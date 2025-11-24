Hatalmas balhé készül, nem tűrik tovább a németek: 2300 állást szüntet meg, aztán kivonulhat Németországból a járműipar egyik legnagyobb gyártója – ebbe az uniós tagállamba költözhet át

A teherautó- és buszgyártással foglalkozó MAN Truck & Bus a következő tíz év során összesen mintegy 2300 munkahelyet szüntet meg németországi telephelyein – jelentette be a német vállalat. A döntés elsősorban a müncheni központot (1300 állás), Salzgittert (600) és Nürnberget (400) érinti.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A cég hangsúlyozza: tömeges elbocsátások nem lesznek, a létszámcsökkentést természetes fluktuációval, korai nyugdíjazással és átképzésekkel oldják meg. Cserébe a MAN garanciát vállal a négy németországi gyár (München, Nürnberg, Salzgitter és Plauen) további működtetésére 2035-ig, valamint egymilliárd eurós beruházási programot indít ezeken a telephelyeken.

A következő generációs nehéz teherautók közös platformját Lengyelországban, a Krakkótól mintegy 170 kilométerre keletre található Starachowicében fogják gyártani. A vállalat szerint a döntést a németországi magas energia- és bérköltségek, valamint a fokozódó nemzetközi verseny – különösen a kínai gyártók térnyerése – tette elengedhetetlenné a hosszú távú versenyképesség megőrzéséhez.

Az IG Metall bajorországi szervezete ennél súlyosabb következményektől tart: a szakszervezet akár 3ezer munkahely elvesztésével számol, és attól fél, hogy hosszabb távon a teljes teherautó-gyártást kiszervezik az országból. A MAN döntése nem egyedülálló: az elmúlt években a német vállalatok több tízezer munkahelyet helyeztek át más országokba.

A csokoládégyártás egy része is átköltözik Lengyelországba

A lengyel Colian csoport, amely nemrég egyesült a német Gubor csokoládégyártó vállalattal, gyors döntést hozott: bezárják a cadolzburgi üzemüket, és a termelést külföldre, elsősorban Lengyelországba költöztetik át. A lépés csupán néhány hónappal az egyesülés után történt, a gyártás pedig 2026 áprilisáig, a húsvéti üzleti időszak végéig tart még.

A lépést a cégcsoport túlkapacitásával és a német telephely magas költségeivel indokolták. Nem számolják fel azonban teljes egészében a helyszínt, a fontos átfogó területek, mint a beszerzés, a marketing, az értékesítés és az IT továbbra is a cadolzburgi telephelyen maradnak. Ugyanakkor a forchheimi raktár megszűnik, a 2027. júniusi lejártukkor nem hosszabbítják meg a szerződéseket.