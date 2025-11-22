Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Orbán Viktor egyik legfontosabb európai szövetségeséről: irigykedhet Ursula von der Leyen

Felminősítette Olaszországot a Moody's Ratings, elsősorban az olasz gazdaság politikai környezetének stabilitásával indokolva a lépést – jelentette az MTI tudósítója.

Moody's: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő Olaszországról, Ursula von der Leyen irigykedhet / Fotó: Jean-Christophe Verhaegen / AFP

A nemzetközi, amerikai hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy az eddigi "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította Olaszország hosszú távú kibocsátói osztályzatát és az előresorolt, nem fedezett olasz adósságkötelezettségek besorolását.

Az új minősítések kilátását a cég az eddigi pozitívról stabilra módosította.

Moody's: ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az olaszokról

A felminősítéshez fűzött indoklásában a Moody's kiemelte a folyamatos politikai és szakpolitikai stabilitást, amely az elemzés szerint javítja a gazdasági és költségvetési reformok hatékonyságát. A hitelminősítő közölte, hogy ebben a környezetben

a magas olasz államadóságteher fokozatos csökkenését várja 2027-től.

A cég várakozása szerint a hazai össztermékhez (GDP) mért olasz államadósságráta

az idén 136,5 százalék lesz,

de 2030-ig a 130 százalékot alig valamivel meghaladó szintre csökken.

Ebben a Moody's szerint szerepe lesz az egyre bővülő elsődleges államháztartási többleteknek is. Csak összevetésként: Magyarországon ugyanez 70 százalék magasságában alakul.

A hitelminősítő megjegyzi ugyanakkor, hogy az államadósság ezzel együtt is magas marad, és az olasz közfinanszírozás adósságtűrő képessége fokozatosan gyengül, mivel az elmúlt évek megemelkedett kamatszintjei magasabb refinanszírozási költségek formájában érintik majd az adósságállomány mind nagyobb hányadát.

Ursula von der Leyen irigykedhet

November elején számoltunk be róla, hogy negatívra rontotta az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s. Egészen pontosan az történt, hogy az amerikai hitelminősítő az eddigi stabilról negatívra módosította az Európai Unió pénzügyi válságkezelő alapja, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (European Financial Stability Facility, EFSF) osztályzati kilátását.

A Moody’s Ratings a világ három nagy hitelminősítőjének egyike, döntése nyilvánvalóan hat a Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság megítélésére is.