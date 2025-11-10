Újra terjeszkedik a Mol, ezúttal a határon túlon: egy temesvári gázcéget sikerült felvásárolniuk
A Mol csoport hivatalosan is megerősítette, hogy felvásárolta a temesvári Sistemgas Kft.-t, mely cseppfolyósított gáz (LPG) nagykereskedelmével foglalkozik. A tranzakcióról korábban a román Profit.ro gazdasági portál számolt be saját értesülései alapján. A Mol közlése szerint az akvizíció illeszkedik a vállalat hosszú távú regionális stratégiájába, és erősíti a cégcsoport jelenlétét az LPG-piacon.
„Megerősítjük a felvásárlás tényét, ami illeszkedik a Mol csoport stratégiájához, erősíti piaci pozíciónkat, és lehetővé teszi, hogy a régióban rugalmasan szolgáljuk ki vevőinket minőségi PB-gáz-termékekkel” – közölte a társaság a Krónikának adott válaszában. A Mol LPG Europe Kft. a Sistemgas Kft. teljes részvénypakettjét megvásárolta a temesvári társaság korábbi tulajdonosaitól – egy román állampolgártól, Armand-Amedeo Alexandrutól, valamint négy olasz részvényestől, Amedeo, Federico, Patrizia és Mirca Requalétól.
Az átvétel után a Mol csoport a romániai LPG-üzletág vezetőjét, Gáspár Leventét nevezte ki a Sistemgas új ügyvezetőjévé.
Az 1994-ben alapított Sistemgas az elmúlt három évtizedben a nyugat-romániai LPG-kereskedelem egyik fontos szereplőjévé vált. A cég saját temesvári lerakattal és tartálykocsiflottával rendelkezik, emellett LPG- és földgázlétesítmények tervezésével és kivitelezésével is foglalkozik. A Termene.ro cégadatbázis adatai szerint a vállalat 2023-ban több mint 15,3 millió lej bevételt ért el, ugyanakkor 1 millió lejes veszteséggel zárta az évet, 23 alkalmazottal működve.
A felvásárlással a Mol csoport egy olyan piaci szereplőt integrál, mely jól illeszkedik a vállalat romániai hálózatába. A Mol Románia – mely immár harminc éve van jelen a helyi piacon – az ország egyik legjelentősebb olajipari vállalatává nőtte ki magát. A cég 236 töltőállomást üzemeltet országos szinten, két üzemanyagraktárral Mezőtelegden és Giurgiuban, valamint egy LPG-terminállal Mezőtelegden.
A Mol Románia székhelye Kolozsváron található, emellett Bukarestben és Aradon is működtet irodákat. A vállalat 278 munkavállalót foglalkoztat, és az elmúlt években az alternatív energia területén is aktív szereplővé vált:
- 41 töltőállomáson épített ki Mol Plugee elektromosautó-töltőpontokat,
- melyek összesen 96 jármű egyidejű töltését teszik lehetővé.
A Sistemgas felvásárlása jól illusztrálja a Mol csoport régiós terjeszkedési stratégiáját, mely a hagyományos olaj- és gázipari tevékenységek mellett a cseppfolyósított gáz és a mobilitási szolgáltatások fejlesztésére is kiterjed. A mostani akvizícióval a magyar olajvállalat tovább erősítheti pozícióját a délkelet-európai LPG-piacon, miközben Románia a csoport számára továbbra is az egyik legfontosabb növekedési térség marad.
Szárnyal a Mol a tőzsdén, egyértelmű, mi az olajtársaság remeklésének oka
Erősen indították a hetet a Mol részvényei. Az olajtársaság három hete nem látott lendülettel, 3 százalékos pluszban nyitotta a hétfői kereskedést, és még a kereskedés utolsó órájára fordulva is 1,7 százalékkal drágábban jegyezték a blue chip részvényt. A befektetői optimizmus indokolható, a Mol számára kedvező megállapodás született múlt hét végén Washingtonban, a magyar kormányzati delegáció és Donald Trump találkozóján. Az Egyesült Államokba Hernádi Zsolt Mol-vezér is elkísérte a magyar kormány tagjait.
Mint ismert, a pénteki találkozón többek között szankciómentességről, pénzügyi csomagról, LNG-vásárlásról és fegyverbeszerzésről állapodott meg Donald Trump és Orbán Viktor. Az orosz olaj és földgáz vásárlására szankciómentességet biztosít az USA (ugyanakkor ez természetesen nem vonatkozik az Európai Unió szankcióira), illetve mentesítést adott a Paks II. erőműre vonatkozó amerikai szankciók alól is.