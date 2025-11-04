Ha ráuntunk volna az AI-boomra: a kvantumforradalom lesz a következő nagy technológiai ugrás – már megkezdődött a versenyfutás
A mesterségesintelligencia-robbanás után egy újabb technológiai láz készül kitörni: ezúttal a kvantum-számítástechnika területén. A brit Phasecraft társalapítója, Ian Hogarth szerint eljön az a pillanat, amikor a kvantumtechnológiai vállalatok értéke ugyanúgy elszabadul, mint ahogy az MI-cégek esetében történt az elmúlt évtizedben. A kvantumforradalom most ott tart, ahol a mesterséges intelligencia tíz éve, de azóta sok minden változott, és a befektetőbb is előrelátóbbak.
„Eljön a felismerés pillanata, és meg kell őriznünk a hidegvérünket” – mondja Hogarth, aki attól tart, hogy a brit kutatásokból kinőtt startupok az amerikai óriások célpontjaivá válhatnak. A szakember jól ismeri a technológiai piacot: korábban a Songkick zenei startupot vezette, ma pedig kockázatitőke-befektetőként is dolgozik.
A Phasecraft idén szeptemberben 34 millió dolláros tőkebevonási kört zárt, és jelenleg olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint a Google és az IBM. Hogarth szerint
a kvantumipar most ugyanott tart, mint az MI 2014-ben, amikor a londoni DeepMind 400 millió fontért a Google tulajdonába került.
Már most látható, hogy a nagyvállalatok kezdik felvásárolni az ígéretes brit cégeket: 2024 júniusában az amerikai IonQ 1,1 milliárd dollárért megvette az Oxford Ionicsot.
A kvantumszámítógépek elméletileg exponenciálisan gyorsabban képesek számításokat végezni a klasszikus gépeknél, ám a hibaarány még mindig túl magas ahhoz, hogy ipari méretű felhasználásról lehessen beszélni. Ezért a brit startupok – például a Phasecraft és a Riverlane – nem magukat a gépeket építik, hanem azokat a szoftvereket és algoritmusokat, amelyekkel ezek a rendszerek működőképessé válnak.
Ez a stratégia két előnyt is kínál:
- egyrészt nem kell egyetlen technológiai irányhoz kötniük magukat, hanem párhuzamosan több hardvergyártóval is együttműködhetnek;
- másrészt a szoftverfejlesztés jóval kisebb tőkét igényel, mint a kvantumhardver megépítése. Hogarth ezt úgy fogalmazza meg: „Rengeteg okos ember ül és nagyon mélyen gondolkodik – ez olcsóbb, mint egy új szuperszámítógépet építeni.”
A britek élen akarnak járni a kvantumforradalomban
A Riverlane kvantumhiba-javító technológián dolgozik, míg a Phasecraft a gyakorlati alkalmazások fejlesztését tűzte ki célul. Az utóbbi például anyagtudományi kutatásokban és a brit Nemzeti Energiarendszer-üzemeltetővel együttműködve megújulóenergia-hálózatok kvantumos modellezésén dolgozik. A legtöbb brit kvantumvállalat még egyetemekről nőtt ki: a Phasecraft vezérigazgatója, Ashley Montanaro például a Bristoli Egyetem kvantuminformatikai professzora. Szerinte nincs ok arra, hogy egy kvantumszoftver-cég ne maradhasson hosszú távon független.
A Innovate UK nevű állami innovációs ügynökség szakértője, Roger McKinlay ugyanakkor reálisan látja a helyzetet: szerinte
idővel elkerülhetetlen lesz, hogy a nagyvállalatok felvásárolják a kisebbeket, ezért a legfontosabb az, hogy a brit kvantumipar kapjon elég időt a megerősödésre,
és a tudásbázis az országban maradjon. „Nem mindegy, hogy a gyerekeid tizenévesen vagy húszévesen költöznek el otthonról” – fogalmaz képletesen. A brit kvantumipar tehát már most a világ élvonalába tartozik, de a következő évek döntik el, hogy önálló, globális szereplő marad-e, vagy a technológiai nagyhatalmak újabb trófeája lesz. Ahogy Hogarth fogalmazott: „A valódi kvantumelőnyt már elértük – most csak meg kell tartanunk.”
Kvantumszámítógépes startupokba szállna be a Trump-kormány
Az Intelbe és a nyersanyagipari vállalatokba történő befektetéseket követően Donald Trump amerikai elnök kormányzata a high-tech szektor, mindenekelőtt a kvantumszámítógépes cégek felé fordul. A Wall Streeten nagy port felkavaró és az érintett részvények árfolyamát erőteljesen felhajtó értesülés szerint Washington a jövőben az állami támogatások fejében közvetlen befektetéseket szerezne az iparág vállalataiban. „Ha anyagi segítséget nyújtunk az adófizető cégeknek, a sikerből a kormány is ki akarja venni a részét” – jelentette ki nemrég Donald Trump amerikai elnök, aki ennek megfelelően cselekszik is, és felpörgeti az állami befektetéseket.