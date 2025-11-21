Megkezdődik a tej és a gyümölcslé dobozainak visszaváltása Magyarország közvetlen szomszédjában: ennyit fizetnek értük darabonként – megkérdeztük a Mohu-t, betétdíjas lesz-e nálunk is
Magyarország közvetlen szomszédágában, Romániában indítják el Európa első olyan nagyszabású kísérleti projektjét, amely kifejezetten az üdítőitalok és tejtermékek kartoncsomagolásainak gyűjtésére irányul. A projekt a Tetra Pak és a Mega Image, partnerségében a Maspex, a Tomra és a Brai Cata vállalatok együttműködésében valósul meg – számolt be róla az Economedia.ro román hírportál.
A Maszol erdélyi magyar hírportál cikke szerint a kezdeményezés célja a jelenlegi rendszer hiányosságainak pótlása, mivel ezek a csomagolások Közép- és Kelet-Európában nem tartoznak a kifejezetten ezekre irányuló gyűjtési és újrahasznosítási rendszerekbe. A Bukarestben és Brassóban zajló projekt keretében gyűjtőautomatákat telepítenek a kijelölt Mega Image üzletekbe, a fogyasztókat pedig arra ösztönzik, hogy gyűjtsék össze a kartoncsomagolásokat és vigyék el a gyűjtőhelyre. A legtöbb 2 literes, kiürített, megtisztított, nem összenyomott csomagolást elfogadják az automaták, olyanokat is, amelyeken a kupakokat is rajta hagyták. A visszaváltásért cserébe 0,5 lej (mintegy 38 forint) értékű vásárlási kupont kapnak a felhasználók.
A kísérleti projekt nyolc hónapon át zajlik majd, és a cél, hogy ez idő alatt egymillió csomagolást gyűjtsenek be a romániai piacról, hogy bizonyítsák, hogy a megfelelő infrastruktúra megléte esetén ezek a csomagolások hatékonyan újrahasznosíthatók.
„Ez egy értékes magánkezdeményezés, amely lehetőséget ad arra, hogy specifikus információkat szerezzünk a csomagolások gyűjtéséről és újrahasznosításáról” – értékelte a kísérleti programot Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, hogy a cél a folyamat hatékonyságának tesztelése, a fogyasztói magatartás elemzése, valamint konkrét adatok biztosítása a jogi keretek javításához.
A csomagolások PolyAl (polimer + alumínium keveréke) rétegét például granulátummá alakítják, amelyet raklapok, autóalkatrészek vagy építőanyagok gyártásához használnak fel.
Lapunk megkereste a Mohu-t, hogy tervben van-e hasonló projekt, akár teszt jelleggel is, Magyarországon. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Itt a Mohu nagy bejelentése: nem kell többé egyesével visszaváltani a palackokat
A Mohu továbbfejlesztette a REpont visszaváltási rendszert, és új, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát telepített Budapest 3. kerületében, egy újonnan nyílt Príma-üzletben. Az új R2 elnevezésű automata – a norvég Tomra-gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata – már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni – közölte november elejé a vállalat.
A vállalat egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további hat-nyolc ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás. Mint mondták, a technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni, akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot.
Tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen, úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát.