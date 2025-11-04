Indiaiak formálják a mesterséges intelligenciát, a ChatGPT-t is ők tanítják be
A mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok több millió felhasználót vonnak be a nagy nyelvi modelljeik betanításába. A technológiai vállalatok ezt részben az egyik legígéretesebbnek látszó piacon, Indiában teszik. A Google és a Perplexity AI egy-másfél éve ingyen kínálják szolgáltatásaikat a helyi távközlési szolgáltatókkal, a Reliance Jióval és a Bharti Airtellel kötött partnerségeken keresztül, míg az OpenAI országosan egy évig ingyenessé tette a ChatGPT Go csomagot – olvasható a CNBC keddi cikkében.
India azért ideális terep a mesterségesintelligencia-modellek betanítására, mert a feltörekvő gazdaság társadalma fiatal és jártas a digitális térben, valamint befogadó az újdonságok kapcsán.
India lesz a világ botbetanítási fővárosa
Az alacsony internethasználati költségek és az erős digitális alap lehetővé tették a 18 és 35 év közötti fogyasztók számára, hogy szabadon kísérletezzenek az új technológiákkal – mondta Sharmila Senthilraja, a Capgemini India alelnöke és iparági platformvezetője.
Az Indiai internethasználók fele már használja valamilyen formában a mesterséges intelligenciát.
Indiában a világon az egyik legmagasabb az okostelefonok és az internet hozzáférhetősége. „Több mint 700 millió internethasználóval és széles körben elterjedt okostelefon-használattal India hatalmas mennyiségű adatot generál. Ez pedig az MI-modellek betanításának üzemanyaga. Az ország mesterségesintelligencia-piaca 2027-re várhatóan meghaladja a 17 milliárd dollárt, így az egyik leggyorsabban növekvő lesz a világon" – idézett a lap a Boston Consulting Group júniusi jelentéséből.
Ezek a technológiai vállalatok nem csupán felhasználói bázist építenek, hanem egy új adat- és kognitív infrastruktúrát is
Sanchit Vir Gogia, az amerikai székhelyű Greyhound Research vezérigazgatója szerint. A szakértő úgy látja, hogy a távközlési szolgáltatókon keresztül kínált MI-platformok a vállalati viselkedést is alakítani fogják.
India mesterséges intelligenciával foglalkozó munkaereje a becslések szerint a tavalyi 650 ezer szakemberről 1,27 millióra nőhet három év alatt, ami átlagosan évi 15 százalékos növekedést jelent – közölte az ország informatikai és technológiai iparágát képviselő szervezet, a NASSCOM.
A mesterséges intelligencia miatt egyre nagyobb az igény Indiában az adattudomány, az adatfeldolgozás, az MI-fejlesztés és az analitika területén. Augusztusig mintegy 865 ezren vettek részt vagy iratkoztak be különféle feltörekvő technológiai képzésekre, köztük 320 ezren mesterséges intelligencia és Big Data analitika témakörben.
„India lesz a világ botbetanítási fővárosa” – mondta Saurabh Mukherjea, a Marcellus Investment Managers alapítója és befektetési igazgatója. Hozzátette, hogy az ország hamarosan a globális adattisztítás egyik legnagyobb központja is lesz.
