Úgy tért vissza a Mohito, hogy el sem ment

Évek óta tart pezsgés a magyar ruházati kiskereskedelemben. Míg egyes szereplők visszavonulásra kényszerülnek, újrarendezve soraikat – erre példát a Griff márka helyezete ad, a Világgazdaság vonatkozó cikkét itt találja –, addig korábban már üzlettel rendelkező, valamint új láncok jelentik be és hajtják végre újabb és újabb boltok nyitását. Most a Mohito nevű kiskereskedelmi lánc jelentkezett újabb bolt nyitásával – írja az Origo. A Mohito a budapesti Corvin Plazában nyitotta meg új üzletét, ami valójában újranyitást jelent.

Régi-új ruházati kiskereskedelmi üzlet nyílt meg Budapesten a Mohito név alatt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Megújítva üzletét tér vissza a Mohito

Az új, november 22-én megnyitott Mohito üzlet valójában nem új belépést jelent az áruházlánc részéről a budapesti Corvin Plaza kiskereskedelmi egységeinek kínálatába, hiszen korábban már működött ott a márkanév alatt ruházati szaküzlet. Azt azonban a közelmúltban bezárták, felújították, és a vállalat most „új üzletként” pozicionálva nyitja meg azt.

A márka közel tucatnyi bolttal van jelen a magyar ruházati kiskereskedelemben, ezek többsége Budapesten működik. Emellett online értékesítést is fenntartanak.

A Mohito európai viszonylatban jelentős ruházati kiskereskedőnek számít, 22 országban, összesen mintegy 234 üzlettel van jelen, főként Közép-Európában. Ez utóbbira részben magyarázatot jelent az, hogy a márka a lengyel LPP vállalathoz tartozik, mely olyan ismert divatmárkák tulajdonosa a Mohito mellett, mint

a Reserved,

a House,

a Cropp, és

a Sinsay.

A vállalat hálózata több mint 2000 üzletből áll, jelen van ázsiai és afrikai országokban is, több mint 30 000 embert foglalkoztatva.

Az LPP-t a Varsói Értékpapír Tőzsdén jegyzik, emellett papír része a varsói kereskedés egyik legfontosabb indexének tekintett MSCI Poland Index-nek.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.