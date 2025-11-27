Deviza
EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.27 -0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.95 -0.15% CZK/HUF15.79 -0.13% EUR/HUF381.53 -0.15% USD/HUF329.27 -0.03% GBP/HUF435.73 -0.13% CHF/HUF408.66 -0.29% PLN/HUF90.23 -0.05% RON/HUF74.95 -0.15% CZK/HUF15.79 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,505.98 -0.29% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,910 +0.34% OTP34,110 -1% RICHTER9,780 -0.2% OPUS536 +1.12% ANY7,200 0% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,441.56 +0.18% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.32 -0.24% BUX109,505.98 -0.29% MTELEKOM1,772 +1.02% MOL2,910 +0.34% OTP34,110 -1% RICHTER9,780 -0.2% OPUS536 +1.12% ANY7,200 0% AUTOWALLIS153 +1.31% WABERERS5,380 0% BUMIX10,441.56 +0.18% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.32 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földgáz
LNG
Kína

Kína lemond a drága LNG-ről, Európára sózhatja a fölös készleteket

Nem is olyan rég még évi 100 millió tonna importot vártak Kínából idén. Az ázsiai ország azonban végül csak 73 millió tonna LNG-t vásárolhat ebben az évben.
K. B. G.
2025.11.27, 13:20

Idén is gyenge lehet Kína cseppfolyósított földgáz (LNG) importja, miután az ipari kereslet és a tartósan magas globális árak, valamint az orosz vezetékes földgáz behozatala egyaránt a kereslet csökkenése irányába hat.

US LNG Unloaded At Revithoussa Terminal Near Athens
A Kínába szánt LNG-suzállítmányokat egyre gyakrabban küldik inkább Európába/Fotó: NurPhoto via AFP

Mindez azt jelenti, hogy mintegy 5 százalékos csökkenés után 73 millió tonna lehet idén a kínai LNG-import a BloombergNEF előrejelzése szerint, így könnyen lehet, hogy ismét Japán lehet a mélyhűtött üzemanyag legnagyobb vásárlója. Ráadásul a következő évben sem várható a kereslet felpattanása, ami jó hír lehet az egyre több LNG-t vásárló Európa számára is.

Egykor Kína jelentette az LNG-piac motorját, de a növekedésnek egyelőre vége

Kína az orosz-ukrán háború előtt a leggyorsabban növekvő piaca volt az LNG-nek, és akkoriban a BNEF még évi 100 millió tonnás kínai importtal számolt mára, ám a magas árak miatt a várakozások folyamatosan csökkentek. Az LNG-kereslet hajtóműveként szolgáló acél-, üveg- és cementgyártás is lejtőre került a kínai ingatlanpiac gyengélkedése mellett.

Bár a következő évben a kínálat újabb hulláma érkezik az LNG piacára, ami mérsékelheti az árakat és növelheti a kínai keresletet, Peking törekvése a túlkapacitások megnyirbálására és az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség tompíthatja a vásárlások növekedését.

A gáztüzelésű erőművek erős versennyel néznek szembe a szénerőművekkel és az egyre bővülő megújuló kínálattal, így a földgázt égető létesítmények kihasználtsága az öt éves szezonális tartomány aljára süllyedt. 

Bár több hosszútávú szerződés is indul jövőre a kínai vásárlók részéről, a gyengülő kereslet miatt ők átirányíthatják a szállítmányokat például Európa felé, ahol az árak magasabbak. Így Kína válhat a világpiacot kiegyensúlyozó tényezővé, ahogy az ország cégei fogyasztóból kereskedővé is válnak. Hosszabb távon a kínai kereslet növekedését segíthetik a bővülő importkapacitások, melyek 2030-ra akár duplázódhatnak is, de kérdés, hogy ezek kihasználtsága mekkora lesz.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu