Munkanélküliek beteg serege masírozik a szemünk előtt, érik az újabb válság – minden ötödik ember nem dolgozik, az állam lassan belerokkan
„Gazdasági inaktivitási válságot” okozhatnak az Egyesült Királyságban a beteg és fogyatékkal élő munkanélküliek. Az ellátásuk horribilis összegekbe kerül a munkaadóknak és az államnak, és a jelenség az ország prosperitását fenyegeti – figyelmeztetett egy jelentés, amelyet Sir Charlie Mayfield, az Egyesült Királyság legnagyobb, alkalmazottak tulajdonában lévő kiskereskedője, a John Lewis volt vezérigazgatója készített.
Megállapította, hogy jelenleg 800 ezerrel több ember ember nem dolgozik az országban egészségügyi okok miatt, mint 2019-ben. Ez azt jelenti, hogy öt munkaképes korú britből több mint egy nem dolgozik, és nem is keres munkát – ez a legmagasabb arány a fejlett ipari országok között.
A kiesésük évi 212 milliárd fontjába kerül a gazdaságnak, és a becslések szerint 85 milliárd fontba a munkaadóknak – ismertette a jelentést a Sky News . (Egy angol font 437,1 forint.) A probléma pedig beavatkozás nélkül csak rosszabbodni fog, az évtized végéig ebben az esetben további hatszázezer ember eshet ki a munkaerőpiacról egészségügyi okok miatt, termelékenységben pedig a britek már így is nagyon régóta rosszul állnak.
Gyorsan emelkednek a munkanélküliek ellátásának költségei
A jelentés szerint a rossz egészség vált a növekedés legnagyobb fékjévé. A szerző számításai szerint egy ma 22 éves, betegség miatt nem dolgozó ember élete során több mint egymillió fonttal kevesebb bevételhez jut, miközben a munkaadók profitja átlagosan napi 120 fonttal lesz kisebb.
Az állam számára is hatalmasak a költségek – a GDP 7 százalékát, vagyis
a jövedelemadó közel 70 százalékát emészti fel a kieső termelés,
a megnövekedett szociális kifizetések és az egészségügyi rendszerre nehezedő további teher, ami „fenntarthatatlan”.
A jelentés szerint a szociális kiadások és az egészségügyi rendszer igénybevétele miatti többletterhelés évente körülbelül 47 milliárd fontot tesz ki – jelenleg. A brit kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő és a felelős költségvetési politika felett őrködő szervezet (Office for Budget Responsibility – OBR) előrejelzése szerint azonban csak a munkaképes korúak egészségügyi és rokkantsági ellátásainak költségei 2029–2030-ban már körülbelül évi 72,3 milliárd fontra emelkednek – emlékeztetett a BBC.
A kormány támogat is, meg nem is
A jelentés a helyzet feltárása mellett megoldást is javasol: az államnak és a munkáltatóknak is többet kell tenniük a betegségek megelőzése, a rehabilitáció és az emberek visszavezetése érdekében a munkaerőpiacra.
Ha biztosítjuk, hogy Nagy-Britannia dolgozzon, akkor mindenki nyer – az emberek, a munkaadók és az állam is
– fogalmaz a dokumentum.
A kormány szerint több mint 60 munkáltató hajlandó részt venni ebben az új modellben, köztük
- a British Beer and Pub Association,
- a Burger King,
- a John Lewis
- és a Google UK.
A munkáspárti kabinet azonban olyan lépésekre is készül, amelyek a gazdasági szereplők szerint éppen ellentétes hatásúak, mint például a foglalkoztatási jogokról szóló törvényjavaslat.
A javasolt új törvény magában foglalja a garantált munkaidő jogát, és szigorúan fellép a munkalehetőséget nem kínáló, nulla óraszámú szerződések ellen.
Rachel Reeves pénzügyminiszter célja az is, hogy garantált fizetett munkát biztosítson azoknak a fiataloknak, akik 18 hónapja nem rendelkeznek állással.