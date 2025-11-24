Deviza
EUR/HUF382.7 -0.34% USD/HUF331.46 -0.7% GBP/HUF434.03 -0.69% CHF/HUF410.85 -0.45% PLN/HUF90.4 -0.24% RON/HUF75.22 -0.38% CZK/HUF15.82 -0.11% EUR/HUF382.7 -0.34% USD/HUF331.46 -0.7% GBP/HUF434.03 -0.69% CHF/HUF410.85 -0.45% PLN/HUF90.4 -0.24% RON/HUF75.22 -0.38% CZK/HUF15.82 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,559.15 +0.28% MTELEKOM1,736 +1.27% MOL2,986 -1.07% OTP33,050 +0.94% RICHTER9,620 +0.05% OPUS480 -2.92% ANY7,360 +1.09% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,309.44 +0.48% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,297.17 +0.23% BUX107,559.15 +0.28% MTELEKOM1,736 +1.27% MOL2,986 -1.07% OTP33,050 +0.94% RICHTER9,620 +0.05% OPUS480 -2.92% ANY7,360 +1.09% AUTOWALLIS154 +1.3% WABERERS5,420 +0.37% BUMIX10,309.44 +0.48% CETOP3,663.21 -1.35% CETOP NTR2,297.17 +0.23%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE)
greenwashing
légitársaság
fogyasztóvédelem

Megütötték a bokájukat a trükköző légitársaságok, az EU lecsap a zöldmosásra, nem csak a fapadosok buktak le

Sikeres volt a nagyszabású európai fogyasztóvédelmi összefogás. Huszonegy légitársaság hagy fel a megtévesztő zöldállításokkal.
VG
2025.11.24, 12:14
Frissítve: 2025.11.24, 12:22

Átütő sikert ért el az a nemzetközi fogyasztóvédelmi összefogás, amelyben 19 európai ország civil szervezetei követelték több mint egy tucat légitársaságtól, hogy hagyjanak fel a zöldre festő állításaikkal és a környezetvédelmi látszatintézkedéseikkel. A szervezetek, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2023-ban fordultak ez ügyben az Európai Bizottsághoz, az ennek nyomán elindított eljárás most a cégek kötelezettségvállalásával zárul – írta hétfői közleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.

greenwashing zöldmosás Tudatos Vásárlók Egyesülete légi közlekedés, légitársaság
A légitársaságoknak fel kell hagyniuk a zöldre festéssel / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Az Európai Bizottság közleményében kiemelték, hogy másfél évvel azután, hogy az európai fogyasztói szervezeteket tömörítő BEUC, a Tudatos Vásárlók Egyesülete és még 22 európai fogyasztóvédelmi szervezet összefogott a zöldre festő légitársaságok ellen, 2025 novemberében végül a bepanaszoltnál is több, összesen 21 vállalat tett kötelező érvényű ígéretet arra, hogy felhagy a megtévesztő, zöldre festő gyakorlatokkal.

A vállalások értelmében a jövőben

  • az Air Baltic,
  • az Air Dolomiti,
  • az Air France,
  • az Austrian Airlines,
  • a Brussels Airlines,
  • a Eurowings,
  • az EasyJet,
  • a Finnair,
  • a KLM,
  • a Lufthansa,
  • a Luxair,
  • a Norwegian,
  • a Ryanair,
  • az SAS,
  • a SWISS,
  • a TAP,
  • a Transavia France,
  • a Transavia CV,
  • a Volotea,
  • a Vueling és
  • a Wizz Air

sem alkalmazhatja tovább a korábban széles körben használt, de megtévesztő zöldkommunikációs eszközöket. Többek között nem tehetnek hamis kompenzációs ígéreteket, azaz nem állíthatják, hogy külön díjfizetéssel a fogyasztók „semlegesíthetik” vagy „kompenzálhatják” repülésük szén-dioxid-kibocsátását. A szakértők szerint ugyanis ezek klímavédelmi hatása bizonytalan, miközben a repülés okozta károk valósak és jelentősek.

Döntött az unió: ezt kell tenniük a légitársaságoknak

Ezentúl a „fenntartható repülési üzemanyagok” (SAF-ok) kifejezést csak megfelelő magyarázatokkal alátámasztva lehet használni, mivel a SAF-ok még nem alkalmasak tömeges használatra, és mindössze 0,5 százalékos kibocsátáscsökkentést értek el 2024-ben, ami messze elmarad a légi közlekedés 8 százalékos kibocsátásnövekedésétől. A légitársaságoknak mellőzniük kell a burkolt környezetvédelmi utalásokat és a félreérthető zöldmarketinget.

A most megtett vállalásuk értelmében a jövőben a légitársaságoknak világos és ellenőrizhető ütemtervet kell közölniük környezeti céljaikról, átlátható módon kell bemutatniuk szén-dioxid-kibocsátási adataikat, valamint minden környezetvédelmi állítást tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztaniuk.

„Megtévesztő azt állítani, hogy a légi közlekedés lehet fenntartható, felelős és zöld. A légitársaságok kifogásolt gyakorlatai nem voltak képesek megakadályozni vagy jelentősen csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez a döntés most azt is jelenti, hogy a cégeknek ezentúl valódi eredménnyel kecsegtető technológiákba és fejlesztésekbe kell befektetniük, ha el akarják nyerni a fogyasztók bizalmát” – nyilatkozta a hírrel kapcsolatban Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesülete ügyvezetője.

A közlemény szerint a légitársaságok által vállalt ígéretek betartását a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok monitorozni fogják. Azok a vállalatok, amelyek nem hajtják végre megfelelően az intézkedéseket, büntetésre is számíthatnak. A tisztességes verseny és az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a hálózat más légitársaságok gyakorlatát is vizsgálni fogja. Szükség esetén pedig ugyanezeket a kötelezettségvállalásokat fogja megkövetelni tőlük.

„Remek hír, hogy a légitársaságok az Európai Bizottsághoz intézett panaszunkat követően beleegyeztek, hogy beszüntetik a fogyasztók zöldígéretekkel való csábítását. Legfőbb ideje volt, hogy a légitársaságok ne állítsák be a repülést fenntartható opcióként. A „zöldviteldíjak” fizetése fák ültetéséért soha nem kompenzálhatja a repülőgépek károsanyag-kibocsátását. Ez csak bevételforrás a cégeknek, ami sem a fogyasztóknak, sem a környezetnek nem segít” – emelte ki Agustín Reyna, az európai fogyasztói szervezeteket tömörítő BEUC főigazgatója.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu