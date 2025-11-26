Itt a lista, ezt kell eladnia a Lukoilnak az amerikai szankciók miatt, akár magyar vevőnek

Mitől menekült meg Magyarország Orbán Viktor sikeres washingtoni látogatásával? Ehhez kiváló ízelítőt nyújtanak a több európai országokból záporozó hírek a páni sietségről, amellyel megszabadulnának az orosz részvételtől energiaszektorukban, nehogy az amerikai szankciók üzemanyagellátási zavarokhoz vezessenek – olyan fejleményekhez, amelyeknek egyetlen kormánypolitikus sem örül. Ez azt jelenti, hogy egy sor országban kerülnek pánikszerű gyorsasággal a piacra orosz vállalati részesedések – cikkünk ezeket tekinti át, a fókusz a Lukoil.

Lukoil: heteken vagy hónapokon belül már nem lehetnek ott – hogy mennyi idő maradt, országa válogatja / Fotó: AFP

Néhány dolog, amivel érdemes tisztában lenni előzetesen:

Az amerikai szankciók – amelyekkel a béketárgyalások asztalához kényszerítené Washington az Ukrajnával háborúzó Vlagyimir Putyin elnököt – a Lukoil és a Rosznyefty vállalatokat célozzák, és nemcsak Európában, hanem globálisan, ha bennünket elsősorban Európa érdekel is.

A büntetett kör: azok a vállalatok, amelyekben a két orosz cég 50 százalékos vagy nagyobb közvetetett részesedéssel bír, sőt még azok is, akik az ilyen vállalattal üzletelnek.

November 21-én a szankciók életbe léptek, az illetékes amerikai pénzügyminisztériumi hivatal, az OFAC azonban haladékok sorára adott ki engedélyt. Ezek elég szövevényesek, és nem egyes országokra vonatkoznak (a kivétel Magyarország, amelynek képviseletében a kormányfő Donald Trumptól kapott személyes ígéretet a teljes és időkorlát nélküli mentességre) –, nincs tehát egységes határidő, a sietség mértéke vagyonelemenként különböző.

A Rosznyefty tipikusan kisebbségi részesedésekkel rendelkezik külföldön, ezért a Lukoil vagyonelemeit áttekinteni jó képet ad, ezek azonban kiterjedtek és szövevényesek. A Reuters összesítése a Lukoil nemzetközi vagyoneszközeinek – amelyek olaj- és gázprojektekre, finomításra, valamint Európában, Közép-Ázsiában, a Közel-Keleten és Amerikában működő több mint 2000 töltőállomásra terjednek ki – értékét mintegy 22 milliárd dollárra becsüli . A vállalat Oroszországon kívül napi félmillió hordó olajat termel, ami a globális olajkitermelés fél százalékának felel meg, olyan országokban, mint Irak, Kazahsztán és Azerbajdzsán.

A lehetséges vevők közt említik a magyar Molt is, a zsákmány körül azonban nem akármilyen erejű vállalatok köröznek, többek közt az amerikai ExxonMobil és Chevron Corp, vagy a brit Carlyle magántőkecsoport.

Szerbia kritikus helyzetben, a finnek bajban, a bolgárokat szorítja az idő, a románokat még inkább

Európában Szerbiát érdemes előrevenni, amelyet a szankciók egy korábbi köre sújt, és már csak a mai és a holnapi nap áll rendelkezésére, hogy az amerikai OFAC-tól megszerezze egyetlen finomítója, a NIS további működéséhez szükséges engedélyt, különben az napokon belül leállhat. A helyzet kritikus, Aleksandar Vucic államfő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozik szerdán. Itt nem is a Lukoilról van szó: az orosz Gazprom Nyeft a NIS 44,9 százalékát, a Gazprom 11,3, a szerb állam pedig 29,9 százalékát birtokolja. Szerb sajtóértesülések és hírek szerint az arab emirátusi illetőségű ADNOC lehet az orosz részesedések egyik vevője, és

szóba került a magyar Mol is.

A hadsereg üzemanyag-tartalékainak a „bevetését” is kilátásba helyezték.

Bulgáriában a napi 190 ezer hordó kapacitású Neftohim Burgas, a Balkán legnagyobb finomítója áll a Lukoil tulajdonában, ez a Balkán legnagyobb ilyen létesítménye. Az OFAC április 29-ig engedélyezte a Lukoilt érintő tranzakciókat Bulgáriában. Mielőtt ezt a halasztást nagy megkönnyebbülésre megkapták, az euró januári bevezetésére készülő ország ideiglenesen betiltotta egyes üzemanyagok, főként a dízel és a repülőgép-üzemanyag exportját az EU tagállamaiba.

Romániában korábban azzal példálóztak, hogy náluk kisebb a baj, mint Bulgáriában (korán, mert a bolgárok megkapták a halasztást), de a szankciós határidő közeledtével, október 24. és szeptember 12. közt egymás után tízszer drágult az üzemanyag. Itt az ország harmadik legnagyobb finomítója, a napi 48 600 hordós kapacitású Petrotel van a Lukoil tulajdonában, és 320 benzinkút. Szóba került az államosítás is, de aztán tudatosították, hogy a hatalmas megszorításokkal bajlódó államnak erre nincsen pénze: így azt kell levezényelniük, hogy a finomítót és a benzinkutakat külön eladassák az oroszokkal.

Az idő szorítja őket,

az OFAC december 13-ig adott ki ideiglenes licenceket a Petrotelre. A szankciók meghiúsították a Lukoil romániai tengeri kutatófúrási terveit is.

Hollandiában a Lukoil 45 százalékos részesedéssel rendelkezik a napi 180 ezer hordó kapacitású Zeeland finomítóban, amelyet a francia TotalEnergiesszel közös vállalatként működtetnek. Itt nem találtuk egyértelműnek a helyzetet, hiszen a többségi tulajdonos a TotalEnergies, és nem leltünk OFAC-halasztást.

A Rosneft Deutschland (valamint az RN Refining & Marketing GmbH) három német finomítóban birtokol részesedést: PCK Schwedt (54,17 százalék), MiRo (Karlsruhe, 24 százalék) és Bayernoil (Vohburg/Neustadt, 28,57 százalék). A két németországi vállalat április 29-ig kapott haladékot az amerikaiaktól.

Finnországban a Lukoil tulajdonában lévő finn benzinkút-üzemeltető Teboil – mintegy 430 állomása az ország teljes hálózatának körülbelül egyötödét jelenti – egy hete azt közölte, hogy fokozatosan leállítja működését, mivel kifogy az üzemanyag. Korábban azt mondták, hogy arra számítanak: a Lukoil eladja a hálózatot.

Moldovában a Lukoil tulajdonolja az ország egyetlen nemzetközi repülőtere, a chisinaui légikikötő egyetlen repülőgépüzemanyag-feltöltő létesítményét. Itt az üzemanyag-kiskereskedelemben is főszereplők, és mintegy 600 benzinkútjuk van Törökországban is.

Ami az üzemanyagot illeti, a Lukoilnak mintegy 200 benzinkútja van az Egyesült Államokban, New Yorkban, és főleg a legsűrűbben lakott államban, New Jersey-ben. Itt már jelentkeztek is a bajok az ellátásban.

Kutatásban, kitermelésben a Lukoil behálózza a világot

A Lukoil egységei a kutatásban és a kitermelésben globálisan, csak felsorolásszerűen, a Reuters adatai alapján: