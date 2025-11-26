Csak most derült ki: kivonult a rejtélyes orosz milliárdos a Lukoilból, ezzel véget ért egy korszak – minden tulajdonát eladta, Monacóban talált nyugalmat

Az ukrán születésű és Monacóba élő Fedun 2025 elején eladta nagyjából 10 százlékos részesedését a Lukoilnak – közölték két, az ügylethez közel álló forrás. Ez egy ritka példa arra, hogy egy orosz milliárdos csendben felszámolja az országban lévő részesedését.

Lukoil: az egyik fő tulajdonos eladt részesedését / Fotó: Popescu - Valceanu Marius

Augusztusban a Lukoil bejelentette, hogy 76 millió részvényt – ami a tőkéjének körülbelül 11 százaléka – von vissza, amelyeket 2024-2025-ben visszavásárolt a piacról.

A Reuters piaci árakon alapuló számításai szerint Fedun részesedése körülbelül 7 milliárd dollárt ért, bár nem világos, hogy valóban ennyit kapott-e.

A 69 éves Fedun az 1990-es évek kaotikus privatizációi során, a néhai Borisz Jelcin elnök alatt, a Szovjetunió összeomlása után vált Oroszország egyik leggazdagabb emberévé. A katonai iskolát elvégzett Fedun az 1980-as években előadóként kezdett dolgozni, amikor Szibériába utazott, és találkozott a 74 éves Vagit Alekperovval, a szovjet olajipari igazgatóval.

A két férfi együtt dolgozott a legjobb nyugat-szibériai olajmezőket privatizáló cégek egy részén, miután Jelcin 1993-ban jóváhagyta azok eladását. Ez a lépés egyik napról egyes állami alkalmazottakat milliárdossá változtatott.

A Lukoil vezérigazgatójaként Alekperov az oroszországi olajtermelés újjáépítésén dolgozott, míg Fedun az Oroszországon belüli és kívüli felvásárlásokra összpontosított.

A Lukoilnak még akkor is sikerült növekednie, amikor Vlagyimir Putyin 2000-ben átvette a hatalmat Jelcintől, és megpróbálta megszilárdítani az állami ellenőrzést a stratégiai iparágakban.

Amikor Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, Alekperov lemondott a Lukoil vezérigazgatói posztjáról, miután Nagy-Britannia és Ausztrália szankciókat vezetett be ellene. Fedun visszavonult, lemondott alelnöki posztjáról.

Zuhan az olaj ára

Donald Trump 28 pontos ukrajnai béketerve váratlanul megingatta a globális olajpiacot, mivel a befektetők hirtelen túlkínálattól kezdtek tartani. A piac úgy értelmezi a javaslatot, hogy egy esetleges megállapodás újra megnyithatja az orosz exportcsatornákat. Az olajárak napok óta folyamatosan esnek, és a szereplők további volatilitásra számítanak.

A nemzetközi olajpiac újabb éles esést produkált, miután az amerikai kormány egyre határozottabban próbál közvetíteni az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodásban. A befektetői hangulatot tovább rontotta, hogy a vártnál sokkal bizonytalanabbá vált a decemberi amerikai kamatcsökkentés esélye, ami általános kockázatkerülést hozott a nyersanyagpiacokra.

A Reuters beszámolója szerint a mozgás mögött egyszerre több tényező húzódik: