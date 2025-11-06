Korábban kezdődött az idén a madárinfluenza-járvány, terjed a vírus az EU-ban
A katasztrofális kimenetelű madárinfluenza-járvány miatt az Európai Unió egyre több tagállamában teszik kötelezővé a baromfi zárt tartását, hogyne terjedhessen a fertőzés a vadmadarakról. A nagyon fertőző madárinfluenza miatt több százmillió szárnyast kellett elpusztítani az elmúlt években, az Egyesült Államokban átterjedt a tejelő tehenekre is. A járvány zavarokat okoz az ellátási láncban és hozzájárul az élelmiszerárak emelkedéséhez.
Franciaországban, ahol 2021–2022-ben több mint húszmillió baromfit kellett levágni, a múlt hónapban rendelték el az állatok zárt tartását. A példát még októberben követte Hollandia és Belgium, a héten pedig
- az Egyesült Királyság,
- Írország
- és Spanyolország.
Az Irish Independent tudósítása szerint Írországban a második pulykafarmon erősítették meg a H5N1 változat megjelenését. „Változik a járvány mintázata. Idén az jelenti a kihívást, hogy egy hónappal korábban jelent meg, mint általában, és Írország más részein. Ez az egész nagyon, nagyon aggasztó” – nyilatkozta a Radio1-nek Nigel Sweetnam, az ír baromfi terméktanács elnöke.
Bár Martin Heydon mezőgazdasági miniszter zárt tartásra vonatkozó utasítása csak jövő hétfőtől érvényes, a tárca azt javasolta a gazdáknak, hogy azonnal tegyék ezt meg minden más szükséges lépéssel együtt az állomány védelmében.
Egyre több helyen jelenik meg a madárinfluenza
A Reuters tudósítása szerint
a mostani szezonban az EU 27 tagállamából 15-ből jelentettek fertőzést,
köztük Magyarországról, ahol október végén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, egy pecsenyekacsa-tartó gazdaságban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenzavírus jelenlétét.
A járvány általában ősszel tetőzik a vándormadarak miatt, ez tehát normális, az viszont nem, hogy a tavalyi 189-hez képest idén már eddig 688 gócot találtak.
A helyzet messze Németországban a legrosszabb: augusztus 1. és október vége között 136 helyen jelent meg a járvány az EU-ban és az Egyesült Királyságban, ebből 58 német esetet erősítettek meg. Összehasonlításképpen tavaly nyolcat.
Német sajtójelentések szerint mintegy egymillió baromfit kellett leölni,
de országos zárt tartási utasítás nincs, csak a szövetségi államok egy részében hoztak ilyen helyi rendelkezést.
Nem kötelező bezárni a szárnyasokat Lengyelországban sem, amely az EU legnagyobb baromfitermesztője, pedig a helyzet súlyosságát illetően második helyen áll 15 kitöréssel.
Az Egyesült Államokban is korábban kezdődött a szezon
Az Egyesült Államokban is a szokásosnál korábban kezdődött az újabb madárinfluenza-szezon, miután az előző olyan súlyos volt, hogy rekordmagasságokba röpítette a tojás árát.
Az amerikaiak egy része a probléma megoldására visszatért a gyökerekhez: egyre többen tartottak otthon tyúkot, sőt, tojót még bérelni is lehetett, nem kellett megvenniük.
A vírus átterjedt a tejelő marhákra is, amelyek több embert megfertőztek madárinfluenzával.
Az NBC News tudósítása szerint már szeptemberben négymillió baromfit kellett elpusztítani több szövetségi államban, például Minnesotában és Iowában, és az egész országból egyre több esetet jelentenek. Emberre még nem terjedt át a fertőzés, de félő, hogy a rekordideje tartó kormányzati leállás és a szövetségi kiadások megvágása miatt nem lehet pontosan tudni, hogy mi is a valós helyzet.