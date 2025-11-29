Ilyen nincs: annyira fél az uniós ország Putyintól, hogy felszedné az összes vasúti sínt Oroszország felé – "Ez lehetséges megoldás"

A lett kormány a teljes vasútvonal-háózat eltávolítását fontolgatja, amelyek Oroszországba vezetnek – erősítették meg a napokban hivatalosan is, miután Lettország vezetői, Edgars Rinkvics elnök és Evika Siliņa miniszterelnök megtartotta heti megbeszélését.

Lettország felszedné az összes vasúti sínt Oroszország felé / Fotó: Xinhua via AFP, illusztráció

Kiderült, hogy a lett kabinet év végéig elemzi a vasútvonalnak az ország keleti határán történő lehetséges eltávolítását, ennek érdekében pedig a Nemzeti Fegyveres Erőket (NBS) is bevonják. Emellett fontos lesz a Litvániával és Észtországgal való koordináció is.

Lettország felszedné az összes vasúti sínt Oroszország felé

Az ország keleti határán lévő vasútvonal eltávolításával kapcsolatban a jövő év elején várható világosabb koncepció – húzta alá Edgars Rinkevics elnök. Azzal érvelt, hogy hosszú távon is számítani kell a feszült helyzetre az ország keleti határán, és

a sínek eltávolítása az egyik lehetséges megoldás.

Erről várhatóan a balti államok elnökei és miniszterelnökei is tárgyalnak majd. Kiemelte, hogy "nem zárhatunk ki semmilyen lehetőséget a nemzetvédelem és a biztonság megerősítésére, de az ilyen döntéseket mind az időkeret, mind a munka terjedelmének meghatározásával kell meghozni és fel kell mérni, mit jelent ez a különféle társadalmi-gazdasági szempontok szempontjából”.

A meglehetősen abszurd elképzelés kapcsán azt viszont kifogásolta, hogy a sínek felszedéséről szóló közösségi médiás viták eddig "sok érzelmet, ám kevés racionalitást" tartalmaztak.

Az elnök pénteken azt tervezte, hogy meghallgatja a fegyveres erők véleményét az ügyben, de mélyreható megbeszélésre vagy döntésre csak később kerül sor. A kormány viszont azt a kötelezettségvállalást tette, hogy még az év vége előtt konzultál a témában és előkészít egy vonatkozó állásfoglalást.

Nem jó, hogy a részletek és a tisztánlátás hiánya szükségtelenül riadalmat okoz a nyilvánosságban. Rigában mondanak valamit, de a latgale-i emberek nem tudnak róla, így aggodalmak és félretájékoztatás keletkezik – jegyzete meg végül Rinkevics.