Akkora zászlóshajóval robbant a Lidl a szomszédban, hogy a legnagyobb magyarországi eltörpül mellette

A Lidl német diszkontlánc aláírta a szerződést Románia legnagyobb szupermarketjének megépítéséről. Az új egység a főváros Obor negyedében, a SkyLight Residence nevű vegyes funkciójú ingatlanprojekt keretében nyílik meg. Az InteRo Property Development által kiadott közlemény szerint a cég 10 418 négyzetméteres telket értékesített a Lidlnek.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Erre épül fel a 3265 négyzetméter alapterületű üzlet, amely a lánc romániai hálózatának zászlóshajója lesz. A munkálatok várhatóan három hónapon belül indulnak, a nyitás 2026 negyedik negyedévére tervezett. Összehasonlításképpen: Magyarországon a legnagyobb alapterületű Lidl Budaörsön található, 1736 négyzetméter.

A Profit.ro emlékeztet: a SkyLight Residence a „15 perces város” elvét követi, ahol a lakóhely, a szolgáltatások, a munkahelyek és a szabadidős lehetőségek gyalogosan elérhetők. „A Lidl döntése, hogy itt építi meg legnagyobb romániai üzletét, megerősíti a negyed és a projekt jövőbeli potenciálját” – nyilatkozta Michael Topolinski III, az InteRo alapítója és vezérigazgatója.

Hozzátette: az új szupermarket kényelmet, munkahelyeket és kedvező árú szolgáltatásokat kínál a leendő lakóknak. A SkyLight Residence teljes beruházási értéke megközelíti az 1 milliárd eurót. A projekt több mint 2200 lakást, irodákat, oktatási intézményeket, kereskedelmi egységeket és zöldterületeket – köztük egy központi parkot – foglal magában.

A beépített terület 486 000 négyzetméter, ebből 370 ezer lakó-, 115 ezernégyzetméter iroda célú. A komplexum 4000 parkolóhelyet és 8540 négyzetméter kereskedelmi felületet kínál. A fejlesztő 16 ezer négyzetméter utat adományoz a közterületnek. Az első lakók 2027 végén költözhetnek be.

A projekt az egykori Aversa gyár területén valósul meg. A Lidl kapcsán érdemes még megemlíteni, hogy 31 országban több mint 12 600 üzletet és 230 logisztikai központot üzemeltet. Romániában jelenleg 380 egysége és 6 raktára van, országosan mintegy 13 ezer alkalmazottat foglalkoztat.