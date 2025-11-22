Mesterséges intelligencia, home office, emailezés megszűnése – forradalmi átalakulás küszöbén állhatnak a munkahelyek

Valóban jelentős változások jöhetnek a munkahelyeken, ugyanis az IWG vizsgálata szerint az alfa generáció 86 százaléka úgy véli, hogy a munkája jelentősen el fog térni a szüleiétől.

Jöhet a hibrid munkavégzés, és a mesterséges intelligencia használata / Fotó: Jacob Lund / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Az International Workplace Group 11-17 évesek és szüleik körében végzett új kutatásában arról kérdezték a fiatalokat, milyen változásokat várnak a munkahelyi környezetben 2040-ig, amikor már az alfa generáció fogja kitenni az aktív munkaerő többségét.

A felmérésből kiderült, hogy 10-ből majdnem kilencen (86 százalék) a munka világának alapvető megváltozására és az irodai élet felismerhetetlen átalakulására számítanak a maihoz képest.

Az egyik legszembetűnőbb előre jelzett változás az ingázást érinti. Az alfa generációsok mindössze kevesebb mint egyharmada (29 százalék) számít arra, hogy naponta 30 percnél többet kell majd ingázással töltenie – ahogy ezt ma jellemzően a szüleik teszi.

A legtöbben úgy gondolják, hogy rugalmasan, a lakóhelyükhöz közelebb tudnak majd dolgozni.

A megkérdezettek háromnegyede (75 százalék) számára elsődleges szempont lesz az ingázásra fordított idő csökkentése, így több időt fognak tudni tölteni saját családjukkal, ha majd ők válnak szülőkké.

Megszűnhet az emailezés, jön a mesterséges intelligencia

A kutatás a főbb technológiai előrejelzéseket is vizsgálta, amelyek – nem meglepő módon – nagyrészt a mesterséges intelligenciával kapcsolatosak. Az alfa generáció 88 százaléka arra számít, hogy rendszeresen okos asszisztenseket és robotokat fog használni.

Számos egyéb technológiai újítás is várható, például 3D-s virtuális megbeszélésekhez használt VR-szemüvegek (38 százalék), játékzónák (38 százalék),valamint kiterjesztett valóságot alkalmazó tárgyalótermek (25 százalék). De

a munkahelyi komfort is emelkedhet: alvókapszulák (31 százalék) megjelenésére és személyre szabható hőmérséklet- és fénybeállítások (28 százalék) kialakítására is számítanak.

Talán a legmerészebb előrejelzés, hogy a válaszadók egyharmada szerint az e-mailnek befellegzett – a helyét a hatékonyabb együttműködés érdekében új platformok, illetve technológiák veszik át.