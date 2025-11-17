Deviza
Veszélyes és szexuális témákról is beszélgetnek az MI-t használó plüssmackók a gyerekekkel, figyelmeztetést adtak ki a hatóságok

A játékok által használt modellek nem mindig gyerekbarát témákat feszegetnek. Ráadásul a mesterségesintelligencia-játékok folyamatosan fülelnek lakásunkban és harmadik félnek is továbbíthatják a felvételeket.
K. B. G.
2025.11.17., 13:20
Fotó: Shutterstock

A karácsony közeledtével a játékok kerülnek a kisgyerekes szülők fókuszába, így számukra lehet hasznos egy friss fogyasztóvédelmi felmérés, mely a mesterséges intelligenciát felhasználó játékokat vizsgálta meg.

teddy bear
A mesterséges intelligencia hajtotta játékok nem mindig gyerekbarát témákat feszegetnek / Fotó: Art Genie / Shutterstock

A mesterséges intelligencia bármiről beszélhet a gyerekkel

Az amerikai–kanadai Public Interest Research Group (PIRG) négy MI-hajtotta játékból hármat tesztelt sikeresen, és az eredmények nem igazán megnyugtatók a szülők számára a The Register beszámolója szerint. A legrosszabb eredményt a kínai FoloToys Kumma nevű mackója érte el, ami az OpenAI által fejlesztett GPT-4o modellt használja és mely 

szívesen adott tanácsot egyebek mellett olyan kérdésekben, mint hogy a gyerek hol találhat olyan veszélyes tárgyakat, mint gyufát, kést és másokat. 

Bár a sálat viselő mackó figyelmeztette a gyerekeket, hogy a gyufa a felnőtteknek való, ám utána tanácsokat adott annak használatáról. A Miko AI-játéka, a Miko 3 ugyancsak adott tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy a gyerek hol találhat veszélyes tárgyakat, ugyanakkor a Curio által piacra dobott Grok – melynek nincs köze az xAI mesterséges intelligencia azonos nevű modelljéhez – ugyanakkor arra kérte a gyerekeket, hogy inkább keressenek egy felnőttet.

A szex sem tabu a gyerekjátékoknál

Hosszabb társalgások alatt a Kumma ráadásul szívesen beszélt explicit témákról is, például a szexuális szerepjátékról és a fenekelés szerepéről a tanár-diák szerepjáték esetében. A PIRG szerint mindegyik játék szívesen beszélgetett olyan témákról, melyeket a szülők szívesebben beszélnek meg előbb maguk gyerekükkel, mint hogy arról a csemetéjük egy MI-modellel társalogjon. Ilyenek voltak például a vallás, a szex vagy épp a csatában meghalás dicsősége az északi mitológiában. 

A témák sokszor a kutatók kezdeményezése nélkül kerültek elő.

A fogyasztóvédelmi szervezet szerint további problémát jelent az adatbiztonság, hiszen ezek a játékok folyamatosan rögzítik a külvilágot, és az adatokat sokszor külsős cégek dolgozzák fel. Adatszivárgás esetén a gyerekek hangjának felvétele pedig akár csalásra is felhasználható. A szülőknek érdemes tudni, hogy ezek a játékok jóval több adatot gyűjtenek össze, mint amennyit más termékek.

Az OpenAI sem ajánlja modelljeit gyerekeknek

Különösen aggasztó, hogy a játékok annak ellenére használják a ChatGPT-modelleket, hogy azokat az OpenAI sem ajánlja kiskorúak számára. A PIRG meg is kereste Sam Altman cégét, ám a cég csak az online elérhető felhasználási feltételekhez irányította a kutatókat. Ebből kiderül, hogy 

a vállalat valóban ellenzi a modellek elérhetőségét gyerekek felé, ám ezt a jelek szerint senki nem tartatja be.

Ugyancsak problémás, hogy akárcsak az online elérhető modellek ösztönzik saját használatukat, a gyerekjátékok esetében is ugyanez van, ráadásul azokban semmiféle szülői kontroll lehetősége nincs megadva. A Kumma macit gyártó FoloToys kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a tesztelők a játék régebbi változatával találkozhattak, ám elővigyázatosságból visszavonták a terméket a piacról.

Ennek ellenére a mesterségesintelligencia-modellek jelenlegi állása mellett a szülők jobban teszik, ha inkább más ajándékokat keresnek gyerekeiknek. Az MI-játékok kikapcsolhatatlanul folyamatosan hallgatóznak, miközben a gyerekekkel folytatott társalgásuk is valószínűleg problémás.

