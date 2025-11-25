Deviza
Lukoil: káosz a benzinkutaknál, a szankció az amerikaiakra ütött vissza, már fizetni se tudnak

Nem siklatja ki az amerikai üzemanyag-elosztást, de rendkívül kellemetlen problémákat okoznak az Egyesült Államok bizonyos területein pont a hálaadás előtti megnövekedett forgalomban az orosz olajvállalatok elleni szankciók. A Lukoil hálózata máris káoszba süllyedt, pedig a büntetőintézkedésekben foglalt határidő még nem is érkezett el.
Pető Sándor
2025.11.25., 13:13

Nem jött ez jól sok embernek Amerikában, a csütörtöki hálaadás nap előtti megnövekedett forgalom idején befuccsoltak a kártyás fizetések a Lukoil hálózatában. Az orosz olajvállalat világszerte amerikai szankciók alá került. A fizetések korlátozása csak december 13-án lép életbe, de a problémák már most jelentkeztek, bizonyos területeken koncentráltabban. A bosszúság bosszúság, ha ez nem is hasonlítható azokhoz az izzasztó problémákhoz, amibe Európában sok politikus került az üzemanyag-ellátást fenyegető szankciók miatt. (Magyarország mentességet kapott Donald Trump elnöktől.)

Lukoil: amerikai ügyfeleiknek csak bosszankodás jutott, egyes európai országok ennél sokkal nagyobb fenyegetéssel szembesültek
Lukoil: amerikai ügyfeleiknek csak bosszankodás jutott, egyes európai országok ennél sokkal nagyobb fenyegetéssel szembesültek / Fotó: Gabby Jones

A Lukoil egy amerikai tagállamban igazán erős, de az nem akármelyik

Az amerikai Lukoil-kutaknál a következő történt: 

  1. A Lukoil franchise-hálózatához tartózó kúttulajdonosok nem férnek hozzá az orosz vállalat rendszerén keresztül lebonyolított hitel-, betéti és előre fizetett kártyás tranzakciókból származó bevételekhez – ezt a Bloomberg jelentése szerint Eric Blomgren, a New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association ügyvezető igazgatója közölte. Volt, aki próbálkozott a Lukoil rendszerén kívüli pénzmozgatással, de a Lukoil levelet küldött, amely szerint ez szerződésszegés. 
  2. A vásárlóknak ez okoz igazi fejtörést és bosszankodást: a kutak bizonyos kártyák – köztük az American Express Co. által kibocsátottak – fizetéseinek feldolgozásával is problémákba ütköznek. Emiatt a vásárlókat készpénzes fizetésre kérik.

A Lukoil töltőállomásai a keleti parti, New Yorktól és Philadelphia szomszédságában fekvő  New Jersey-be koncentrálódnak, amiről azt érdemes tudni ez ügyben, hogy az USA legsűrűbben lakott állama, alig több mint fél dunántúlnyi területtel, de magyarországnyi lakossággal. Itt 110 Lukoil-benzinkút van, a vállalat teljes hálózatának 60 százaléka.

A hírügynökségnek több alkalmazott megerősítette, hogy az ő állomásaikon mindkét probléma jelentkezett. Volt, ahol arra ösztönözték a vásárlókat, hogy készpénzzel fizessenek, és legalább egy helyszín fontolóra vette, hogy teljesen átáll csak készpénzes fizetésre.

Trump egy szankciós csomagja nagyobb port ver fel, mint az EU-tól 19 – az amerikaiak így látják

Mindez jól mutatja – értékel a Bloomberg –,  milyen káoszt idézhet elő a szankciós folyamat a multinacionális vállalatok működésében. Normálisan a fizetések 85 százaléka kártyás ebben a hálózatban, a kúttulajdonosok tehát szép kis kátyúba kerültek.

New Jersey-ben a Lukoil márkájú franchise-ok az állam teljes benzinkúthálózatának egyébként csak mintegy 5 százalékát teszik ki, összeomlásról tehát nincs szó, csak sok bosszúságról. Szemlélteti a perpatvar, 

mekkora fenyegetéssel és kockázatokkal néztek-néznek szembe azok az európai államok, ahol a szankciók alá került orosz olajvállalatok kiemelkedő piaci pozíciókkal rendelkeztek:

mint Szerbia, Bulgária, vagy Románia.

Az utóbbiak haladékokat kaptak Washingtontól, hogy végigmenedzseljék az orosz vállalatok kiszorítását, de sok idejük erre nincsen.  

Ami a Lukoil amerikai benzinkútjait illeti, ők ideiglenes engedélyt kaptak, amely december 13-ig lehetővé teszi a fizetések feldolgozását az illetékes pénzügyminisztériumi hivatal, az Office of Foreign Assets Control (OFAC) közleménye szerint. Nem világos azonban, hogyan folytatódik majd a működés, ha az engedélyezési időszak lejár. A kártyás fizetések problémái már legalább két hete fennállnak Bloomberg szerint. 

New Jersey

