörni: ezúttal a kvantum-számítástechnika területén. A brit Phasecraft társalapítója, Ian Hogarth szerint eljön az a pillanat, amikor a kvantumtechnológiai vállalatok értéke ugyanúgy elszabadul, mint ahogy az MI-cégek esetében történt az elmúlt évtizedben. A kvantumforradalom most ott tart, ahol a mesterséges intelligencia tíz éve, de azóta sok minden változott, és a befektetőbb is előrelátóbbak.

Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás
Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás / Fotó: Gorodenkoff

„Eljön a felismerés pillanata, és meg kell őriznünk a hidegvérünket” – mondja Hogarth, aki attól tart, hogy a brit kutatásokból kinőtt startupok az amerikai óriások célpontjaivá válhatnak. A szakember jól ismeri a technológiai piacot: korábban a Songkick zenei startupot vezette, ma pedig kockázatitőke-befektetőként is dolgozik. 

A Phasecraft idén szeptemberben 34 millió dolláros tőkebevonási kört zárt, és jelenleg olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Google és az IBM. Hogarth szerint 

a kvantumipar most ugyanott tart, mint az MI 2014-ben, amikor a londoni DeepMind 400 millió fontért a Google tulajdonába került. 

Már most látható, hogy a nagyvállalatok kezdik felvásárolni az ígéretes brit cégeket: 2024 júniusában az amerikai IonQ 1,1 milliárd dollárért megvette az Oxford Ionicsot.

A kvantumszámítógépek elméletileg exponenciálisan gyorsabban képesek számításokat végezni a klasszikus gépeknél, ám a hibaarány még mindig túl magas ahhoz, hogy ipari méretű felhasználásról lehessen beszélni. Ezért a brit startupok – például a Phasecraft és a Riverlane – nem magukat a gépeket építik, hanem azokat a szoftvereket és algoritmusokat, amelyekkel ezek a rendszerek működőképessé válnak.

 

Ez a stratégia két előnyt is kínál:

  • egyrészt nem kell egyetlen technológiai irányhoz kötniük magukat, hanem párhuzamosan több hardvergyártóval is együttműködhetnek;
  • másrészt a szoftverfejlesztés jóval kisebb tőkét igényel, mint a kvantumhardver megépítése. Hogarth ezt úgy fogalmazza meg: „Rengeteg okos ember ül és nagyon mélyen gondolkodik – ez olcsóbb, mint egy új szuperszámítógépet építeni.”

A britek élen akarnak járni a kvantumforradalomban

A Riverlane kvantumhiba-javító technológián dolgozik, míg a Phasecraft a gyakorlati alkalmazások fejlesztését tűzte ki célul. Az utóbbi például anyagtudományi kutatásokban és a brit Nemzeti Energiarendszer-üzemeltetővel együttműködve megújulóenergia-hálózatok kvantumos modellezésén dolgozik. A legtöbb brit kvantumvállalat még egyetemekről nőtt ki: a Phasecraft vezérigazgatója, Ashley Montanaro például a Bristoli Egyetem kvantuminformatikai professzora. Szerinte nincs ok arra, hogy egy kvantumszoftver-cég ne maradhasson hosszú távon független.

A Innovate UK nevű állami innovációs ügynökség szakértője, Roger McKinlay ugyanakkor reálisan látja a helyzetet: szerinte 

idővel elkerülhetetlen lesz, hogy a nagyvállalatok felvásárolják a kisebbeket, ezért a legfontosabb az, hogy a brit kvantumipar kapjon elég időt a megerősödésre, 

és a tudásbázis az országban maradjon. „Nem mindegy, hogy a gyerekeid tizenévesen vagy húszévesen költöznek el otthonról” – fogalmaz képletesen. A brit kvantumipar tehát már most a világ élvonalába tartozik, de a következő évek döntik el, hogy önálló, globális szereplő marad-e, vagy a technológiai nagyhatalmak újabb trófeája lesz. Ahogy Hogarth fogalmazott: „A valódi kvantumelőnyt már elértük – most csak meg kell tartanunk.”

Kvantumszámítógépes startupokba szállna be a Trump-kormány

Az Intelbe és a nyersanyagipari vállalatokba történő befektetéseket követően Donald Trump amerikai elnök kormányzata a high-tech szektor, mindenekelőtt a kvantumszámítógépes cégek felé fordul. A Wall Streeten nagy port felkavaró és az érintett részvények árfolyamát erőteljesen felhajtó értesülés szerint Washington a jövőben az állami támogatások fejében közvetlen befektetéseket szerezne az iparág vállalataiban. „Ha anyagi segítséget nyújtunk az adófizető cégeknek, a sikerből a kormány is ki akarja venni a részét” – jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök, aki ennek megfelelően cselekszik is, és felpörgeti az állami befektetéseket.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu