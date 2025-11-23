Van egy ország, ami verhetetlen a munkaórák heti átlagában, csak pisloghatunk utána

Miközben a munkaórák globális átlaga nagyjából heti 38,7 óra körül alakul, a legkeményebben és a legenyhébben dolgozó országok között mintegy 20 órás különbség is lehet – írja az Origo a World Population Review gyűjtése alapján. Ebben a nemzeti szinten rendelkezésre álló becslések bukkannak fel az adott országra jellemző átlagos heti munkaóraszámról, beleérve a formális és informális munkaerőpiaci szektorok átlagos heti munkaóraszámát is. Ezek alapján felállítható a lista azokról az országokról, amelyekben a legnagyobb a heti átlagos munkaórák száma.

Összesítés készült arról, mely országokban a legmagasabb az átlagos heti munkaóraszám (illusztráció) / Fotó: Unslpash

Az elzárkózó Bhután nagyon belehúzott, munkaóraszámban nincs párja

Az adatok elemzése alapján 2025-ben Bhután a világ legszorgalmasabb országa , ahol a munkavállalók átlagosan heti 54,5 órát dolgoznak. Bhután a világ egyik legelzártabb és legszegényebb, a világra óvatosan nyitó állama, ahol a mindenható GDP helyett inkább a boldogságindexben mérik az előrehaladást. S ahol bámilyen hihetetlen, de néhány évtizede még létezett a rabszolgaság – legalábbis formális értelemben engedélyezett volt, az eltörlését jogilag is megvalósító aktusra 1958-ig kellett várni (hozzá kell tenni, hogy ez a gyakorlatban inkább a korábbi, a jobbágyok kapcsán ismert röghöz kötést jelentette addig is).

Bhután ázsiai ország, de nem tartozik azok közé, amelyek elsőként eszünkbe juthatnak a munkamániás dolgozókról, mint például Japán vagy Dél-Korea, esetleg Kína. Ezekben az országokban a munkavállalók egy része valóban önként vállal túlmunkát, néha a cégeknek kell kényszeríteniük az alkalmazottakat arra, hogy lazítsanak saját teljesítménykényszerükön. E szerint az informális munkavégzési szektorokat is vizsgáló adatgyűjés szerint még az élmezőnyben sincsenek (kivéve Kínát, de Kína sem fért be a top 10-es listába). A lista elején számos dél- és délkelet-ázsiai gazdaság található, ám mégis közel-keleti és afrikai országok uralják. Az élmezőnyben van egy közel-keleti ország, az Egyesült Arab Emírségek (48,4 óra), Pakisztán (47,5 óra) és India (45,8 óra).

