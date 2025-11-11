Aki a Facebook Messengert használta, annak hatalmas változás jöhet

A Meta bejelentette, hogy hogy a Facebook Messenger dedikált asztali alkalmazása (Windows és Mac verzió) december 15-én véglegesen megszűnik, miután már eltávolította az appot az App Store-ból és a Microsoft Store-ból. Ez nem érinti a mobilalkalmazásokat (Android, iOS), amelyek továbbra is működnek.

A mobilalkalmazásokat nem érinti a változás / Fotó: Miss.cabul / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Aki eddig külön ikonnal indította a Messengert az asztali gépen, annak most át kell állnia a böngészős használatra a Facebook.com vagy a Messenger.com webes felületén. A Meta hivatalosan nem indokolta meg a döntést, de a háttérben világos üzleti logika állhat: a Messenger napi aktív felhasználóinak túlnyomó többsége mobilon csetel, az asztali verziót egyre kevesebben használják.

Ráadásul a karbantartása drága és időigényes, mivel külön kell tesztelni Windows- és Mac-specifikus hibákat, frissítéseket kiadni, és támogatást nyújtani. Ehhez jön hozzá, hogy a cég már évek óta egységesíti a termékeit, amibe jól illeszkedik a lépés. Ami a beszélgetések történeteit illeti, a Meta igyekszik megnyugtatni a felhasználókat, hogy semmi sem vész el.

Ez csak akkor igaz, ha előzőleg az érintett felhasználók bekapcsolták a Messenger-üzenetek biztonságos tárolásához szükséges Végpontok között titkosított chatek nevű funkciót. Ehhez számítógépen nyissuk meg a Messenger.com oldalt, és kattintsunk a profilképre.

Kattints az Adatvédelem és biztonság, majd a Végpontok között titkosított chatek lehetőségre!

Kattints az Üzenetek tárolása pontra, majd A biztonságos tárolás bekapcsolása lehetőségre!

Ezután beállíthatsz egy PIN-kódot vagy egy 40 karakteres jelszót. A Messenger tehát nem szűnik meg, csak átalakul, és december 15. után már csak a böngészőn keresztül lesz elérhető az asztali gépeken.