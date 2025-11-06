Korábban kezdődött az idén a madárinfluenza-járvány, terjed a vírus az EU-ban

A katasztrofális kimenetelű madárinfluenza-járvány miatt az Európai Unió egyre több tagállamában teszik kötelezővé a baromfi zárt tartását, hogyne terjedhessen a fertőzés a vadmadarakról. A nagyon fertőző madárinfluenza miatt több százmillió szárnyast kellett elpusztítani az elmúlt években, az Egyesült Államokban átterjedt a tejelő tehenekre is. A járvány zavarokat okoz az ellátási láncban és hozzájárul az élelmiszerárak emelkedéséhez.

A madárinfluenza Németországban pusztít a leginkább / Fotó: AFP

Franciaországban, ahol 2021–2022-ben több mint húszmillió baromfit kellett levágni, a múlt hónapban rendelték el az állatok zárt tartását. A példát még októberben követte Hollandia és Belgium, a héten pedig

az Egyesült Királyság,

Írország

és Spanyolország.

Az Irish Independent tudósítása szerint Írországban a második pulykafarmon erősítették meg a H5N1 változat megjelenését. „Változik a járvány mintázata. Idén az jelenti a kihívást, hogy egy hónappal korábban jelent meg, mint általában, és Írország más részein. Ez az egész nagyon, nagyon aggasztó” – nyilatkozta a Radio1-nek Nigel Sweetnam, az ír baromfi terméktanács elnöke.

Bár Martin Heydon mezőgazdasági miniszter zárt tartásra vonatkozó utasítása csak jövő hétfőtől érvényes, a tárca azt javasolta a gazdáknak, hogy azonnal tegyék ezt meg minden más szükséges lépéssel együtt az állomány védelmében.

Egyre több helyen jelenik meg a madárinfluenza

A Reuters tudósítása szerint

a mostani szezonban az EU 27 tagállamából 15-ből jelentettek fertőzést,

köztük Magyarországról, ahol október végén Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, egy pecsenyekacsa-tartó gazdaságban igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenzavírus jelenlétét.

Egyre több országban rendelik el a baromfik zárt helyen tartását / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A járvány általában ősszel tetőzik a vándormadarak miatt, ez tehát normális, az viszont nem, hogy a tavalyi 189-hez képest idén már eddig 688 gócot találtak.

A helyzet messze Németországban a legrosszabb: augusztus 1. és október vége között 136 helyen jelent meg a járvány az EU-ban és az Egyesült Királyságban, ebből 58 német esetet erősítettek meg. Összehasonlításképpen tavaly nyolcat.

Német sajtójelentések szerint mintegy egymillió baromfit kellett leölni,

de országos zárt tartási utasítás nincs, csak a szövetségi államok egy részében hoztak ilyen helyi rendelkezést.