Váratlan húzás, egy nem EU-s tagállam lőtte lábon Moszkvát: ez a brutális szankció könnyen térdre kényszerítheti az oroszokat

Az Egyesült Királyság betiltja a brit tengeri szolgáltatások használatát orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítására, jelenti az Interfax.

LNG: a brit flottát az oroszok nem használhatják LNG szállításra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tilalmat 2026-ban vezetik be, más európai országokkal együttműködve.

Az újság hangsúlyozza, hogy

London ezzel megpróbálja Moszkvát arra kényszeríteni, hogy tárgyalóasztalhoz üljön Kijevvel.

A döntést Yvette Cooper, az Egyesült Királyság külügyminisztere jelentette be a G7-országok kanadai külügyminiszteri találkozója előtt. Arról is beszélt, hogy Nagy-Britannia további 13 millió font segélyt nyújt Ukrajnának az energetikai infrastruktúra helyreállítására.

Az Egyesült Királyság a múlt hónapban szankciókat vezetett be Oroszország két legnagyobb olajtársaságára, a Rosneftre és a Lukoilra.

Bőven vehet LNG-t Magyarország az Egyesült Államoktól

Szijjátó Péter a Világgazdaságnak rámutatott: zajlanak egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú kereskedelmi szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel LNG-vételezés ügyében. Egy ilyen megállapodás energiabiztonság és fenntarthatósági szempontból is kiemelten fontos hazánk számára, amikor az LNG-szállítások leállítása után az olcsó orosz energiának éppen hátat fordító Európa cseppfolyósított földgáz nélkül maradhat.

Szijjártó Pétert arról kérdezte a Világgazdaság a Washingtonba tartó repülőgépen, hogy felmerült-e korábban és a tárgyalásokon szóba kerül-e amerikai LNG vásárlása. A külügyér válaszában rámutatott: a kérdés folyamatosan napirenden van, mert

a földgázbeszerzések tekintetében a vezetékes szállítás mellett a cseppfolyósított gáz szállítása is a magyar gázportfólió részét képzi.

Most is több, nagy nyugati szolgáltatóval kötött hosszú távú szerződés van érvényben, ami alapján vételezünk LNG-gázt, például a Shelltől, vagy az ENGIE francia energiavállalattól, 400 millió köbmétert, 2028 és 2038 között.

Szijjátó Péter portálunknak rámutatott: zajlanak egyeztetések arról, hogy egy hosszú távú kereskedelmi szerződést kössön Magyarország egy amerikai céggel, ahogy sikerül kitárgyalni a részleteket úgy, hogy az energiabiztonság és fenntarthatósági szempontból jöjjön létre, azt alá fogjuk írni.