Az EB szerint minden rendben: nagy boltot csinál a leggazdagabb ukrán a románoknál, sorra veszi a cégeket

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy Rinat Ahmetov, a leggazdagabb ukrán üzletember cége, a Metinvest B.V., felvásárolja az Arcelor Mittal Tubular Products SA-t – írja az Economica.net az EB közleménye alapján.

Az ukrán milliárdos, Rinat Ahmetov Metinvest érdekeltsége megszerezheti az Arcelor Mittal Tubular Products SA-t / Fotó: NurPhoto via AFP

„A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tranzakció nem vet fel konkurenciaproblémákat, tekintettel arra, hogy a tervezett tranzakció eredményeként a cégek egyesült piaci helyzete korlátozott marad” – olvasható az Európai Unió hivatalos lapján közzétett közleményben.

Az Arcelor Mittal Tubular Products Iasiban található üzeme acélból gyárt csöveket, vezetékeket és cső alakú profilokat. A 170 embert foglalkoztató vállalat 2024-ben 304,687 millió lej (22,869 milliárd forint) árbevétel mellett 66,493 millió lej (4,990 milliárd forint) veszteséget könyvelt el.

A cég jelenlegi tulajdonosa a luxembourgi székhelyű, a világ vezető acél- és bányaipari vállalatai közé tartozó Arcelor Mittal. A vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra.

A Hollandiában bejegyzett Metinvest B.V. a Rinat Ahmetov tulajdonában levő Metinvest Holding része. A leggazdagabb ukrán üzletembernek már vannak érdekeltségei Romániában, a megújuló forrásokból származó energiatermelés terén. A DRI Energy két napelemparkot és egy szélturbinaparkot működtet Romániában, ezek beépített teljesítménye 173 megawatt (MW). Folyamatban van egy harmadik, 126 MW beépített teljesítményű napelempark kialakítása is, amely Románia legnagyobb ilyen létesítménye lesz.