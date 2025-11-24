Megütötték a bokájukat a trükköző légitársaságok, az EU lecsap a zöldmosásra, nem csak a fapadosok buktak le

Átütő sikert ért el az a nemzetközi fogyasztóvédelmi összefogás, amelyben 19 európai ország civil szervezetei követelték több mint egy tucat légitársaságtól, hogy hagyjanak fel a zöldre festő állításaikkal és a környezetvédelmi látszatintézkedéseikkel. A szervezetek, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2023-ban fordultak ez ügyben az Európai Bizottsághoz, az ennek nyomán elindított eljárás most a cégek kötelezettségvállalásával zárul – írta hétfői közleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

Az Európai Bizottság közleményében kiemelték, hogy másfél évvel azután, hogy az európai fogyasztói szervezeteket tömörítő BEUC, a Tudatos Vásárlók Egyesülete és még 22 európai fogyasztóvédelmi szervezet összefogott a zöldre festő légitársaságok ellen, 2025 novemberében végül a bepanaszoltnál is több, összesen 21 vállalat tett kötelező érvényű ígéretet arra, hogy felhagy a megtévesztő, zöldre festő gyakorlatokkal.

A vállalások értelmében a jövőben

az Air Baltic,

az Air Dolomiti,

az Air France,

az Austrian Airlines,

a Brussels Airlines,

a Eurowings,

az EasyJet,

a Finnair,

a KLM,

a Lufthansa,

a Luxair,

a Norwegian,

a Ryanair,

az SAS,

a SWISS,

a TAP,

a Transavia France,

a Transavia CV,

a Volotea,

a Vueling és

a Wizz Air

sem alkalmazhatja tovább a korábban széles körben használt, de megtévesztő zöldkommunikációs eszközöket. Többek között nem tehetnek hamis kompenzációs ígéreteket, azaz nem állíthatják, hogy külön díjfizetéssel a fogyasztók „semlegesíthetik” vagy „kompenzálhatják” repülésük szén-dioxid-kibocsátását. A szakértők szerint ugyanis ezek klímavédelmi hatása bizonytalan, miközben a repülés okozta károk valósak és jelentősek.

Döntött az unió: ezt kell tenniük a légitársaságoknak

Ezentúl a „fenntartható repülési üzemanyagok” (SAF-ok) kifejezést csak megfelelő magyarázatokkal alátámasztva lehet használni, mivel a SAF-ok még nem alkalmasak tömeges használatra, és mindössze 0,5 százalékos kibocsátáscsökkentést értek el 2024-ben, ami messze elmarad a légi közlekedés 8 százalékos kibocsátásnövekedésétől. A légitársaságoknak mellőzniük kell a burkolt környezetvédelmi utalásokat és a félreérthető zöldmarketinget.