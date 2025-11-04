A mesterségesintelligencia-robbanás után egy újabb technológiai láz készül kitörni: ezúttal a kvantum-számítástechnika területén. A brit Phasecraft társalapítója, Ian Hogarth szerint eljön az a pillanat, amikor a kvantumtechnológiai vállalatok értéke ugyanúgy elszabadul, mint ahogy az MI-cégek esetében történt az elmúlt évtizedben. A kvantumforradalom most ott tart, ahol a mesterséges intelligencia tíz éve, de azóta sok minden változott, és a befektetőbb is előrelátóbbak.

Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás / Fotó: Gorodenkoff

„Eljön a felismerés pillanata, és meg kell őriznünk a hidegvérünket” – mondja Hogarth, aki attól tart, hogy a brit kutatásokból kinőtt startupok az amerikai óriások célpontjaivá válhatnak. A szakember jól ismeri a technológiai piacot: korábban a Songkick zenei startupot vezette, ma pedig kockázatitőke-befektetőként is dolgozik.

A Phasecraft idén szeptemberben 34 millió dolláros tőkebevonási kört zárt, és jelenleg olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Google és az IBM. Hogarth szerint

a kvantumipar most ugyanott tart, mint az MI 2014-ben, amikor a londoni DeepMind 400 millió fontért a Google tulajdonába került.

Már most látható, hogy a nagyvállalatok kezdik felvásárolni az ígéretes brit cégeket: 2024 júniusában az amerikai IonQ 1,1 milliárd dollárért megvette az Oxford Ionicsot.

A kvantumszámítógépek elméletileg exponenciálisan gyorsabban képesek számításokat végezni a klasszikus gépeknél, ám a hibaarány még mindig túl magas ahhoz, hogy ipari méretű felhasználásról lehessen beszélni. Ezért a brit startupok – például a Phasecraft és a Riverlane – nem magukat a gépeket építik, hanem azokat a szoftvereket és algoritmusokat, amelyekkel ezek a rendszerek működőképessé válnak.

Ez a stratégia két előnyt is kínál:

egyrészt nem kell egyetlen technológiai irányhoz kötniük magukat, hanem párhuzamosan több hardvergyártóval is együttműködhetnek;

másrészt a szoftverfejlesztés jóval kisebb tőkét igényel, mint a kvantumhardver megépítése. Hogarth ezt úgy fogalmazza meg: „Rengeteg okos ember ül és nagyon mélyen gondolkodik – ez olcsóbb, mint egy új szuperszámítógépet építeni.”

A britek élen akarnak járni a kvantumforradalomban

A Riverlane kvantumhiba-javító technológián dolgozik, míg a Phasecraft a gyakorlati alkalmazások fejlesztését tűzte ki célul. Az utóbbi például anyagtudományi kutatásokban és a brit Nemzeti Energiarendszer-üzemeltetővel együttműködve megújulóenergia-hálózatok kvantumos modellezésén dolgozik. A legtöbb brit kvantumvállalat még egyetemekről nőtt ki: a Phasecraft vezérigazgatója, Ashley Montanaro például a Bristoli Egyetem kvantuminformatikai professzora. Szerinte nincs ok arra, hogy egy kvantumszoftver-cég ne maradhasson hosszú távon független.