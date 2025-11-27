Kitört a botrány: a svédek nemzeti büszkesége kidobta az amerikai szupercéget - óriási pereskedés indul

Mostanra olyan jelentések láttak napvilágot, amelyek szerint a svéd autógyártó 2026-tól teljesen megszünteti a LiDAR-technológia alkalmazását – írja az e-cars.hu.

A svédek szakítanak a Lidar-ral / Fotó: NurPhoto via AFP

A Luminar egy friss SEC-bejelentésben – amelyet azután adott ki, hogy elmulasztotta egy kamatfizetés teljesítését a 2L kötvényei után – megerősítette, hogy a Volvo új ES90 és EX90 csúcsmodelljei, valamint az új Polestar 3 sem kapják meg többé a Luminar LiDAR-ját. Ez óriási váltást jelent, hiszen a technológia eredetileg alapfelszereltség volt.

A Volvo Cars USA szóvivője szerint a döntés hátterében az áll, hogy

a vállalat csökkenteni akarja az ellátási lánc kockázatait.

Emellett kiemelte, hogy a változás „közvetlen következménye a Luminar azon mulasztásának, hogy nem teljesítette a Volvo Cars felé fennálló szerződéses kötelezettségeit”. A két cég közötti feszültség egyre élesebbé válik, amit jól illusztrál a Luminar október 31-én beadott dokumentuma is.

A Luminar máshogy látja

A Luminar így fogalmazott: a Volvo Cars arról tájékoztatta őket, hogy 2026 áprilisától kezdődően az Iris LiDAR nem lesz többé alapfelszereltség az EX90 és ES90 modelleken, bár választható opcióként továbbra is kínálják majd. A Volvo azt is közölte, hogy 2027 és 2029 között legkorábban dönt arról, hogy a következő generációs modelljeiben alkalmaz-e LiDAR-t, beleértve a már fejlesztés alatt álló Halo nevű új rendszert is.

Mindezek eredményeként

a Luminar jelentős kártérítési igényt nyújtott be a Volvo felé

, és felfüggesztette az Iris LiDAR szállítására vonatkozó kötelezettségeit mindaddig, amíg a vita nem rendeződik. A vállalat hangsúlyozta, hogy bár zajlanak tárgyalások, semmilyen garancia nincs arra, hogy a konfliktus megoldódik, sikeres lesz-e bármilyen jogi eljárás, vagy hogy egyáltalán be tudnak-e hajtani bármilyen kártérítést. A bizonytalanság miatt a Luminar visszavonta a 2025. december 31-én záródó pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését is.

November 14-én a Luminar már azt is megerősítette, hogy a Volvo teljesen felmondta velük a szerződést. Ez drámai csapás a cég számára, hiszen a Volvo volt eddig a legnagyobb ügyfelük. A vállalat most kénytelen lehet alapjaiban újragondolni hosszú távú stratégiáját, miközben peres eljárásra készül.