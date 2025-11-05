Mivel az Egyesült Államokban a munkaerő-felvétel gyakorlatilag leállt, bármilyen elbocsátási hullám könnyen vészjelzésnek számíthat. Csak a múlt héten az Amazon 14 ezer, a Paramount mintegy 1000, a UPS pedig az előrejelzettnél több ezerrel csökkentette dolgozói létszámát. Mindez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy bajban lenne az amerikai gazdaság – világított rá a Business Insider.

Riasztó jelek az amerikai munkaerőpiacon, a Fed elnöke szorosan figyeli a helyzetet / Fotó: Momentum studio

Az amerikai munkaerőpiacon havonta átlagosan 1,7 millió elbocsátás történik, ennek ellenére az ország még nem tart recesszióban. Ugyanakkor manapság nehéz új állást találni és egyre több cég keres ürügyet a leépítésre.

Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke a legutóbbi kamatcsökkentés utáni sajtótájékoztatón arra figyelmeztetett, hogy „egyre több cég jelenti be, hogy nem terveznek új felvételt, vagy éppen elbocsátásokat hajtanak végre – és gyakran az MI-t emlegetik ennek okaként”.

Az Amazon, az IBM és a Microsoft is a mesterséges intelligenciát említette az elbocsátások indokaként. Emellett kereskedelmi bizonytalanságok és a járvány alatti túlfoglalkoztatás korrekciója is szerepet játszik.

A kormányzati leállás miatt a hivatalos gazdasági adatok nem állnak rendelkezésre. Powell szerint „időbe telik, mire ezek a folyamatok megjelennek a hivatalos adatokban. De nagyon figyeljük a helyzetet”.

Az elemzők egyelőre nem aggódnak túlságosan. Még ha a munkaerő-felvétel továbbra is befagyott marad, sok Amazon-méretű elbocsátásra lenne szükség ahhoz, hogy a helyzet valóban aggasztóvá váljon.

Guy Berger, a Guild közgazdásza szerint „ezek a tömeges leépítések nem tükrözik azt, amit az amerikai cégek többsége csinál, inkább kivételek, amelyek nagy figyelmet kapnak”.

Ernie Tedeschi, a Yale Egyetem Budget Lab kutatója az üzleti lapnak úgy fogalmazott, hogy „még a jól teljesítő munkaerőpiacokon is előfordul, hogy a havi elbocsátások megközelítik a kétmilliót. De 2,5 millió fölé csak 2009 elején, a valóban félelmetes hónapokban mentünk”.

Dana Peterson, a The Conference Board vezető közgazdásza emlékeztet arra, hogy több amerikai iparág még mindig munkaerőhiánnyal küzd. Ilyenek például az egészségügy vagy az idősgondozás, amelyekben továbbra is szükség lesz munkaerő-felvételre, különösen az elöregedő népesség miatt.