Munkanélküliek beteg serege masírozik a szemünk előtt, érik az újabb válság – minden ötödik ember nem dolgozik, az állam lassan belerokkan

„Gazdasági inaktivitási válságot” okozhatnak az Egyesült Királyságban a beteg és fogyatékkal élő munkanélküliek. Az ellátásuk horribilis összegekbe kerül a munkaadóknak és az államnak, és a jelenség az ország prosperitását fenyegeti – figyelmeztetett egy jelentés, amelyet Sir Charlie Mayfield, az Egyesült Királyság legnagyobb, alkalmazottak tulajdonában lévő kiskereskedője, a John Lewis volt vezérigazgatója készített.

Gyorsan nő az egészségügyi okokból munka nélküliek száma a briteknél / Fotó: Anadolu via AFP

Megállapította, hogy jelenleg 800 ezerrel több ember ember nem dolgozik az országban egészségügyi okok miatt, mint 2019-ben. Ez azt jelenti, hogy öt munkaképes korú britből több mint egy nem dolgozik, és nem is keres munkát – ez a legmagasabb arány a fejlett ipari országok között.

A kiesésük évi 212 milliárd fontjába kerül a gazdaságnak, és a becslések szerint 85 milliárd fontba a munkaadóknak – ismertette a jelentést a Sky News . (Egy angol font 437,1 forint.) A probléma pedig beavatkozás nélkül csak rosszabbodni fog, az évtized végéig ebben az esetben további hatszázezer ember eshet ki a munkaerőpiacról egészségügyi okok miatt, termelékenységben pedig a britek már így is nagyon régóta rosszul állnak.

Gyorsan emelkednek a munkanélküliek ellátásának költségei

A jelentés szerint a rossz egészség vált a növekedés legnagyobb fékjévé. A szerző számításai szerint egy ma 22 éves, betegség miatt nem dolgozó ember élete során több mint egymillió fonttal kevesebb bevételhez jut, miközben a munkaadók profitja átlagosan napi 120 fonttal lesz kisebb.

Az állam számára is hatalmasak a költségek – a GDP 7 százalékát, vagyis

a jövedelemadó közel 70 százalékát emészti fel a kieső termelés,

a megnövekedett szociális kifizetések és az egészségügyi rendszerre nehezedő további teher, ami „fenntarthatatlan”.

Vissza akarják vezetni őket a munkaerőpiacra / Fotó: Anadolu via AFP

A jelentés szerint a szociális kiadások és az egészségügyi rendszer igénybevétele miatti többletterhelés évente körülbelül 47 milliárd fontot tesz ki – jelenleg. A brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő és a felelős költségvetési politika felett őrködő szervezet (Office for Budget Responsibility – OBR) előrejelzése szerint azonban csak a munkaképes korúak egészségügyi és rokkantsági ellátásainak költségei 2029–2030-ban már körülbelül évi 72,3 milliárd fontra emelkednek – emlékeztetett a BBC.