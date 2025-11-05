Riadót fújt a magyar olajóriás: megfeneklett az európai ipar – itt a javaslat, hogyan lehet visszakapni a lendületet

A Mol csoport szerint Európa ipara veszélyes ponthoz ért: a magas energiaköltségek, a túlszabályozottság és a széttagolt piacok aláássák a kontinens gazdasági erejét. A vállalat egy „Európai Versenyképességi Minimumot” javasol, amely új alapokra helyezné az uniós iparpolitikát, és megteremtené a globális versenyhez szükséges feltételeket.

A Mol csoport szerint Európa ipara lejtőn van, mert a magas energiaárak és a túlzott szabályozás elfojtják a növekedést / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A Mol csoport brüsszeli éves fogadásán arra figyelmeztetett, hogy Európa ipari jövője forog kockán, ha a kontinens nem lép túl a politikai vitákon, és nem tesz konkrét lépéseket gazdasági alapjainak megerősítésére. A vállalat szerint az elmúlt években az energiaválság, a magas költségek és a bonyolult szabályozás fokozatosan gyengítették az európai gyártókat, miközben az Egyesült Államok és Ázsia egyre agresszívebben támogatja saját iparát.

Európa ipari akkumulátora még mindig működik, de megfelelő feszültségre van szükségünk az újratöltéséhez

– mondta Bacsa György, a Mol csoport csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgatója. „Ez okosabb szabályozást, gyorsabb döntéseket és összehangolt támogatást jelent, hogy az európai gyártóknak valódi esélyük legyen a globális versenyben.”

A Mol javaslata: be kell vezetni az európai versenyképességi minimumot

Az energiaóriás szerint egy egységes keretrendszerre van szükség, amely világos, kiszámítható alapelvek mentén határozná meg a kontinens iparpolitikáját. A cél a stabil növekedés, a megfizethető energia és nyersanyag, valamint a bürokrácia és az adóterhek csökkentése. A vállalat szerint ezzel az európai gazdaság új lendületet kaphatna, miközben megőrizné klímacéljait és stratégiai függetlenségét is.

A javaslat kilenc pontban foglalja össze a szükséges változtatásokat: a vállalati növekedés középpontba helyezésétől kezdve az energiabiztonságon és a kulcstechnológiákba irányuló beruházásokon át egészen a „Made in Europe” gyártók védelméig. Bacsa szerint Európának végre realista, rugalmas és regionális adottságokra építő iparpolitikát kell kialakítania.

Ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem arról is szól, hogy Európa képes legyen a saját jövőjét alakítani

– hangsúlyozta Bacsa.