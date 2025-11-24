Megütötték a bokájukat a trükköző légitársaságok, az EU lecsap a zöldmosásra, nem csak a fapadosok buktak le
Átütő sikert ért el az a nemzetközi fogyasztóvédelmi összefogás, amelyben 19 európai ország civil szervezetei követelték több mint egy tucat légitársaságtól, hogy hagyjanak fel a zöldre festő állításaikkal és a környezetvédelmi látszatintézkedéseikkel. A szervezetek, köztük a Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2023-ban fordultak ez ügyben az Európai Bizottsághoz, az ennek nyomán elindított eljárás most a cégek kötelezettségvállalásával zárul – írta hétfői közleményében a Tudatos Vásárlók Egyesülete.
Az Európai Bizottság közleményében kiemelték, hogy másfél évvel azután, hogy az európai fogyasztói szervezeteket tömörítő BEUC, a Tudatos Vásárlók Egyesülete és még 22 európai fogyasztóvédelmi szervezet összefogott a zöldre festő légitársaságok ellen, 2025 novemberében végül a bepanaszoltnál is több, összesen 21 vállalat tett kötelező érvényű ígéretet arra, hogy felhagy a megtévesztő, zöldre festő gyakorlatokkal.
A vállalások értelmében a jövőben
- az Air Baltic,
- az Air Dolomiti,
- az Air France,
- az Austrian Airlines,
- a Brussels Airlines,
- a Eurowings,
- az EasyJet,
- a Finnair,
- a KLM,
- a Lufthansa,
- a Luxair,
- a Norwegian,
- a Ryanair,
- az SAS,
- a SWISS,
- a TAP,
- a Transavia France,
- a Transavia CV,
- a Volotea,
- a Vueling és
- a Wizz Air
sem alkalmazhatja tovább a korábban széles körben használt, de megtévesztő zöldkommunikációs eszközöket. Többek között nem tehetnek hamis kompenzációs ígéreteket, azaz nem állíthatják, hogy külön díjfizetéssel a fogyasztók „semlegesíthetik” vagy „kompenzálhatják” repülésük szén-dioxid-kibocsátását. A szakértők szerint ugyanis ezek klímavédelmi hatása bizonytalan, miközben a repülés okozta károk valósak és jelentősek.
Döntött az unió: ezt kell tenniük a légitársaságoknak
Ezentúl a „fenntartható repülési üzemanyagok” (SAF-ok) kifejezést csak megfelelő magyarázatokkal alátámasztva lehet használni, mivel a SAF-ok még nem alkalmasak tömeges használatra, és mindössze 0,5 százalékos kibocsátáscsökkentést értek el 2024-ben, ami messze elmarad a légi közlekedés 8 százalékos kibocsátásnövekedésétől. A légitársaságoknak mellőzniük kell a burkolt környezetvédelmi utalásokat és a félreérthető zöldmarketinget.
A most megtett vállalásuk értelmében a jövőben a légitársaságoknak világos és ellenőrizhető ütemtervet kell közölniük környezeti céljaikról, átlátható módon kell bemutatniuk szén-dioxid-kibocsátási adataikat, valamint minden környezetvédelmi állítást tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztaniuk.
„Megtévesztő azt állítani, hogy a légi közlekedés lehet fenntartható, felelős és zöld. A légitársaságok kifogásolt gyakorlatai nem voltak képesek megakadályozni vagy jelentősen csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ez a döntés most azt is jelenti, hogy a cégeknek ezentúl valódi eredménnyel kecsegtető technológiákba és fejlesztésekbe kell befektetniük, ha el akarják nyerni a fogyasztók bizalmát” – nyilatkozta a hírrel kapcsolatban Haraszti Anikó, a Tudatos Vásárlók Egyesülete ügyvezetője.
A közlemény szerint a légitársaságok által vállalt ígéretek betartását a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok monitorozni fogják. Azok a vállalatok, amelyek nem hajtják végre megfelelően az intézkedéseket, büntetésre is számíthatnak. A tisztességes verseny és az egyenlő feltételek biztosítása érdekében a hálózat más légitársaságok gyakorlatát is vizsgálni fogja. Szükség esetén pedig ugyanezeket a kötelezettségvállalásokat fogja megkövetelni tőlük.
„Remek hír, hogy a légitársaságok az Európai Bizottsághoz intézett panaszunkat követően beleegyeztek, hogy beszüntetik a fogyasztók zöldígéretekkel való csábítását. Legfőbb ideje volt, hogy a légitársaságok ne állítsák be a repülést fenntartható opcióként. A „zöldviteldíjak” fizetése fák ültetéséért soha nem kompenzálhatja a repülőgépek károsanyag-kibocsátását. Ez csak bevételforrás a cégeknek, ami sem a fogyasztóknak, sem a környezetnek nem segít” – emelte ki Agustín Reyna, az európai fogyasztói szervezeteket tömörítő BEUC főigazgatója.